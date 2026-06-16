VÍDEO: Paul Pogba fica impressionado! Meio-campista francês e lendas do Real Madrid ficam maravilhados enquanto o “ídolo” Zinedine Zidane autografa camisetas para eles

O momento mais marcante aconteceu quando Pogba não conseguiu conter a emoção após receber o autógrafo. Enquanto as câmeras capturavam a cena, o meio-campista expressou sua alegria com uma reação espontânea.

“Não vou conseguir dormir!”, exclamou Pogba. O encontro também reuniu figuras de várias épocas do esporte, como Marcelo, Kaká e Rodrygo.