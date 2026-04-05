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Vídeo | Al-Soulia abre o jogo: O Al-Ahli não me valorizou... e sinto-me magoado por não ter me despedido da torcida

A. Al Solia
Ceramica Cleopatra x Al Ahly
Ceramica Cleopatra
Al Ahly
Premier League
Egito

Jogador da Cerâmica está triste com a forma como deixou o Gigante Vermelho

Amr El-Soulia, atual jogador do Ceramica Cleopatra, lançou um ataque contundente contra a diretoria do Al-Ahly, revelando detalhes interessantes sobre as circunstâncias de sua saída do clube no final da última temporada e afirmando que não recebeu o reconhecimento que esperava.

  • Não foi o final que eu merecia

    Al-Soulia afirmou, em declarações à emissora MBC Egito 2, que havia entrado em negociações com o Al-Ahly para renovar seu contrato, mas ficou surpreso com uma grande divergência de visões, explicando: “Eu queria renovar por duas temporadas, enquanto o clube insistia em apenas uma”.

    Ele acrescentou que Marcel Koller, o técnico da época, lhe disse abertamente que ele não seria titular na temporada seguinte.

     E continuou: “O que aconteceu me irritou, e senti naquele momento que o fim se aproximava, e não era o fim que eu merecia”.

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  • O Al-Ahly não me tratou como aos outros

    Al-Soulia revelou seu descontentamento com a forma como as negociações foram conduzidas, apontando a falta de reconhecimento em comparação com outros jogadores, e afirmou: “Não recebi o mesmo tratamento que era dado aos jogadores anteriores, o que me deixou muito irritado; as negociações não foram nada boas”.

    E continuou: “Na minha última temporada, nenhum dirigente do clube se reuniu comigo, exceto Mohamed Ramadan, o diretor esportivo da época, o que foi chocante para mim.”

  • Violação do regulamento

    A indignação do ex-jogador do Al-Ahli não parou por aí; ele acusou o clube de violar seus regulamentos, afirmando: “O Al-Ahli se recusou a cancelar a cláusula de participação no meu contrato, embora o regulamento preveja que essa cláusula não se aplique a qualquer jogador que tenha disputado mais de 300 partidas”.

  • Um final chocante

    Al-Soulia observou que o desfecho foi chocante após a mudança na comissão técnica, quando o diretor esportivo Mohamed Youssef entrou em contato com ele e o informou da decisão do novo técnico, Ribeiro, de não incluí-lo na lista para a Copa do Mundo de Clubes, tendo sido acordada a sua saída.

  • Ferida grave

    Ele concluiu suas declarações dizendo: “Sinto-me muito magoado com a forma como minha saída foi conduzida. Eu esperava que o anúncio fosse feito mais cedo para que eu pudesse receber uma despedida digna da torcida, mas isso não aconteceu”.

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