O Manchester City venceu o Ipswich Town por 3 a 2 no Etihad Stadium e manteve seu início perfeito na competição nacional. Foi a primeira partida do clube em casa pela liga desde a confirmação de que ele havia sido considerado culpado de violar 114 regras financeiras da Premier League entre 2009 e 2018.

Foden abriu o placar no início do primeiro tempo, mas Daizen Maeda empatou rapidamente para os visitantes. Em seguida, Erling Haaland marcou duas vezes e colocou os donos da casa em vantagem, antes que um pênalti convertido por Zian Flemming aos 90 minutos garantisse um fim de jogo tenso.

Apesar das questões extracampo, o novo técnico Enzo Maresca comandou a equipe em sete vitórias consecutivas na primeira divisão. A sequência perfeita representa o melhor início de um técnico recém-contratado na história da Premier League e garante que o City termine o fim de semana na liderança da tabela.

Após o apito final, Foden atendeu à imprensa segurando uma banana inflável, objeto adotado pelos torcedores como símbolo de resistência em meio à disputa judicial em andamento. O meio-campista ressaltou que o elenco permanece completamente alheio à decisão sobre as finanças do clube e ao processo de recurso que se seguiu.



