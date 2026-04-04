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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

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Vídeo: O segundo em 40 dias... O Al-Taawoun empata com o Al-Nasr e derrota o Al-Hilal com mais um empate

Al Hilal x Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O "Líder" continua em queda na Liga Roshen

O Al-Taawoun continuou a manter sua série de empates contra o Al-Hilal na Liga Roshen da Arábia Saudita, após empatar com o adversário pela segunda vez em 40 dias.

O Al-Hilal empatou com o Al-Taawoun por 2 a 2, na partida que os enfrentou neste sábado, no estádio Kingdom Arena, pela 27ª rodada da Liga Roshen.

O Al-Hilal abriu o placar com Mohamed Qadir Miti aos 44 minutos, mas o zagueiro brasileiro André Gerotto virou o jogo com dois gols pelo Al-Taawoun aos 55 e 67 minutos, antes de Marcos Leonardo marcar o gol de empate aos 77 minutos.

  • O problema da cooperação

    Com isso, o Al-Taawoun conseguiu empatar com o Al-Hilal em ambas as partidas da atual temporada da Liga Roshen, sendo que o primeiro empate foi por 1 a 1, há cerca de 40 dias, mais precisamente no último dia 24 de fevereiro, em uma partida adiada da décima rodada.

    Com isso, o Al-Hilal soma agora 65 pontos, ocupando a segunda posição na tabela da Liga Saudita, a cinco pontos do líder Al-Nassr e à frente do Al-Ahli, terceiro colocado, por diferença de gols.

    Por outro lado, o Al-Taawoun elevou sua pontuação para 46 pontos, ocupando a quinta posição na tabela do Campeonato Roshen.

    • Publicidade

  • Ausências em massa

    O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, foi obrigado a escalar vários reservas na equipe titular para compensar as ausências que o “Al-Hilal” enfrentou contra o Al-Taawoun.

    O meio-campista sérvio Sergej Milinković-Savić ficou de fora devido ao acúmulo de cartões, enquanto os franceses Simon Bouabri e Karim Benzema ficaram de fora por lesão, assim como o zagueiro turco Yusuf Akçıkçık.

    Além disso, vários jogadores locais importantes ficaram de fora por lesão, como os alas Salem Al-Dossari e Sultan Mandash, o meio-campista Nasser Al-Dossari, além do lateral-direito Hamad Al-Yami.

    O técnico italiano contou com o brasileiro Marcos Leonardo e o marfinense Mohamed Kader Miti no ataque, apoiados pelo ponta-esquerda brasileiro Malcom, para compensar as ausências de Benzema e Salem Al-Dossari.

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    Inzaghi também escalou seu jogador Murad Hawsawi no meio-campo, ao lado de Mohamed Kano e do português Ruben Neves, para compensar as ausências de Safetš e Nasser Al-Dossari.

    Por outro lado, Inzaghi foi obrigado a contar com vários jogadores da equipe sub-21 do Al-Hilal no banco de reservas, como Abdulaziz Al-Jarmoush, Mishaal Al-Dawood, Abdullah Al-Zaid, Mohammed Al-Zaid, Suhaib Al-Zaid e Saad Al-Mutairi.

    A escalação do Al-Hilal foi a seguinte:

    Goleiros: Yassine Bounou

    Defesa: Muteb Al-Harbi - Hassan Tambakti - Kalidou Koulibaly - Theo Hernández

    Meio-campo: Murad Hawsawi - Rubén Neves - Mohammed Kano

    Ataque: Malcom - Marcos Leonardo - Mohammed Qader Miti

  • Chutes de Neves

    O Al-Hilal começou a criar perigo aos cinco minutos, quando Rubén Neves chutou com força de fora da área, mas a bola passou rente à trave esquerda do Al-Taawoun.

    Neves tentou repetir a jogada aos 14 minutos, ao chutar novamente de fora da área, mas seu chute saiu completamente longe do gol do Al-Taawoun.

    Mas a resposta do Al-Taawoun não se fez esperar: Mohamed Al-Kwaikbi desperdiçou uma chance de colocar o time na frente naquele mesmo minuto, quando recebeu a bola bem na frente do gol do Al-Hilal, mas chutou para fora.

    O Al-Hilal voltou a chutar de fora da área, mas desta vez por meio de Malcom, que chutou forte rasteiro aos 17 minutos, mas o goleiro Mailsom conseguiu defender.

    Aos 21 minutos, Theo Hernández também tentou chutar de fora da área, mas seu chute saiu longe do gol do Al-Taawoun.

    Neves tentou surpreender o Al-Taawoun aos 30 minutos, quando roubou a bola na entrada da área e entrou com ela, mas seu chute fraco passou ao lado do poste direito do Al-Taawoun.

    Aos 33 minutos, o meio-campista português chutou novamente contra o gol do Al-Taawoun, mas desta vez em uma cobrança de falta, que passou por cima da trave do goleiro Mailsom.

  • O objetivo de Miti

    O primeiro gol do Al-Hilal saiu aos 43 minutos, marcado pelo atacante marfinense Mohamed Kader Miti, que recebeu passe de Mohamed Mahzari pela esquerda e chutou com força para o gol do Al-Taawoun, sem que o goleiro Mailsom conseguisse defender.

    Marcos Leonardo perdeu a chance de marcar o segundo gol aos dois minutos do tempo de acréscimo, após ficar cara a cara com o gol após um passe excelente de Mohamed Kader Miti, mas Mailsom conseguiu defender.

    A bola rebateu para o Al-Hilal, chegando a Mohamed Kano na entrada da área, que chutou com força, mas a bola foi defendida pelo goleiro Mailsom.

  • Um começo promissor, mas...

    Malcom deu início às investidas do Al-Hilal no segundo tempo, quando recebeu a bola na entrada da área aos 49 minutos e tentou um chute forte, mas a bola passou rente à trave.

    Marcos Leonardo continuou desperdiçando chances aos 51 minutos, quando recebeu a bola na lateral da área do Al-Taawoun e chutou com força, mas o goleiro Mailsom conseguiu defender.

  • A remontada do Al-Taawoun

    Aos 55 minutos de jogo, o zagueiro brasileiro André Gerotto marcou o gol de empate para o Al-Taawoun, ao desviar de cabeça um cruzamento proveniente de um escanteio para dentro do gol de Yassine Bounou.

    Hassan Tambakti perdeu a chance de colocar o Al-Taawoun novamente na frente aos 58 minutos, quando recebeu um cruzamento na frente do gol vazio, após uma saída errada do goleiro Mailsom, mas não conseguiu mandar a bola para o fundo da rede.

    Miti quase marcou seu segundo gol pelo Al-Hilal aos 63 minutos, quando, valendo-se de sua força física, avançou pela linha da grande área e chutou rasteiro, mas a bola passou rente à trave direita do gol do Al-Taawoun.

    Gerotto continuou a brilhar, marcando seu segundo gol e o segundo do time aos 67 minutos, ao desviar de cabeça outro cruzamento para dentro da rede do Al-Hilal, sem que o goleiro marroquino Yassine Bounou conseguisse defender.

  • O retorno do Al-Hilal

    Marcos Leonardo compensou as oportunidades perdidas ao marcar o gol de empate do Al-Hilal aos 77 minutos, depois que Malcom chutou com força, a bola desviou e chegou até ele na frente do gol, e ele mandou para o fundo da rede.

    Malcom quase marcou o gol da vitória aos 89 minutos, quando recebeu um cruzamento de Rubén Neves e cabeceou em direção ao gol, mas a bola passou rente à trave.

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