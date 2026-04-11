O clima começou a azedar muito antes do apito final. À medida que o relógio passava dos 70 minutos, a frustração nas arquibancadas tornava-se palpável. Apesar dos esforços anteriores de Fede Valverde para colocar o Los Blancos na frente, a equipe não conseguiu aproveitar o momento, levando a um coro de exigências por mais garra e paixão ecoando por todo o estádio. Quando o Girona perdeu uma clara oportunidade de abrir o placar, a decepção dos torcedores passou dos gritos de incentivo para uma enxurrada implacável de vaias dirigidas aos próprios craques, com a demonstração de frustração continuando após o apito final.
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VÍDEO: Ouça os apitos! Torcedores do Real Madrid descarregam sua raiva após mais uma atuação medíocre e um empate decepcionante contra o Girona
O Bernabéu perde a paciência
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Seis pontos atrás do Barcelona
Foi um empate que pouco ajudou o Real Madrid, com o Barça seis pontos à frente e com um jogo a menos, e, como ensaio geral para a crucial viagem à Munique pela Liga dos Campeões, deixou mais dúvidas do que esperanças de uma recuperação na competição europeia. Arbeloa pode ter insistido que seu foco estava inteiramente no Girona, e não no Bayern, mas sua escalação contava uma história diferente. Com Eder Militão como o único zagueiro provável a começar na Alemanha, e um trio de meio-campistas formado por Valverde, Jude Bellingham e Eduardo Camavinga que se assemelha suspeitosamente a um esquema da Liga dos Campeões, este foi um teste que simplesmente não deu certo.
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O que vem a seguir para o Real Madrid?
O resultado final contra o Girona ampliou a série de maus resultados do Real Madrid, que já havia sido derrotado pelo Mallorca. Com jogos decisivos se aproximando, o descompasso entre o desempenho da equipe e as expectativas da torcida está se tornando um tema recorrente. O time tentará então salvar suas chances de permanecer na Liga dos Campeões ao reverter o placar de 2 a 1 quando visitar Munique no meio da próxima semana.