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VÍDEO: Pep Guardiola manda mensagem hilária ao West Ham enquanto o Man City espera por um tropeço do Arsenal na disputa pelo título da Premier League
Guardiola adota o hino dos "Irons" em reviravolta na disputa pelo título
O técnico do City estava de ótimo humor depois de ver sua equipe golear o Brentford e manter a pressão sobre o líder do campeonato, o Arsenal. Ao se preparar para sair da coletiva de imprensa pós-jogo no sábado, Guardiola fez um gesto hilário que não deixou dúvidas aos repórteres sobre seus planos para o fim de semana.
Em um momento de brincadeira descontraída, Guardiola cruzou os braços acima da cabeça na icônica saudação dos “Hammers” e gritou: “Vamos lá, Irons!” A piada foi um apoio público ao West Ham, que recebe o Arsenal no domingo em uma partida que pode ter grande influência na disputa pelo título da Premier League.
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O City continua pressionando os jogadores de Mikel Arteta
Em campo, o City cumpriu sua parte ao garantir três pontos essenciais contra o Bees. Demorou quase uma hora para quebrar o impasse, mas os atuais campeões acabaram vencendo por 3 a 0, ficando a apenas dois pontos do Arsenal. Fundamentalmente, a margem de vitória também colocou o City a apenas um gol da diferença de gols dos Gunners.
Apesar do resultado enfático, Guardiola está bem ciente de que o destino do título continua fora de suas mãos. Em declarações após a partida, o espanhol destacou a notável consistência do Arsenal nesta temporada como prova do desafio que sua equipe ainda enfrenta, dizendo: “Estamos enfrentando um time bastante semelhante ao Liverpool do passado, que chegou à final da Liga dos Campeões sem perder nenhuma partida e esteve na liderança do campeonato durante quase toda a temporada.”
A reta final exigente para os Blues
Guardiola continua focado em um calendário exaustivo que inclui a final da FA Cup contra o Chelsea e jogos complicados do campeonato contra Crystal Palace, Bournemouth e Aston Villa. O técnico não se faz ilusões quanto à dificuldade da tarefa que tem pela frente, agora que a temporada chega ao fim.
“Não está mais nas nossas mãos agora, então depende deles perderem pontos, mas tudo o que podemos fazer é vencer novamente na quarta-feira, disputar a final da FA Cup e ir a Bournemouth – diria que não é o melhor lugar para se visitar – e ao Aston Villa”, disse Guardiola. “O calendário é exigente, mas é simples. São apenas duas semanas e a temporada estará encerrada.”
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Guardiola encontra "alegria" na disputa pelo título
Após uma campanha anterior desafiadora, o técnico revelou que está adorando a pressão de disputar títulos nacionais e europeus. O contraste entre as dificuldades da última temporada e a atual busca por títulos claramente revitalizou o ex-técnico do Barcelona.
“Adoro estar aqui de novo. Terminar em segundo lugar novamente é o mínimo, então adoro isso. Não gostei da última temporada, e o momento de lutar pela classificação para a Liga dos Campeões foi difícil, mas a Carabao Cup está no bolso, e a final da FA Cup em Wembley é o dia mais bonito da temporada, e eu adoro isso”, acrescentou. “Quando você chega e tem a sensação de que o trabalho pode ser feito, muito bem. Quando você chega enfrentando o Arsenal, com muitas mudanças, vendo como eles se ajudam mutuamente em cada treino, é uma alegria.”