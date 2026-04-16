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VÍDEO: Paolo Di Canio abre a cabeça ao bater na mesa durante transmissão ao vivo da Liga dos Campeões, enquanto Fabio Capello acorre em auxílio da lenda do West Ham, que sangra
Um debate presencial
O ex-atacante do West Ham United estava envolvido em uma discussão acalorada sobre os jogos europeus daquela noite quando ocorreu o acidente. Ao que parece, o ex-atacante do Sheffield Wednesday ficou irritado quando lhe perguntaram como as equipes da Série A poderiam atingir o nível das da Premier League. Ao se inclinar para a frente para enfatizar um argumento durante a transmissão ao vivo da Sky Italia, Di Canio bateu a cabeça contra a mesa do estúdio com bastante força. O impacto resultou em um corte visível, provocando uma reação imediata e preocupada dos outros comentaristas do painel.
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Capello vem em socorro
Ao testemunhar a lesão em tempo real, Capello levantou-se rapidamente de seu assento para ajudar seu colega ensanguentado. O lendário ex-técnico do AC Milan e do Real Madrid entregou a Di Canio um lenço de papel para ajudar a estancar o sangramento, enquanto as câmeras continuavam focadas no drama que se desenrolava. Di Canio, que recentemente criticou Rafael Leão chamando-o de “preguiçoso”, parecia mais constrangido do que gravemente ferido ao tentar continuar com sua análise.
- Getty Images Sport
Retomando suas funções
Espera-se que Di Canio continue em suas funções na mídia, apesar deste último episódio preocupante, e provavelmente manterá seu estilo agressivo de comentário enquanto continua a oferecer análises especializadas sobre o futebol.