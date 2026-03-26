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VÍDEO: Paul Pogba finalmente marca seu primeiro gol pelo Mônaco com um chute fulminante, enquanto o ex-jogador do Manchester United intensifica seus esforços para recuperar a forma física
Pogba finalmente marca seu primeiro gol pelo Mônaco
Pogba abriu o placar da partida com uma jogada brilhante típica dele. Avançando do meio-campo, Pogba soltou um chute fulminante de pé direito que não deu chances ao goleiro e provocou uma reação de júbilo da torcida. Foi mais uma prova de que o jogador da seleção francesa continua sendo capaz de mudar o rumo de uma partida com um único chute.
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Recuperar a forma física
Desde que se juntou ao Mônaco no verão passado, o caminho de Pogba para recuperar a forma física ideal tem sido tudo menos tranquilo. Tendo cumprido anteriormente uma suspensão por doping enquanto jogava pela Juventus, seu retorno ao futebol competitivo tem sido prejudicado por uma série de problemas físicos persistentes que o limitaram a apenas três partidas até agora nesta temporada.
Embora Pogba tenha conseguido marcar contra o Brentford, seu principal objetivo continua sendo recuperar a forma física necessária para competir no mais alto nível da Ligue 1. O clube espera que esse gol represente um avanço psicológico para o veterano astro.
- AFP
E agora?
Embora o momento de genialidade individual de Pogba tenha sido o destaque da tarde, não foi suficiente para garantir a vitória da equipe de Sébastien Pocognoli. O gigante francês acabou sofrendo uma derrota por 2 a 1 para o Brentford.
No entanto, tratou-se apenas de um jogo para manter o elenco em forma antes do confronto crucial da Ligue 1 contra o Marselha, em 5 de abril, que ainda pode marcar o retorno de Pogba às competições.