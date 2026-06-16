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VÍDEO: Paul Pogba fica impressionado! Meio-campista francês e lendas do Real Madrid ficam maravilhados enquanto o “ídolo” Zinedine Zidane autografa camisetas para eles
Pogba vive um momento especial com seu ídolo
Pogba ficou visivelmente emocionado durante um encontro com seu ídolo de longa data, Zidane. O meio-campista do Mônaco recebeu uma camisa autografada pelo lendário ex-jogador da seleção francesa, em um momento que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Apesar de suas próprias conquistas no futebol, incluindo a conquista da Copa do Mundo com a França, Pogba reagiu como um fã de longa data que conhece seu herói.
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O entusiasmo de Pogba rouba a cena
O momento mais marcante aconteceu quando Pogba não conseguiu conter a emoção após receber o autógrafo. Enquanto as câmeras capturavam a cena, o meio-campista expressou sua alegria com uma reação espontânea.
“Não vou conseguir dormir!”, exclamou Pogba. O encontro também reuniu figuras de várias épocas do esporte, como Marcelo, Kaká e Rodrygo.
- AFP
Pogba continua sua trajetória de retorno
O foco de Pogba continua sendo recuperar a forma física ideal e reencontrar a regularidade no Mônaco, após uma longa ausência das competições oficiais devido à suspensão por doping e a vários problemas com lesões. Além disso, Pogba ainda sonha em voltar a representar seu país. Embora seu foco esteja no retorno ao mais alto nível, o “prêmio” de jogar pela França continua sendo algo que ele deseja desesperadamente alcançar.