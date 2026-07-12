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VÍDEO: Preocupação com lesão de Jude Bellingham? Superestrela da Inglaterra é flagrada pelas câmeras falando sobre um problema de longa data que a cirurgia deveria ter resolvido
Sinais de alarme para os Três Leões
Em meio a um tenso confronto pelas quartas de final da Copa do Mundo no Hard Rock Stadium, uma cena já conhecida causou pânico entre os torcedores da Inglaterra. Bellingham foi flagrado pelas câmeras fazendo caretas repetidamente e segurando o ombro esquerdo após uma entrada forte. A equipe médica foi vista observando atentamente do banco de reservas enquanto Bellingham tentava se livrar da dor.
Enquanto Tuchel e sua comissão técnica estavam ocupados dando instruções táticas durante uma pausa programada para hidratação aos 30 minutos, Bellingham foi visto conversando intensamente com o fisioterapeuta da equipe, apontando especificamente para a articulação. Bellingham foi visto novamente tocando o ombro quando estava prestes a ser entrevistado após a partida.
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Histórico de ter jogado mesmo com dor
O jogador da seleção da Inglaterra já havia falado anteriormente sobre seus arrependimentos em relação ao tratamento da lesão no ombro. Antes da cirurgia realizada no verão, ele admitiu ter jogado mesmo com dor por um período significativo para evitar perder partidas importantes, tanto pelo clube quanto pela seleção. O impacto psicológico também ficou evidente, com o meio-campista afirmando anteriormente que o medo de uma nova lesão o impediu de jogar no seu melhor nível, digno de um jogador de classe mundial.
“A lesão no ombro afetou muito o resto do meu corpo. Eu não sentia muita dor, mas jogar sabendo que, se eu caísse, a lesão poderia se agravar novamente, significava que eu não conseguia atingir meu melhor nível. O ano passado me fez entender que eu não podia mais dar como certo que iria vencer novamente. Agora estou melhor fisicamente e posso voltar a jogar no meu nível”, explicou ele.
- AFP
A Argentina e Messi aguardam em Atlanta
O caminho para a glória não fica nem um pouco mais fácil para os Três Leões, já que um titã do futebol se interpõe em seu caminho. Depois de garantir sua classificação para as semifinais, a Inglaterra agora viajará para Atlanta para enfrentar Lionel Messi e a Argentina. A equipe médica trabalhará agora sem parar para garantir que Bellingham esteja em condições de enfrentar Messi, de 39 anos. Com nove de seus 12 gols pela Inglaterra marcados em grandes torneios, Bellingham é inegavelmente o “Homem de todos os momentos” para Tuchel.
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