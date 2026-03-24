VÍDEO: “Pelé é o rei!” – O atacante do Brentford, Igor Thiago, escolhe entre as lendas brasileiras de todos os tempos

Durante um rápido desafio do tipo “isso ou aquilo”, Thiago foi convidado a navegar pela complexa hierarquia da realeza do futebol brasileiro. O atacante inicialmente preferiu Neymar a Ronaldinho e escolheu Ronaldo Nazário em vez de Rivaldo, antes de optar pelo lendário Garrincha em detrimento de Kaká.

Nas rodadas de confronto direto que se seguiram, ele se inclinou por Neymar em vez de Ronaldo e preferiu Pelé a Romário, acabando por colocar o tricampeão mundial frente a frente com os nomes mais icônicos da era moderna. Quando a competição chegou às etapas finais, Thiago escolheu Pelé em vez de Garrincha, antes de dar seu veredicto definitivo quando Pelé foi colocado contra Neymar. Ele disse: “Pelé. Pelé é o rei.”