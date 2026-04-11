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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Donny Afroni

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VÍDEO: Ouça os apitos! Torcedores do Real Madrid descarregam sua raiva após mais uma atuação medíocre e um empate decepcionante contra o Girona

Real Madrid
Girona
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Poucos dias depois de Vinicius Júnior ter sido alvo de vaias da torcida local durante o confronto contra o Bayern de Munique, os assobios voltaram ao Santiago Bernabéu com ainda mais intensidade. Desta vez, os torcedores do Real Madrid deixaram bem claro o que pensavam após um decepcionante empate com o Girona. Apesar de terem aberto o placar, uma atuação apática fez com que a torcida local se voltasse contra seus craques, em uma demonstração ruidosa de frustração que sinaliza uma crise de confiança cada vez mais profunda na capital.

  • O Bernabéu perde a paciência

    O clima começou a azedar muito antes do apito final. À medida que o relógio passava dos 70 minutos, a frustração nas arquibancadas tornava-se palpável. Apesar dos esforços anteriores de Fede Valverde para colocar o Los Blancos na frente, a equipe não conseguiu aproveitar o momento, levando a um coro de exigências por mais garra e paixão ecoando por todo o estádio. Quando o Girona perdeu uma clara oportunidade de abrir o placar, a decepção dos torcedores passou dos gritos de incentivo para uma enxurrada implacável de vaias dirigidas aos próprios craques, com a demonstração de frustração continuando após o apito final.

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  • Seis pontos atrás do Barcelona

    Foi um empate que pouco ajudou o Real Madrid, com o Barça seis pontos à frente e com um jogo a menos, e, como ensaio geral para a crucial viagem à Munique pela Liga dos Campeões, deixou mais dúvidas do que esperanças de uma recuperação na competição europeia. Arbeloa pode ter insistido que seu foco estava inteiramente no Girona, e não no Bayern, mas sua escalação contava uma história diferente. Com Eder Militão como o único zagueiro provável a começar na Alemanha, e um trio de meio-campistas formado por Valverde, Jude Bellingham e Eduardo Camavinga que se assemelha suspeitosamente a um esquema da Liga dos Campeões, este foi um teste que simplesmente não deu certo.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    O que vem a seguir para o Real Madrid?

    O resultado final contra o Girona ampliou a série de maus resultados do Real Madrid, que já havia sido derrotado pelo Mallorca. Com jogos decisivos se aproximando, o descompasso entre o desempenho da equipe e as expectativas da torcida está se tornando um tema recorrente. O time tentará então salvar suas chances de permanecer na Liga dos Campeões ao reverter o placar de 2 a 1 quando visitar Munique no meio da próxima semana.

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