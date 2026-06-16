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Pogba-ZidaneGetty/GOAL/X@paulpogba
Yosua Arya

Traduzido por

VÍDEO: Paul Pogba fica impressionado! Meio-campista francês e lendas do Real Madrid ficam maravilhados enquanto o “ídolo” Zinedine Zidane autografa camisetas para eles

P. Pogba
Z. Zidane
Mônaco
Campeonato Francês
França
Copa do Mundo

Paul Pogba não conseguiu esconder sua emoção após conhecer seu ídolo do futebol, Zinedine Zidane. A reação emocionada do meio-campista francês rapidamente se tornou viral enquanto o ex-ídolo da seleção francesa e do Real Madrid autografava uma camisa para ele. Marcelo, Kaká e Rodrygo também estavam presentes, compartilhando um momento memorável com uma das figuras mais reverenciadas do futebol.

  • Pogba vive um momento especial com seu ídolo

    Pogba ficou visivelmente emocionado durante um encontro com seu ídolo de longa data, Zidane. O meio-campista do Mônaco recebeu uma camisa autografada pelo lendário ex-jogador da seleção francesa, em um momento que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Apesar de suas próprias conquistas no futebol, incluindo a conquista da Copa do Mundo com a França, Pogba reagiu como um fã de longa data que conhece seu herói.

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  • O entusiasmo de Pogba rouba a cena

    O momento mais marcante aconteceu quando Pogba não conseguiu conter a emoção após receber o autógrafo. Enquanto as câmeras capturavam a cena, o meio-campista expressou sua alegria com uma reação espontânea.

    “Não vou conseguir dormir!”, exclamou Pogba. O encontro também reuniu figuras de várias épocas do esporte, como Marcelo, Kaká e Rodrygo.

  • FBL-WC-2018-MATCH64-FRA-CROAFP

    Pogba continua sua trajetória de retorno

    O foco de Pogba continua sendo recuperar a forma física ideal e reencontrar a regularidade no Mônaco, após uma longa ausência das competições oficiais devido à suspensão por doping e a vários problemas com lesões. Além disso, Pogba ainda sonha em voltar a representar seu país. Embora seu foco esteja no retorno ao mais alto nível, o “prêmio” de jogar pela França continua sendo algo que ele deseja desesperadamente alcançar.

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