VÍDEO: Preocupação com lesão de Jude Bellingham? Superestrela da Inglaterra é flagrada pelas câmeras falando sobre um problema de longa data que a cirurgia deveria ter resolvido

O jogador da seleção da Inglaterra já havia falado anteriormente sobre seus arrependimentos em relação ao tratamento da lesão no ombro. Antes da cirurgia realizada no verão, ele admitiu ter jogado mesmo com dor por um período significativo para evitar perder partidas importantes, tanto pelo clube quanto pela seleção. O impacto psicológico também ficou evidente, com o meio-campista afirmando anteriormente que o medo de uma nova lesão o impediu de jogar no seu melhor nível, digno de um jogador de classe mundial.

“A lesão no ombro afetou muito o resto do meu corpo. Eu não sentia muita dor, mas jogar sabendo que, se eu caísse, a lesão poderia se agravar novamente, significava que eu não conseguia atingir meu melhor nível. O ano passado me fez entender que eu não podia mais dar como certo que iria vencer novamente. Agora estou melhor fisicamente e posso voltar a jogar no meu nível”, explicou ele.