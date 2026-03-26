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Paul Pogba Monaco 2025-26Getty
Ahmed Refaat

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VÍDEO: Paul Pogba finalmente marca seu primeiro gol pelo Mônaco com um chute fulminante, enquanto o ex-jogador do Manchester United intensifica seus esforços para recuperar a forma física

P. Pogba
Mônaco
Campeonato Francês
Brentford
Manchester United
Premier League

O ex-jogador do Manchester United, Paul Pogba, deu uma amostra de sua inegável qualidade na quinta-feira ao marcar um primeiro gol brilhante pelo AS Monaco. Apesar de se tratar de um amistoso contra o Brentford, a importância do momento não passou despercebida pelos espectadores, enquanto o jogador de 33 anos continua sua jornada de recuperação para voltar à plena forma física.

  • Pogba finalmente marca seu primeiro gol pelo Mônaco

    Pogba abriu o placar da partida com uma jogada brilhante típica dele. Avançando do meio-campo, Pogba soltou um chute fulminante de pé direito que não deu chances ao goleiro e provocou uma reação de júbilo da torcida. Foi mais uma prova de que o jogador da seleção francesa continua sendo capaz de mudar o rumo de uma partida com um único chute.

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  • Recuperar a forma física

    Desde que se juntou ao Mônaco no verão passado, o caminho de Pogba para recuperar a forma física ideal tem sido tudo menos tranquilo. Tendo cumprido anteriormente uma suspensão por doping enquanto jogava pela Juventus, seu retorno ao futebol competitivo tem sido prejudicado por uma série de problemas físicos persistentes que o limitaram a apenas três partidas até agora nesta temporada.

    Embora Pogba tenha conseguido marcar contra o Brentford, seu principal objetivo continua sendo recuperar a forma física necessária para competir no mais alto nível da Ligue 1. O clube espera que esse gol represente um avanço psicológico para o veterano astro.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-PSGAFP

    E agora?

    Embora o momento de genialidade individual de Pogba tenha sido o destaque da tarde, não foi suficiente para garantir a vitória da equipe de Sébastien Pocognoli. O gigante francês acabou sofrendo uma derrota por 2 a 1 para o Brentford.

    No entanto, tratou-se apenas de um jogo para manter o elenco em forma antes do confronto crucial da Ligue 1 contra o Marselha, em 5 de abril, que ainda pode marcar o retorno de Pogba às competições.