VÍDEO: Paul Pogba finalmente marca seu primeiro gol pelo Mônaco com um chute fulminante, enquanto o ex-jogador do Manchester United intensifica seus esforços para recuperar a forma física

Desde que se juntou ao Mônaco no verão passado, o caminho de Pogba para recuperar a forma física ideal tem sido tudo menos tranquilo. Tendo cumprido anteriormente uma suspensão por doping enquanto jogava pela Juventus, seu retorno ao futebol competitivo tem sido prejudicado por uma série de problemas físicos persistentes que o limitaram a apenas três partidas até agora nesta temporada.

Embora Pogba tenha conseguido marcar contra o Brentford, seu principal objetivo continua sendo recuperar a forma física necessária para competir no mais alto nível da Ligue 1. O clube espera que esse gol represente um avanço psicológico para o veterano astro.