VÍDEO: Polícia é chamada durante a entrevista pós-jogo de Harry Kane após a disputa pela medalha de bronze da Inglaterra contra a França na Copa do Mundo - enquanto surge uma discussão entre a imprensa na zona mista

O incidente ocorreu enquanto Kane falava com a imprensa na zona mista, refletindo sobre uma atuação histórica que garantiu à Inglaterra a melhor classificação de todos os tempos em solo estrangeiro. Enquanto o capitão falava, a tensão chegou ao auge entre os membros da imprensa posicionados diretamente à sua frente.

Alega-se que um grupo de jornalistas ingleses tenha bloqueado fisicamente e empurrado o repórter local para impedi-lo de filmar. O confronto chegou a um ponto em que a agressividade física foi suficiente para interromper o andamento da entrevista, chamando a atenção de outros representantes da mídia e da equipe de segurança do torneio. À medida que a briga se intensificava, o repórter local pediu ajuda tanto aos representantes da FIFA quanto aos policiais do Departamento de Polícia de Miami posicionados pelo estádio. As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um policial entrando na área lotada e, por fim, escoltando uma das pessoas para fora, na tentativa de restaurar a ordem e acalmar o conflito.