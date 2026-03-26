Getty
Traduzido por
VÍDEO: Phil Foden prova ser um mestre do dardo ao marcar, de forma incrível, 180 pontos no dia em que Luke Littler visita a seleção inglesa
Foden encontra o seu ritmo em St. George's Park
A incrível façanha foi testemunhada por vários companheiros de equipe de Foden, com John Stones e Harvey Barnes entre aqueles que assistiram incrédulos enquanto o terceiro dardo se alojava no alvo do triplo 20. Embora Foden tenha demonstrado seu talento com os dardos, foi o goleiro do Newcastle United, Aaron Ramsdale, quem acabou sagrando-se campeão do acampamento, recebendo muitos elogios da estrela profissional presente.
Assista ao vídeo
Littler impressionado com o talento dos Três Leões
Littler, torcedor de longa data do Manchester United, aproveitou a oportunidade de trocar o grande palco do dardo pela base de treinamento da Inglaterra. “Foi um sonho, como fã de futebol, vir aqui para conhecer as instalações, encontrar todos os jogadores, sentar para jantar e dar boas risadas com eles”, comentou o jovem de 19 anos após o evento. A interação proporcionou uma distração bem-vinda para o elenco durante uma intensa janela de jogos internacionais.
O prodígio do dardo revelou que até mesmo o novo técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, estava ansioso para ver os jogadores serem testados. “Jogamos um pouco de dardo — enquanto eles se aqueciam, Thomas Tuchel me disse para dar uma lição a esses rapazes! Há um bom potencial em Phil Foden e Aaron Ramsdale. James Trafford também se saiu bem. Os outros, nem tanto! Desejei sorte aos rapazes neste verão — vamos torcer para que consigam trazer o título para casa”, acrescentou Littler.
- AFP
Rotação do elenco antes dos jogos em Wembley
O clima no centro nacional de futebol permaneceu descontraído, apesar dos preparativos intensos em andamento para os próximos amistosos. A Inglaterra enfrentará o Uruguai e o Japão em Wembley, dando continuidade aos preparativos para a Copa do Mundo de 2026 sob o comando de Tuchel. No entanto, o torneio de dardos contou com um grupo um pouco menor do que o habitual, devido à gestão da carga de trabalho de todo o elenco.
Onze membros da seleção de Tuchel ficaram de fora das festividades da noite, após receberem folga para o jogo contra o Uruguai. Estrelas de destaque como Harry Kane e Declan Rice não estavam presentes na base de Burton para o torneio, tendo recebido licença devido ao volume significativo de minutos que já acumularam em nível de clube até agora nesta temporada.