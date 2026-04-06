Havia um toque de ouro olímpico no ar no Stade Louis-II na noite de domingo. Antes do confronto decisivo da Ligue 1 entre Mônaco e Marselha, a lenda jamaicana do atletismo Bolt foi convidada a entrar em campo para dar o pontapé inicial honorário. O oito vezes campeão olímpico, um conhecido entusiasta do futebol, parecia estar em casa na grama enquanto se preparava para dar início ao espetáculo da noite. No entanto, foi sua interação com Pogba que roubou a cena. Pogba foi visto se aproximando do ex-velocista de 39 anos à beira do campo, onde os dois trocaram um abraço caloroso e uma breve conversa antes de as equipes se retirarem para os preparativos finais.
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VÍDEO: Paul Pogba encontra Usain Bolt à beira do campo após retornar ao elenco do Mônaco pela primeira vez em quatro meses
Um encontro lendário à beira do campo
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Pogba encerra exílio de quatro meses
Embora as manchetes tenham se concentrado no convidado famoso, o destaque futebolístico residiu na presença de Pogba na lista de convocados pela primeira vez em quatro meses. O ex-jogador do Manchester United não atuava pelo Mônaco desde a decepcionante derrota para o Brest, em 5 de dezembro. Sua temporada tem sido marcada pela frustração, tendo somado apenas 30 minutos em campo em três partidas como reserva. Embora Pogba tenha permanecido no banco durante a partida contra o Marselha, seu retorno ao time representa um passo crucial em sua tentativa de reacender a carreira.
Em declarações à imprensa após a vitória por 2 a 1 sobre o Marselha, o técnico do Mônaco, Sébastien Pocognoli, expressou sua satisfação por ter a influência do veterano de volta ao vestiário: “Ele conseguiu jogar 20 minutos contra o Brentford [em um amistoso] durante a pausa para os jogos internacionais. Se Paul está no banco, é porque acreditamos que ele pode contribuir com algo a mais no vestiário. Esperamos que ele contribua ainda mais, se possível em campo. Ele percorreu um longo caminho, mas já é muito positivo e isso se deve ao seu trabalho árduo. Ele tem sido importante no vestiário e em termos de espírito de equipe. Ele está ciente de que tem um papel a desempenhar, e o meu é dar a ele o melhor plano possível para que ele possa nos dar aquele algo a mais no final da temporada.”
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Palavras de incentivo de Bolt
Bolt, que ficou famoso por ter tentado seguir carreira no futebol profissional com testes no Borussia Dortmund e no Central Coast Mariners, continua sendo um grande admirador do esporte. Ele revelou que sua conversa com o meio-campista do Mônaco se concentrou em desejar-lhe boa saúde para o restante da temporada. “Eu disse a ele que estava muito feliz por vê-lo de volta; sei que ele finalmente está livre das lesões agora. Espero que ele consiga jogar alguns minutos e marcar um gol, já que estou aqui”, disse Bolt àLigue 1+ durante uma entrevista pré-jogo.
Com o Mônaco firmemente na disputa por uma vaga nas competições europeias, Pocognoli está conduzindo a integração do jogador de 33 anos com extrema cautela. Com a bênção do homem mais rápido do mundo ao seu lado, o francês espera que sua sorte finalmente tenha mudado.