O colombiano Óscar Ruiz, presidente da Comissão de Árbitros da Federação Egípcia de Futebol, falou sobre a jogada polêmica na partida entre o Al Ahly e o Ceramica Cleopatra, na qual o time vermelho reclamou um pênalti nos minutos finais.
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Vídeo: Presidente da Comissão de Árbitros: A jogada do Al-Ahly não foi pênalti... e a Copa do Mundo vai confirmar que estou certo
A decisão do juiz está correta
Ruiz confirmou que a decisão do árbitro Mahmoud Wafa de não marcar pênalti a favor do Al-Ahly foi correta, explicando que a mão de Ahmed Hani, jogador do Ceramica, estava em posição natural e que não houve intenção de impedir a bola.
Ele disse que o jogador não pode ficar com as mãos atrás das costas o tempo todo, observando que manter as mãos ao lado do corpo é algo natural no futebol.
Ele continuou: “O jogador não vai correr como um pinguim; se a mão estiver levantada para cima ou para a frente, aí se marca pênalti, mas se estiver para trás, ele está tentando evitar a bola”.
A diferença entre a situação do Al-Ahly e a do Al-Masry
O presidente da Comissão de Árbitros comparou a situação a outra jogada ocorrida na partida entre o Pyramids e o Al-Masry, na qual foi marcado um pênalti a favor do Al-Masry.
Ele explicou que a diferença reside no fato de que o jogador do Pyramids levantou claramente a mão e impediu a passagem da bola, o que ele considerou um “bloqueio” que exige a marcação da falta, enfatizando que as duas situações são totalmente diferentes do ponto de vista arbitral.
Pedido do Al-Ahly
Ruiz revelou que o Al-Ahly poderá assistir às gravações da tecnologia de vídeo relacionadas à jogada, a pedido do clube, ressaltando que a comissão respeita o clube e age com transparência, tal como aconteceu com outros clubes, como o Ismaily, que haviam solicitado o mesmo anteriormente.
Ações da Wafa
Quanto às acusações dirigidas ao árbitro Mahmoud Wafa de ter empurrado alguns jogadores do Al-Ahly, Ruiz esclareceu que o árbitro deve manter uma distância adequada dos jogadores, considerando que o que ocorreu se enquadra na categoria de “toque” e não de “empurrão”, e enfatizando a necessidade de respeito mútuo entre o árbitro e os jogadores.
A Copa do Mundo e o apoio aos árbitros egípcios
Ruiz enfatizou que a aplicação da lei ficará mais evidente nos grandes torneios, afirmando que os torcedores perceberão a correção dessas interpretações ao acompanhar os jogos da Copa do Mundo, onde são aplicados os mesmos critérios de arbitragem.
O presidente da Comissão de Árbitros elogiou a evolução do nível da arbitragem egípcia, destacando a presença de quatro árbitros egípcios na Copa do Mundo de 2026, o que reflete a “qualidade do trabalho dentro do sistema”.
Por outro lado, ele criticou os ataques sofridos pelos árbitros, afirmando que algumas críticas ultrapassaram os limites e chegaram a ameaçar suas famílias, o que é inaceitável, e enfatizou a necessidade de respeito por todos dentro do sistema do futebol.
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