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VÍDEO: Polícia é chamada durante a entrevista pós-jogo de Harry Kane após a disputa pela medalha de bronze da Inglaterra contra a França na Copa do Mundo - enquanto surge uma discussão entre a imprensa na zona mista
O caos se instala durante a entrevista com Kane
O incidente ocorreu enquanto Kane falava com a imprensa na zona mista, refletindo sobre uma atuação histórica que garantiu à Inglaterra a melhor classificação de todos os tempos em solo estrangeiro. Enquanto o capitão falava, a tensão chegou ao auge entre os membros da imprensa posicionados diretamente à sua frente.
Alega-se que um grupo de jornalistas ingleses tenha bloqueado fisicamente e empurrado o repórter local para impedi-lo de filmar. O confronto chegou a um ponto em que a agressividade física foi suficiente para interromper o andamento da entrevista, chamando a atenção de outros representantes da mídia e da equipe de segurança do torneio. À medida que a briga se intensificava, o repórter local pediu ajuda tanto aos representantes da FIFA quanto aos policiais do Departamento de Polícia de Miami posicionados pelo estádio. As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um policial entrando na área lotada e, por fim, escoltando uma das pessoas para fora, na tentativa de restaurar a ordem e acalmar o conflito.
Assista ao vídeo
Kane reflete sobre a histórica medalha de bronze
Apesar das distrações em torno de sua entrevista, o capitão da Inglaterra expressou imenso orgulho pelas conquistas da seleção ao longo da competição. Ao refletir sobre a vitória por 6 a 4 sobre os Les Bleus, Kane destacou a importância do resultado para a história do futebol do país.
Ele afirmou: “Estou muito orgulhoso. Esta é a nossa melhor classificação em 60 anos e nosso melhor resultado de todos os tempos em solo estrangeiro. Terminar o torneio com uma medalha é o mínimo que merecemos por todo o esforço que dedicamos.”
- Getty Images Sport
Apoio a Thomas Tuchel
Além de comentar sobre a partida, Kane foi questionado sobre o impacto do técnico Thomas Tuchel, que tem enfrentado críticas de várias figuras políticas e públicas. Kane não hesitou em defender o desempenho do técnico em seu torneio de estreia e destacou a curva de aprendizado inerente ao trabalho de um técnico na seleção.
“Ele tem sido incrível do ponto de vista dos jogadores. Este foi seu primeiro torneio e ele vai aprender com isso”, afirmou o capitão com firmeza.
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