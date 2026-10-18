O Manchester City venceu o Ipswich Town por 3 a 2 no Etihad Stadium e manteve o início perfeito na competição nacional. Foi a primeira partida da equipe em casa pela liga desde a confirmação de que o clube havia sido considerado culpado de violar 114 regras financeiras da Premier League entre 2009 e 2018.

Foden abriu o placar no início do primeiro tempo, mas Daizen Maeda logo empatou para os visitantes. Erling Haaland marcou duas vezes na sequência e colocou os donos da casa no controle da partida, antes de Zian Flemming converter um pênalti aos 90 minutos e garantir um fim de jogo tenso.

Apesar das questões fora de campo, o novo técnico Enzo Maresca comandou a equipe em sete vitórias consecutivas na primeira divisão. A sequência perfeita representa o melhor início de um técnico recém-contratado na história da Premier League e garante que o City termine o fim de semana na liderança da tabela.

Após o apito final, Foden atendeu à imprensa segurando uma banana inflável, adereço adotado pelos torcedores como símbolo de desafio em meio à disputa judicial em andamento. O meio-campista ressaltou que o elenco permanece totalmente alheio à decisão sobre as infrações financeiras e ao processo de recurso que se seguiu.



