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VÍDEO: Os presentes especiais de Lionel Messi para a seleção argentina na Copa do Mundo são revelados por Kelci-Rose Bowers, namorada de Marco Senesi
Um presente especial para o time
Messi presenteou toda a seleção argentina com conjuntos personalizados de mate após o término da Copa do Mundo. O presente extravagante foi revelado por Bowers, que compartilhou um vídeo na internet mostrando os itens que Senesi trouxe para casa do estágio da seleção.
Segurando uma sacola marrom decorada com o logotipo da Confederação Argentina de Futebol, o troféu da Copa do Mundo e o nome de Senesi, Bowers revelou o conteúdo aos seus seguidores. Ela disse: “Tenho que mostrar uma coisa muito legal pra vocês. Vão ficar muito felizes ao ver isso. Marcos trouxe essa sacola do estágio. Também tem o nome dele escrito nela. Esse é o conjunto de mate dele. Messi deu esse presente a todos os jogadores.”
Detalhes do conjunto personalizado de mate
Dentro da bolsa personalizada, Senesi recebeu uma garrafa térmica Stanley dourada com o logotipo da marca pessoal de Messi, além de um copo de mate, um pacote de erva-mate e um canudo de metal com uma colher.
O mate é uma bebida à base de ervas muito popular e rica em cafeína na América do Sul, tradicionalmente preparada mergulhando folhas secas de erva-mate em água quente.
Esse gesto de solidariedade de Messi ocorre após um desfecho profundamente frustrante do torneio, em que a Argentina não conseguiu conquistar dois títulos mundiais consecutivos. A Espanha derrotou a Argentina por 1 a 0 na prorrogação de uma tensa final da Copa do Mundo, com Ferran Torres marcando o gol decisivo aos 106 minutos.
A trajetória no futebol de Senesi e Bowers
Enquanto Senesi continua a se firmar no mais alto nível do futebol profissional, Bowers também possui uma sólida trajetória no esporte. Ela passou um tempo se formando nas categorias de base do Chelsea e do Southampton antes de jogar futebol universitário nos Estados Unidos, na Louisiana State University.
Posteriormente, Bowers retornou ao Reino Unido e se juntou ao Bournemouth, onde conheceu Senesi durante a passagem dele pelo clube como zagueiro central. Senesi deixou recentemente o Bournemouth antes de assinar uma transferência sem custos para o Tottenham. O clube do norte de Londres assinou com Senesi um contrato de quatro anos, incorporando-o ao elenco comandado por Roberto De Zerbi para a temporada 2026-27 da Premier League.
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O que vem a seguir para Messi e a Argentina?
Tem havido muito debate sobre o futuro internacional de Messi desde o fim da Copa do Mundo. As especulações continuam a crescer sobre se Messi vai finalmente se aposentar da seleção argentina, depois de ter contribuído com oito gols e quatro assistências para a equipe na América do Norte, aos 39 anos.
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