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Vídeo... Onda de críticas às excentricidades de Arteta: e você quer ganhar a Liga dos Campeões?

Sporting x Arsenal
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Arsenal x Bournemouth
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M. Arteta
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O técnico do Arsenal surpreende a torcida

O Arsenal tornou-se alvo de piadas após o surgimento de imagens de treinos incomuns sob o comando do técnico Mikel Arteta, em um momento em que a equipe busca recuperar o equilíbrio após resultados decepcionantes.

Imagens e vídeos da sessão de treino mostraram os jogadores do Arsenal participando de exercícios não convencionais, que incluíram o uso de canetas durante os treinos coletivos, além de atividades que visavam — segundo a comissão técnica — reforçar a coordenação e a concentração entre os jogadores.

De acordo com o jornal Daily Mail, essas imagens surpreenderam a torcida, que considerou que o time precisa trabalhar nos aspectos técnicos básicos, em vez de recorrer a esses métodos incomuns.

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  • Treinos estranhos... O que Arteta está fazendo?

    As fotos mostraram os jogadores do time participando de treinos incomuns, nos quais eles equilibravam a bola entre as cabeças enquanto estavam em pequenos grupos, antes de se movimentarem com ela e tentarem encestá-la, em uma cena impressionante.

    A sessão de treino também incluiu outro exercício, no qual os jogadores apareciam movimentando a bola com os pés, enquanto seguravam canetas entre os dedos, em uma cena que gerou muitas perguntas sobre a natureza desses treinos.

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    • Publicidade

  • O time londrino foi alvo de comentários irônicos nas redes sociais, onde vários torcedores expressaram sua surpresa com esses métodos, especialmente considerando que o time busca melhorar seus resultados nesta fase da temporada.

    O Daily Mail acrescentou: “Os treinos, embora estranhos, podem ser considerados um teste de concentração. Os jogadores precisam se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, sem deixar de cumprir a tarefa.”

    E revelou: “No entanto, os torcedores de futebol não hesitaram em zombar dos mais recentes treinos não convencionais de Arteta, com um deles descrevendo-os como seu mais recente ‘truque’”.

    Um usuário das redes sociais comentou o vídeo, que se espalhou pelo X, dizendo: “E você quer ganhar a Liga dos Campeões com esse tipo de treino”.

    Outro acrescentou: “Esse treino leva ao desastre”.

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    Arteta busca conquistar o primeiro título do Arsenal na Premier League em 22 anos — após o fracasso de sua equipe nas duas competições nacionais no mês passado — e está claro que ele está fazendo de tudo, inclusive coisas estranhas, para atingir esse objetivo.

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