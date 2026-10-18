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Muhammad Zaki
Traduzido por

VÍDEO: Phil Foden leva banana inflável para entrevista após o jogo e dá recado desafiador sobre veredito de culpa na Premier League depois da vitória do Manchester City sobre o Ipswich

P. Foden
Manchester City
Premier League
Manchester City x Ipswich
Ipswich

Phil Foden mandou um recado claro aos rivais do Manchester City ao aparecer com uma banana inflável em uma entrevista após o jogo. O objeto se tornou um símbolo da postura desafiadora do clube diante do veredicto de culpa contra ele. O jogador da seleção inglesa foi o grande protagonista durante e após a vitória suada sobre o Ipswich Town no Etihad Stadium.

  • Manchester City mantém início perfeito em meio a turbulências fora de campo

    O Manchester City venceu o Ipswich Town por 3 a 2 no Etihad Stadium e manteve o início perfeito na competição nacional. Foi a primeira partida da equipe em casa pela liga desde a confirmação de que o clube havia sido considerado culpado de violar 114 regras financeiras da Premier League entre 2009 e 2018.

    Foden abriu o placar no início do primeiro tempo, mas Daizen Maeda logo empatou para os visitantes. Erling Haaland marcou duas vezes na sequência e colocou os donos da casa no controle da partida, antes de Zian Flemming converter um pênalti aos 90 minutos e garantir um fim de jogo tenso.

    Apesar das questões fora de campo, o novo técnico Enzo Maresca comandou a equipe em sete vitórias consecutivas na primeira divisão. A sequência perfeita representa o melhor início de um técnico recém-contratado na história da Premier League e garante que o City termine o fim de semana na liderança da tabela.

    Após o apito final, Foden atendeu à imprensa segurando uma banana inflável, adereço adotado pelos torcedores como símbolo de desafio em meio à disputa judicial em andamento. O meio-campista ressaltou que o elenco permanece totalmente alheio à decisão sobre as infrações financeiras e ao processo de recurso que se seguiu.


  • Assista ao vídeo


  • Foden descarta distrações no vestiário

    “Isso não nos afetou nem um pouco”, disse Foden à Sky Sports. “Continuamos unidos, fizemos o que sempre fazemos, nos concentramos em um jogo de cada vez e seguimos sendo nós mesmos. Acho que fizemos isso muito bem.

    “Temos pessoas de grande personalidade e líderes no vestiário. Nada mudou. Estamos totalmente focados e tentando fazer o melhor possível pelos torcedores.”

    Em entrevista separada aos canais do clube sobre o adereço inflável, Foden brincou: “Acho que vou comprar um para dar de presente ao meu filho. Ele queria um, então agora posso dar um a ele.”

    O clube de Manchester atravessa um período turbulento fora de campo após a decisão contundente da Premier League. As acusações, apresentadas inicialmente em fevereiro de 2023, lançaram uma sombra sobre as conquistas recentes do clube, que nega veementemente qualquer irregularidade e apresentou um recurso formal.


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  • Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Rodadas duplas decisivas pela copa e pelo campeonato

    A equipe de Maresca agora volta suas atenções para as competições europeias. O próximo compromisso é um confronto com o AEK Atenas pela Champions League. Depois, o Manchester City viajará para enfrentar o Aston Villa pela Premier League.

    O City encerrará então uma agenda movimentada em outubro com dois jogos difíceis contra o Brighton. Primeiro, enfrentará o Brighton pela quarta fase da Copa da Inglaterra, antes de voltar a encontrá-lo pelo campeonato.

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