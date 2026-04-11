VÍDEO: Ouça os apitos! Torcedores do Real Madrid descarregam sua raiva após mais uma atuação medíocre e um empate decepcionante contra o Girona

Foi um empate que pouco ajudou o Real Madrid, com o Barça seis pontos à frente e com um jogo a menos, e, como ensaio geral para a crucial viagem à Munique pela Liga dos Campeões, deixou mais dúvidas do que esperanças de uma recuperação na competição europeia. Arbeloa pode ter insistido que seu foco estava inteiramente no Girona, e não no Bayern, mas sua escalação contava uma história diferente. Com Eder Militão como o único zagueiro provável a começar na Alemanha, e um trio de meio-campistas formado por Valverde, Jude Bellingham e Eduardo Camavinga que se assemelha suspeitosamente a um esquema da Liga dos Campeões, este foi um teste que simplesmente não deu certo.