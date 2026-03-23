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VÍDEO: Pep Guardiola compartilha momento emocionante com a filha Maria após a vitória do Manchester City na final da Carabao Cup
Um abraço histórico em Wembley
O City conquistou a glória na Carabao Cup no domingo, graças a dois gols precisos do jovem Nico O’Reilly, que garantiram a vitória sobre o rival da Premier League, o Arsenal. Embora Guardiola tenha sido visto inicialmente comemorando efusivamente com sua comissão técnica, as imagens mais marcantes da tarde surgiram quando sua filha mais velha, Maria, se juntou a ele em campo. A influenciadora de 25 anos, que conta com quase 900 mil seguidores no Instagram, capturou o lado mais terno do técnico do City, normalmente tão intenso. A vitória foi particularmente significativa para Guardiola, pois marcou seu quinto título na competição, colocando-o à frente de lendas como Sir Alex Ferguson e José Mourinho.
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Tocando o coração dos torcedores
Enquanto Guardiola concentrava suas declarações pós-jogo no esforço coletivo de seu time, as redes sociais rapidamente se encheram de reações ao vídeo viral de seu reencontro familiar, gerando uma onda de homenagens emocionadas na internet.
Um torcedor disse: “Estou muito emocionado”, enquanto outro acrescentou: “Tenho lágrimas nos olhos”. Um terceiro torcedor observou: “Fico com lágrimas nos olhos quando vejo tanto amor entre pai e filha”, com outro simplesmente descrevendo o momento como “absolutamente comovente”.
- AFP
Encontrar força em meio às mudanças pessoais
Essa demonstração de emoção ocorre em um período de transformação para Guardiola fora dos gramados, após sua separação muito divulgada da esposa de 10 anos, Cristina Serra, no ano passado. Com Serra voltando para Barcelona para cuidar de seus negócios, Pep teve que lidar com uma difícil transição na vida pessoal, ao mesmo tempo em que mantinha a busca incansável do clube por títulos. Recém-saído de sua vitória recorde na Carabao Cup, o técnico do City agora espera conquistar mais troféus no restante da temporada, tendo a FA Cup e o título da Premier League como seus principais objetivos.