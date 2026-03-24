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VÍDEO: “Pelé é o rei!” – O atacante do Brentford, Igor Thiago, escolhe entre as lendas brasileiras de todos os tempos
Uma ascensão meteórica à Seleção
Em entrevista ao GOAL durante o London Football Awards, em parceria com a Willow Foundation, Thiago demonstrou estar tranquilo, apesar da imensa pressão que recai sobre seus ombros. O atacante recebeu oficialmente sua primeira convocação para a Seleção Brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti em 17 de março, uma escolha que serviu como justa recompensa por seu desempenho extraordinário no campeonato nacional. Desde que chegou do time búlgaro Ludogorets, Thiago demonstrou notável resiliência para superar os problemas com lesões no início de sua trajetória no oeste de Londres e se tornar um dos finalizadores mais precisos da Europa. Nesta temporada, ele liderou o ataque do Brentford com uma combinação de força e precisão, acumulando incríveis 22 gols e uma assistência em apenas 33 partidas em todas as competições.
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Pelé leva a coroa
Durante um rápido desafio do tipo “isso ou aquilo”, Thiago foi convidado a navegar pela complexa hierarquia da realeza do futebol brasileiro. O atacante inicialmente preferiu Neymar a Ronaldinho e escolheu Ronaldo Nazário em vez de Rivaldo, antes de optar pelo lendário Garrincha em detrimento de Kaká.
Nas rodadas de confronto direto que se seguiram, ele se inclinou por Neymar em vez de Ronaldo e preferiu Pelé a Romário, acabando por colocar o tricampeão mundial frente a frente com os nomes mais icônicos da era moderna. Quando a competição chegou às etapas finais, Thiago escolheu Pelé em vez de Garrincha, antes de dar seu veredicto definitivo quando Pelé foi colocado contra Neymar. Ele disse: “Pelé. Pelé é o rei.”
- (C)Getty Images
Um batismo de fogo nos EUA
O atacante do Brentford enfrenta agora um teste significativo às suas capacidades durante a pausa para os jogos internacionais nos Estados Unidos, onde o Brasil enfrentará adversários de alto nível, como França e Croácia. Esses amistosos oferecem a plataforma perfeita para Thiago transferir seu excelente desempenho no clube para o cenário mundial, ao mesmo tempo em que se integra a jogadores criativos como Vinícius Júnior. Se ele conseguir manter sua eficiência goleadora contra defesas europeias de elite, provavelmente consolidará seu lugar como titular nos planos de Ancelotti, à medida que a caminhada rumo à Copa do Mundo de 2026 se intensifica.