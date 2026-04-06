Vídeo... Onda de críticas às excentricidades de Arteta: e você quer ganhar a Liga dos Campeões?

O Arsenal tornou-se alvo de piadas após o surgimento de imagens de treinos incomuns sob o comando do técnico Mikel Arteta, em um momento em que a equipe busca recuperar o equilíbrio após resultados decepcionantes.

Imagens e vídeos da sessão de treino mostraram os jogadores do Arsenal participando de exercícios não convencionais, que incluíram o uso de canetas durante os treinos coletivos, além de atividades que visavam — segundo a comissão técnica — reforçar a coordenação e a concentração entre os jogadores.

De acordo com o jornal Daily Mail, essas imagens surpreenderam a torcida, que considerou que o time precisa trabalhar nos aspectos técnicos básicos, em vez de recorrer a esses métodos incomuns.

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