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West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

VÍDEO: Paolo Di Canio abre a cabeça ao bater na mesa durante transmissão ao vivo da Liga dos Campeões, enquanto Fabio Capello acorre em auxílio da lenda do West Ham, que sangra

P. Di Canio
F. Capello
Liga dos Campeões
West Ham
Premier League

O ícone do West Ham United sofreu um ferimento sangrento durante uma acalorada transmissão da Liga dos Campeões, depois que um debate animado resultou em uma colisão acidental com sua mesa. O ex-técnico da Inglaterra, Fabio Capello, foi obrigado a intervir durante a análise ao vivo pós-jogo para prestar assistência médica, já que o comentarista italiano começou a sangrar pela testa.

  • Um debate presencial

    O ex-atacante do West Ham United estava envolvido em uma discussão acalorada sobre os jogos europeus daquela noite quando ocorreu o acidente. Ao que parece, o ex-atacante do Sheffield Wednesday ficou irritado quando lhe perguntaram como as equipes da Série A poderiam atingir o nível das da Premier League. Ao se inclinar para a frente para enfatizar um argumento durante a transmissão ao vivo da Sky Italia, Di Canio bateu a cabeça contra a mesa do estúdio com bastante força. O impacto resultou em um corte visível, provocando uma reação imediata e preocupada dos outros comentaristas do painel.

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  • Capello vem em socorro

    Ao testemunhar a lesão em tempo real, Capello levantou-se rapidamente de seu assento para ajudar seu colega ensanguentado. O lendário ex-técnico do AC Milan e do Real Madrid entregou a Di Canio um lenço de papel para ajudar a estancar o sangramento, enquanto as câmeras continuavam focadas no drama que se desenrolava. Di Canio, que recentemente criticou Rafael Leão chamando-o de “preguiçoso”, parecia mais constrangido do que gravemente ferido ao tentar continuar com sua análise.

  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Retomando suas funções

    Espera-se que Di Canio continue em suas funções na mídia, apesar deste último episódio preocupante, e provavelmente manterá seu estilo agressivo de comentário enquanto continua a oferecer análises especializadas sobre o futebol.

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