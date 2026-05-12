Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

VÍDEO: Preparando-se para uma enxurrada de chutes do Arsenal?! Goleiros do PSG são filmados treinando com escudos de rugby antes da final da Liga dos Campeões

Arsenal
PSG
Liga dos Campeões
M. Safonov

O Paris Saint-Germain recorreu a um método de treinamento pouco convencional enquanto se prepara para defender seu título europeu contra o Arsenal. A equipe de Luis Enrique foi vista utilizando escudos de rugby para ajudar seus goleiros a lidar com o intenso jogo aéreo esperado na próxima final da Liga dos Campeões.

  • Enrique adota táticas inusitadas

    À medida que começa a contagem regressiva para a final da Liga dos Campeões em Budapeste, o PSG não está medindo esforços em sua busca pelo bicampeonato europeu. Os atuais campeões, que golearam o Inter por 5 a 0 na final do ano passado, vão enfrentar um Arsenal que se tornou sinônimo de criatividade nas jogadas ensaiadas sob o comando de Mikel Arteta.

    Para combater isso, Luis Enrique introduziu um exercício de treino “bizarro” envolvendo escudos de rugby.

    Imagens do centro de treinamento do PSG mostram a comissão técnica usando os escudos acolchoados para empurrar e obstruir os goleiros enquanto eles tentam pegar bolas altas. É uma tentativa clara de simular o ambiente físico e lotado da pequena área que os Gunners exploram com tanta eficácia.


    • Publicidade

  • Assista ao vídeo



  • A maestria do Arsenal nas jogadas ensaiadas

    O Arsenal conquistou a reputação de ser o time mais perigoso do futebol mundial em jogadas de bola parada. A equipe de Arteta utilizou essas jogadas de alta pressão para chegar ao topo da Premier League e superar um caminho difícil até a final de 30 de maio. Sua capacidade de “bombardear” o goleiro adversário com bloqueios físicos deixou muitos defensores e goleiros de ponta em dúvida.

    O PSG está bem ciente dessa ameaça e está determinado a não se deixar intimidar. Depois de já ter superado o confronto nas semifinais contra o Bayern de Munique de Vincent Kompany — garantido por um gol certeiro de Ousmane Dembélé na Allianz Arena —, o gigante francês agora está focado inteiramente em neutralizar as armas aéreas específicas que o Arsenal trará para a Puskas Arena.


  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENALAFP

    O caminho dos detentores do título até Budapeste

    Os dois gigantes europeus devem se enfrentar no dia 30 de maio, com os olhos do mundo voltados para Budapeste. Para o PSG, o objetivo é simples: tornar-se o primeiro time, desde o Real Madrid, a revalidar o título da Liga dos Campeões na era moderna.

    Para o Arsenal, é a chance de finalmente conquistar o maior prêmio do futebol de clubes usando seu estilo único e calculado de “caos” na área.

Campeonato Francês
Lens crest
Lens
RCL
PSG crest
PSG
PSG
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Burnley crest
Burnley
BUR