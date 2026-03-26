VÍDEO: Phil Foden prova ser um mestre do dardo ao marcar, de forma incrível, 180 pontos no dia em que Luke Littler visita a seleção inglesa

Littler, torcedor de longa data do Manchester United, aproveitou a oportunidade de trocar o grande palco do dardo pela base de treinamento da Inglaterra. “Foi um sonho, como fã de futebol, vir aqui para conhecer as instalações, encontrar todos os jogadores, sentar para jantar e dar boas risadas com eles”, comentou o jovem de 19 anos após o evento. A interação proporcionou uma distração bem-vinda para o elenco durante uma intensa janela de jogos internacionais.

O prodígio do dardo revelou que até mesmo o novo técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, estava ansioso para ver os jogadores serem testados. “Jogamos um pouco de dardo — enquanto eles se aqueciam, Thomas Tuchel me disse para dar uma lição a esses rapazes! Há um bom potencial em Phil Foden e Aaron Ramsdale. James Trafford também se saiu bem. Os outros, nem tanto! Desejei sorte aos rapazes neste verão — vamos torcer para que consigam trazer o título para casa”, acrescentou Littler.







