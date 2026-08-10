A crise de lesões não foi o único drama a se desenrolar em Johor, já que a partida foi marcada por uma acalorada altercação à beira do campo envolvendo a nova comissão técnica do Chelsea. O especialista em bolas paradas Austin MacPhee precisou ser contido fisicamente por Alonso depois que uma entrada perigosa em Liam Delap provocou um confronto com o banco adversário.

O empate por 3 a 3 foi uma partida irregular que expôs as deficiências táticas que Alonso está trabalhando para corrigir. Embora o ataque tenha encontrado sucesso com os pênaltis de Delap, as falhas defensivas e as perdas de Anselmino e Sarr ofuscaram a atuação.

Enquanto o time se prepara para voltar a Stamford Bridge, o foco passará inteiramente para o departamento médico. Alonso recebeu a missão de recolocar o Chelsea nas vagas da Champions League, mas sua revolução já enfrenta seus primeiros grandes testes de adversidade.