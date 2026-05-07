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VÍDEO: O próximo “Waka Waka”? Shakira divulga trecho da música oficial da Copa do Mundo de 2026
O retorno de um ícone da Copa do Mundo
Poucos artistas estão tão intimamente ligados à Copa do Mundo quanto Shakira. Seu grande sucesso de 2010, “Waka Waka (This Time for Africa)”, continua sendo a referência máxima entre os hinos do torneio, acumulando bilhões de visualizações e tornando-se a trilha sonora definitiva para uma geração de fãs de futebol. Agora, a cantora pretende repetir essa magia na edição de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
A música tema oficial do próximo torneio foi intitulada “Dai Dai”. Shakira revelou que a faixa está programada para ser lançada na íntegra em todas as principais plataformas de streaming no dia 14 de maio.
Colaborando com Burna Boy no Maracanã
Em uma iniciativa que destaca o caráter global do torneio de 2026, Shakira uniu forças com o cantor, compositor e produtor nigeriano Burna Boy. A colaboração reúne duas das figuras mais influentes da música contemporânea, combinando influências latinas e do afrobeats. Espera-se que o projeto traga a energia necessária para a Copa do Mundo, assim como “Waka Waka” fez em 2010.
O videoclipe de “Dai Dai” foi filmado no lendário estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, após a recente visita de Shakira ao Brasil. Ao escolher um dos locais mais sagrados do futebol como cenário, a produção enfatiza uma profunda conexão com a história do esporte, ao mesmo tempo em que antecipa o próximo capítulo do ciclo da Copa do Mundo.
O fenômeno “Waka Waka”
“Waka Waka” é considerada a música de futebol de maior sucesso da história. Ao combinar melodias tradicionais africanas com ritmos pop modernos, Shakira desencadeou uma febre global sem precedentes. Sua coreografia icônica se tornou uma sensação viral entre fãs e jogadores, consolidando a faixa como um poderoso símbolo de união e celebração em todo o continente e além.
Os números refletem esse fenômeno cultural: o videoclipe oficial acumulou mais de 4 bilhões de visualizações no YouTube, garantindo seu lugar entre os vídeos mais assistidos de todos os tempos na plataforma. Com mais de 15 milhões de vendas digitais, Waka Waka continua sendo a referência definitiva para todos os hinos de torneios que se seguiram.
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O charme atemporal de Shakira
O legado de Shakira na Copa do Mundo começou, na verdade, em 2006, com uma versão especial de “Bamboo” do seu sucesso “Hips Don’t Lie”, apresentada na final em Berlim. Mais tarde, ela voltou para o torneio de 2014 no Brasil com “La La La”, uma faixa que demonstrou sua capacidade de reinventar seu som para o maior palco do mundo. Esse lançamento comprovou seu apelo duradouro, já que ela conseguiu capturar com sucesso a energia vibrante da cultura do futebol brasileiro.
Ambas as faixas alcançaram enorme sucesso comercial e ampla divulgação nas rádios. “La La La”, em particular, obteve grande repercussão digital, ultrapassando 1,3 bilhão de visualizações no YouTube. Essas contribuições consolidaram o status de Shakira como um pilar do torneio, comprovando seu talento para criar sucessos cheios de energia que ressoam com um público diversificado e multigeracional de bilhões de pessoas.