VÍDEO: Os presentes especiais de Lionel Messi para a seleção argentina na Copa do Mundo são revelados por Kelci-Rose Bowers, namorada de Marco Senesi

Messi presenteou toda a seleção argentina com conjuntos personalizados de mate após o término da Copa do Mundo. O presente extravagante foi revelado por Bowers, que compartilhou um vídeo na internet mostrando os itens que Senesi trouxe para casa do estágio da seleção.

Segurando uma sacola marrom decorada com o logotipo da Confederação Argentina de Futebol, o troféu da Copa do Mundo e o nome de Senesi, Bowers revelou o conteúdo aos seus seguidores. Ela disse: “Tenho que mostrar uma coisa muito legal pra vocês. Vão ficar muito felizes ao ver isso. Marcos trouxe essa sacola do estágio. Também tem o nome dele escrito nela. Esse é o conjunto de mate dele. Messi deu esse presente a todos os jogadores.”