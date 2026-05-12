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VÍDEO: Preparando-se para uma enxurrada de chutes do Arsenal?! Goleiros do PSG são filmados treinando com escudos de rugby antes da final da Liga dos Campeões
Enrique adota táticas inusitadas
À medida que começa a contagem regressiva para a final da Liga dos Campeões em Budapeste, o PSG não está medindo esforços em sua busca pelo bicampeonato europeu. Os atuais campeões, que golearam o Inter por 5 a 0 na final do ano passado, vão enfrentar um Arsenal que se tornou sinônimo de criatividade nas jogadas ensaiadas sob o comando de Mikel Arteta.
Para combater isso, Luis Enrique introduziu um exercício de treino “bizarro” envolvendo escudos de rugby.
Imagens do centro de treinamento do PSG mostram a comissão técnica usando os escudos acolchoados para empurrar e obstruir os goleiros enquanto eles tentam pegar bolas altas. É uma tentativa clara de simular o ambiente físico e lotado da pequena área que os Gunners exploram com tanta eficácia.
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A maestria do Arsenal nas jogadas ensaiadas
O Arsenal conquistou a reputação de ser o time mais perigoso do futebol mundial em jogadas de bola parada. A equipe de Arteta utilizou essas jogadas de alta pressão para chegar ao topo da Premier League e superar um caminho difícil até a final de 30 de maio. Sua capacidade de “bombardear” o goleiro adversário com bloqueios físicos deixou muitos defensores e goleiros de ponta em dúvida.
O PSG está bem ciente dessa ameaça e está determinado a não se deixar intimidar. Depois de já ter superado o confronto nas semifinais contra o Bayern de Munique de Vincent Kompany — garantido por um gol certeiro de Ousmane Dembélé na Allianz Arena —, o gigante francês agora está focado inteiramente em neutralizar as armas aéreas específicas que o Arsenal trará para a Puskas Arena.
- AFP
O caminho dos detentores do título até Budapeste
Os dois gigantes europeus devem se enfrentar no dia 30 de maio, com os olhos do mundo voltados para Budapeste. Para o PSG, o objetivo é simples: tornar-se o primeiro time, desde o Real Madrid, a revalidar o título da Liga dos Campeões na era moderna.
Para o Arsenal, é a chance de finalmente conquistar o maior prêmio do futebol de clubes usando seu estilo único e calculado de “caos” na área.