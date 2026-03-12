VÍDEO: Pedro Neto criticado por discussão “repugnante” com gandula durante derrota do Chelsea para o PSG na Liga dos Campeões

Na tentativa de consertar as coisas, Neto se reuniu com o jovem após a partida para oferecer um pedido de desculpas pessoal. Ele revelou que seu companheiro de seleção de Portugal, Vitinha, ajudou a superar a barreira da comunicação para garantir que o gandula compreendesse seu arrependimento. O ala de 26 anos do Chelsea também lhe deu sua camisa e, mais tarde, Neto, visivelmente abalado, apareceu na TNT Sports para expressar seu arrependimento. Ele enfatizou que o incidente foi atípico e totalmente motivado pela pressão do placar.

“Quero pedir desculpas. Já conversei com ele. Foi o calor do momento. Estávamos perdendo e eu queria pegar a bola. Dei um empurrãozinho nele, e isso não pode acontecer. Vi que o machuquei; não sou assim... foi no calor do momento; dei minha camisa para ele. Tenho que pedir desculpas a ele. Estou muito, muito arrependido por isso”, explicou Neto.

“Falei com ele imediatamente e ele riu, ficou feliz por eu ter lhe dado a camisa e pedi desculpas umas 35 vezes. Não entendi o que ele disse em francês, mas ele estava rindo, então acho que ele entendeu que foi algo no calor do momento, e Vitinha disse a ele que eu não sou assim.”