VÍDEO: Pedro Neto criticado por discussão “repugnante” com gandula durante derrota do Chelsea para o PSG na Liga dos Campeões
Um momento de loucura em Paris
Uma noite difícil para o Chelsea na Liga dos Campeões foi agravada por um incidente controverso envolvendo Pedro Neto. Com o Blues perdendo por 4 a 2 em uma partida tensa, o desejo do ala português de reiniciar o jogo escalou para um confronto físico na linha lateral.
Neto empurrou um gandula contra um painel publicitário, um ato considerado “repugnante” pelos torcedores nas redes sociais. Apesar da intensidade do empurrão e da raiva dos jogadores do PSG, o jogador de 26 anos escapou do cartão amarelo. No entanto, ele ainda pode enfrentar sanções retrospectivas da UEFA por conduta violenta.
O pedido de desculpas de Neto e o presente da camisa
Na tentativa de consertar as coisas, Neto se reuniu com o jovem após a partida para oferecer um pedido de desculpas pessoal. Ele revelou que seu companheiro de seleção de Portugal, Vitinha, ajudou a superar a barreira da comunicação para garantir que o gandula compreendesse seu arrependimento. O ala de 26 anos do Chelsea também lhe deu sua camisa e, mais tarde, Neto, visivelmente abalado, apareceu na TNT Sports para expressar seu arrependimento. Ele enfatizou que o incidente foi atípico e totalmente motivado pela pressão do placar.
“Quero pedir desculpas. Já conversei com ele. Foi o calor do momento. Estávamos perdendo e eu queria pegar a bola. Dei um empurrãozinho nele, e isso não pode acontecer. Vi que o machuquei; não sou assim... foi no calor do momento; dei minha camisa para ele. Tenho que pedir desculpas a ele. Estou muito, muito arrependido por isso”, explicou Neto.
“Falei com ele imediatamente e ele riu, ficou feliz por eu ter lhe dado a camisa e pedi desculpas umas 35 vezes. Não entendi o que ele disse em francês, mas ele estava rindo, então acho que ele entendeu que foi algo no calor do momento, e Vitinha disse a ele que eu não sou assim.”
O Chelsea ficou com uma tarefa difícil pela frente
Em campo, a equipe de Liam Rosenior foi goleada por um brilhante PSG. Apesar dos gols de Malo Gusto e Enzo Fernandez, erros defensivos e uma falha grave do goleiro Filip Jorgensen permitiram que Ousmane Dembele, Vitinha e Khvicha Kvaratskhelia marcassem e assumissem o controle do jogo.
O Chelsea agora enfrenta uma tarefa difícil antes da segunda partida em Stamford Bridge para reverter o jogo. Mas antes disso, os Blues enfrentarão primeiro o Newcastle na Premier League. Neto e seus companheiros estão atualmente em quinto lugar na tabela, empatados com 48 pontos com o Liverpool. Embora esteja apenas três pontos atrás do Manchester United e do Aston Villa, que estão acima deles, o Chelsea ainda lutará para garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.