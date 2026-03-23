VÍDEO: Pep Guardiola compartilha momento emocionante com a filha Maria após a vitória do Manchester City na final da Carabao Cup

Enquanto Guardiola concentrava suas declarações pós-jogo no esforço coletivo de seu time, as redes sociais rapidamente se encheram de reações ao vídeo viral de seu reencontro familiar, gerando uma onda de homenagens emocionadas na internet.

Um torcedor disse: “Estou muito emocionado”, enquanto outro acrescentou: “Tenho lágrimas nos olhos”. Um terceiro torcedor observou: “Fico com lágrimas nos olhos quando vejo tanto amor entre pai e filha”, com outro simplesmente descrevendo o momento como “absolutamente comovente”.