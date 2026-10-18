AFP
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VÍDEO: Phil Foden leva banana inflável para entrevista pós-jogo e manda recado desafiador sobre veredicto de culpa na Premier League após vitória do Manchester City sobre o Ipswich
Manchester City mantém início perfeito em meio a turbulências fora de campo
O Manchester City venceu o Ipswich Town por 3 a 2 no Etihad Stadium e manteve seu início perfeito na competição nacional. Foi a primeira partida do clube em casa pela liga desde a confirmação de que ele havia sido considerado culpado de violar 114 regras financeiras da Premier League entre 2009 e 2018.
Foden abriu o placar no início do primeiro tempo, mas Daizen Maeda empatou rapidamente para os visitantes. Em seguida, Erling Haaland marcou duas vezes e colocou os donos da casa em vantagem, antes que um pênalti convertido por Zian Flemming aos 90 minutos garantisse um fim de jogo tenso.
Apesar das questões extracampo, o novo técnico Enzo Maresca comandou a equipe em sete vitórias consecutivas na primeira divisão. A sequência perfeita representa o melhor início de um técnico recém-contratado na história da Premier League e garante que o City termine o fim de semana na liderança da tabela.
Após o apito final, Foden atendeu à imprensa segurando uma banana inflável, objeto adotado pelos torcedores como símbolo de resistência em meio à disputa judicial em andamento. O meio-campista ressaltou que o elenco permanece completamente alheio à decisão sobre as finanças do clube e ao processo de recurso que se seguiu.
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Foden descarta distrações no vestiário
“Isso não nos afetou nem um pouco”, disse Foden à Sky Sports. “Continuamos unidos, fazendo o que normalmente fazemos, nos concentrando em um jogo de cada vez e sendo nós mesmos. Acho que fizemos isso muito bem.
“Temos pessoas de grande personalidade e líderes no vestiário. Nada mudou. Estamos totalmente concentrados e tentando fazer o melhor que podemos pelos torcedores.”
Em declaração separada aos canais do clube sobre o adereço inflável, Foden brincou: “Acho que vou comprar um para dar de presente ao meu filho. Acho que ele queria um, então agora posso dar um a ele.”
A equipe de Manchester atravessa um período turbulento fora de campo após o veredicto contundente da Premier League. As acusações, apresentadas inicialmente em fevereiro de 2023, lançaram uma sombra sobre as conquistas recentes do clube, que nega veementemente qualquer irregularidade e apresentou um recurso formal.
- Getty Images Sport
Sequências decisivas de dois jogos pela copa e pelo campeonato
A equipe de Maresca agora volta suas atenções para as competições europeias: o próximo compromisso é contra o AEK Atenas, pela Champions League. Depois do duelo continental, o Manchester City visitará o Aston Villa pela Premier League.
Em seguida, o City encerrará a movimentada agenda de outubro com dois jogos difíceis contra o Brighton. O primeiro será pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, antes de um novo encontro pelo campeonato.
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