Vídeo: polêmica entre lendas do futebol saudita: Cristiano Ronaldo merece o mesmo destino de Benzema?

Sami Al Jaber, ídolo do Al Hilal, pediu à diretoria do rival Al Nassr que pense em fazer uma grande mudança ofensiva, citando o que o "Chefe" fez com o francês Karim Benzema, isso após a derrota do "Mundial" diante do Al Ittihad na partida de destaque da quinta rodada da Liga Roshn Saudita.
O Al Nassr perdeu para o anfitrião Al Ittihad pelo placar de 2 a 1, na noite de sábado, em uma partida que testemunhou a continuidade das críticas dirigidas ao português Cristiano Ronaldo, capitão da equipe, após seu fracasso em conduzir o "Mundial" a um resultado positivo no confronto.