Ruiz confirmou que a decisão do árbitro Mahmoud Wafa de não marcar pênalti a favor do Al-Ahly foi correta, explicando que a mão de Ahmed Hani, jogador do Ceramica, estava em posição natural e que não houve intenção de impedir a bola.

Ele disse que o jogador não pode ficar com as mãos atrás das costas o tempo todo, observando que manter as mãos ao lado do corpo é algo natural no futebol.

Ele continuou: “O jogador não vai correr como um pinguim; se a mão estiver levantada para cima ou para a frente, aí se marca pênalti, mas se estiver para trás, ele está tentando evitar a bola”.