VÍDEO: Pep Guardiola manda mensagem hilária ao West Ham enquanto o Man City espera por um tropeço do Arsenal na disputa pelo título da Premier League

O técnico do City estava de ótimo humor depois de ver sua equipe golear o Brentford e manter a pressão sobre o líder do campeonato, o Arsenal. Ao se preparar para sair da coletiva de imprensa pós-jogo no sábado, Guardiola fez um gesto hilário que não deixou dúvidas aos repórteres sobre seus planos para o fim de semana.

Em um momento de brincadeira descontraída, Guardiola cruzou os braços acima da cabeça na icônica saudação dos “Hammers” e gritou: “Vamos lá, Irons!” A piada foi um apoio público ao West Ham, que recebe o Arsenal no domingo em uma partida que pode ter grande influência na disputa pelo título da Premier League.



