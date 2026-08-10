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VÍDEO: pesadelo de lesões do Chelsea, com estrela saindo em lágrimas durante empate caótico de pré-temporada com o Johor Darul Ta'zim
Anselmino emocionado após contratempo na posterior da coxa
A cena de Aaron Anselmino sendo consolado pelos companheiros de equipe enquanto deixava o gramado em lágrimas vai assombrar os torcedores do Chelsea com a aproximação da nova temporada. O zagueiro de 21 anos, que se juntou ao clube em 2024, aparentemente sofreu um problema significativo no tendão da coxa apenas 29 minutos após o início do amistoso no Stadium Sultan Ibrahim.
Anselmino demonstrou frustração enquanto estava caído no gramado recebendo atendimento, e sua reação emocional sugere um temor profundo em relação à gravidade da lesão. O ex-emprestado de Borussia Dortmund e Strasbourg tem sido atormentado por problemas físicos semelhantes desde que chegou a Stamford Bridge, e este novo revés prejudica severamente suas chances de se firmar nos planos de Alonso para o time principal.
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Sarr aumenta os problemas defensivos de Alonso
O sofrimento de Alonso começou antes mesmo do apito inicial na Malásia, já que o zagueiro de 20 anos Mamadou Sarr foi obrigado a sair da escalação titular. Inicialmente anunciado entre os 11, o internacional senegalês deixou o time durante o aquecimento, deixando o Chelsea com poucas opções na defesa desde o início.
Como os recursos para transferências estariam diminuindo após um verão de forte investimento em outras posições, esperava-se que Alonso recorresse bastante à profundidade do elenco na zaga. Perder duas opções jovens e capazes em uma única tarde obriga o clube a reconsiderar a gestão do elenco.
- Getty Images
Ânimos à flor da pele na beira do campo na Malásia
A crise de lesões não foi o único drama a se desenrolar em Johor, já que a partida foi marcada por uma acalorada altercação à beira do campo envolvendo a nova comissão técnica do Chelsea. O especialista em bolas paradas Austin MacPhee precisou ser contido fisicamente por Alonso depois que uma entrada perigosa em Liam Delap provocou um confronto com o banco adversário.
O empate por 3 a 3 foi uma partida irregular que expôs as deficiências táticas que Alonso está trabalhando para corrigir. Embora o ataque tenha encontrado sucesso com os pênaltis de Delap, as falhas defensivas e as perdas de Anselmino e Sarr ofuscaram a atuação.
Enquanto o time se prepara para voltar a Stamford Bridge, o foco passará inteiramente para o departamento médico. Alonso recebeu a missão de recolocar o Chelsea nas vagas da Champions League, mas sua revolução já enfrenta seus primeiros grandes testes de adversidade.
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