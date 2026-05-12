VÍDEO: Preparando-se para uma enxurrada de chutes do Arsenal?! Goleiros do PSG são filmados treinando com escudos de rugby antes da final da Liga dos Campeões

À medida que começa a contagem regressiva para a final da Liga dos Campeões em Budapeste, o PSG não está medindo esforços em sua busca pelo bicampeonato europeu. Os atuais campeões, que golearam o Inter por 5 a 0 na final do ano passado, vão enfrentar um Arsenal que se tornou sinônimo de criatividade nas jogadas ensaiadas sob o comando de Mikel Arteta.

Para combater isso, Luis Enrique introduziu um exercício de treino “bizarro” envolvendo escudos de rugby.

Imagens do centro de treinamento do PSG mostram a comissão técnica usando os escudos acolchoados para empurrar e obstruir os goleiros enquanto eles tentam pegar bolas altas. É uma tentativa clara de simular o ambiente físico e lotado da pequena área que os Gunners exploram com tanta eficácia.



