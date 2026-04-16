VÍDEO: Paolo Di Canio abre a cabeça ao bater na mesa durante transmissão ao vivo da Liga dos Campeões, enquanto Fabio Capello acorre em auxílio da lenda do West Ham, que sangra

O ex-atacante do West Ham United estava envolvido em uma discussão acalorada sobre os jogos europeus daquela noite quando ocorreu o acidente. Ao que parece, o ex-atacante do Sheffield Wednesday ficou irritado quando lhe perguntaram como as equipes da Série A poderiam atingir o nível das da Premier League. Ao se inclinar para a frente para enfatizar um argumento durante a transmissão ao vivo da Sky Italia, Di Canio bateu a cabeça contra a mesa do estúdio com bastante força. O impacto resultou em um corte visível, provocando uma reação imediata e preocupada dos outros comentaristas do painel.