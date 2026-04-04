Vídeo: O segundo em 40 dias... O Al-Taawoun empata com o Al-Nasr e derrota o Al-Hilal com mais um empate

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, foi obrigado a escalar vários reservas na equipe titular para compensar as ausências que o “Al-Hilal” enfrentou contra o Al-Taawoun.

O meio-campista sérvio Sergej Milinković-Savić ficou de fora devido ao acúmulo de cartões, enquanto os franceses Simon Bouabri e Karim Benzema ficaram de fora por lesão, assim como o zagueiro turco Yusuf Akçıkçık.

Além disso, vários jogadores locais importantes ficaram de fora por lesão, como os alas Salem Al-Dossari e Sultan Mandash, o meio-campista Nasser Al-Dossari, além do lateral-direito Hamad Al-Yami.

O técnico italiano contou com o brasileiro Marcos Leonardo e o marfinense Mohamed Kader Miti no ataque, apoiados pelo ponta-esquerda brasileiro Malcom, para compensar as ausências de Benzema e Salem Al-Dossari.

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Inzaghi também escalou seu jogador Murad Hawsawi no meio-campo, ao lado de Mohamed Kano e do português Ruben Neves, para compensar as ausências de Safetš e Nasser Al-Dossari.

Por outro lado, Inzaghi foi obrigado a contar com vários jogadores da equipe sub-21 do Al-Hilal no banco de reservas, como Abdulaziz Al-Jarmoush, Mishaal Al-Dawood, Abdullah Al-Zaid, Mohammed Al-Zaid, Suhaib Al-Zaid e Saad Al-Mutairi.

A escalação do Al-Hilal foi a seguinte:

Goleiros: Yassine Bounou

Defesa: Muteb Al-Harbi - Hassan Tambakti - Kalidou Koulibaly - Theo Hernández

Meio-campo: Murad Hawsawi - Rubén Neves - Mohammed Kano

Ataque: Malcom - Marcos Leonardo - Mohammed Qader Miti