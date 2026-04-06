VÍDEO: Paul Pogba encontra Usain Bolt à beira do campo após retornar ao elenco do Mônaco pela primeira vez em quatro meses

Embora as manchetes tenham se concentrado no convidado famoso, o destaque futebolístico residiu na presença de Pogba na lista de convocados pela primeira vez em quatro meses. O ex-jogador do Manchester United não atuava pelo Mônaco desde a decepcionante derrota para o Brest, em 5 de dezembro. Sua temporada tem sido marcada pela frustração, tendo somado apenas 30 minutos em campo em três partidas como reserva. Embora Pogba tenha permanecido no banco durante a partida contra o Marselha, seu retorno ao time representa um passo crucial em sua tentativa de reacender a carreira.

Em declarações à imprensa após a vitória por 2 a 1 sobre o Marselha, o técnico do Mônaco, Sébastien Pocognoli, expressou sua satisfação por ter a influência do veterano de volta ao vestiário: “Ele conseguiu jogar 20 minutos contra o Brentford [em um amistoso] durante a pausa para os jogos internacionais. Se Paul está no banco, é porque acreditamos que ele pode contribuir com algo a mais no vestiário. Esperamos que ele contribua ainda mais, se possível em campo. Ele percorreu um longo caminho, mas já é muito positivo e isso se deve ao seu trabalho árduo. Ele tem sido importante no vestiário e em termos de espírito de equipe. Ele está ciente de que tem um papel a desempenhar, e o meu é dar a ele o melhor plano possível para que ele possa nos dar aquele algo a mais no final da temporada.”