Al-Soulia afirmou, em declarações à emissora MBC Egito 2, que havia entrado em negociações com o Al-Ahly para renovar seu contrato, mas ficou surpreso com uma grande divergência de visões, explicando: “Eu queria renovar por duas temporadas, enquanto o clube insistia em apenas uma”.

Ele acrescentou que Marcel Koller, o técnico da época, lhe disse abertamente que ele não seria titular na temporada seguinte.

E continuou: “O que aconteceu me irritou, e senti naquele momento que o fim se aproximava, e não era o fim que eu merecia”.