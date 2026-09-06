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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vídeo: polêmica entre lendas do futebol saudita: Cristiano Ronaldo merece o mesmo destino de Benzema?

Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Nassr
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
M. Noor
S. Al Jaber
K. Benzema
O. Watkins
Arábia Saudita
Portugal
França
England

Debate sobre o nível de "Dom"

Sami Al Jaber, ídolo do Al Hilal, pediu à diretoria do rival Al Nassr que pense em fazer uma grande mudança ofensiva, citando o que o "Chefe" fez com o francês Karim Benzema, isso após a derrota do "Mundial" diante do Al Ittihad na partida de destaque da quinta rodada da Liga Roshn Saudita.

O Al Nassr perdeu para o anfitrião Al Ittihad pelo placar de 2 a 1, na noite de sábado, em uma partida que testemunhou a continuidade das críticas dirigidas ao português Cristiano Ronaldo, capitão da equipe, após seu fracasso em conduzir o "Mundial" a um resultado positivo no confronto.

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  • A diferença entre Al-Nassr e Al-Hilal

    A declaração de Al-Jaber veio em resposta às críticas de Hussein Abdulghani, ex-astro do Al-Nassr, que considerou que Cristiano Ronaldo não foi influente diante do Al-Ittihad, apontando que o jogador não permanecerá no topo o tempo todo, e pedindo que não se dependa dele como titular de forma permanente.

    Al-Jaber afirmou: "Por que o Al-Nassr não pensou em contratar um atacante forte? Essa é a diferença quando vemos como o Al-Hilal lidou com Benzema, cujo nível caiu de forma evidente, e foi agradecido de maneira elegante, e Ollie Watkins foi trazido para o ataque do Zaeem".

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    E acrescentou: "A instituição é mais importante do que qualquer nome e qualquer jogador, porque o clube é o que vai permanecer, e não podemos ficar dizendo que Ronaldo continua para que ele busque chegar aos 1000 gols".

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  • Mohamed Noor protesta

    Mohamed Noor, ídolo do Al-Ittihad, discordou da opinião de Al-Jaber, garantindo que a situação e o valor de Cristiano Ronaldo para o Campeonato Saudita e para o Al-Nassr não podem ser comparados aos de Benzema.

    Noor afirmou: "A situação e o valor de Cristiano Ronaldo para o campeonato e para o Al-Nassr são completamente diferentes dos de Benzema".

    A derrota interrompeu a sequência do Al-Nassr em quatro vitórias consecutivas, deixando o time estacionado nos 12 pontos, na segunda colocação, atrás do líder Al-Hilal, com 15 pontos, enquanto o Al-Ittihad subiu para 11 pontos, na quarta posição, mantendo sua campanha invicta.

    O Al-Nassr recebe o Abha na quarta-feira, na próxima rodada, em busca de recuperação, enquanto o Al-Ittihad enfrenta o Al-Feiha, em casa, na terça-feira.

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