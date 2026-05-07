VÍDEO: O próximo “Waka Waka”? Shakira divulga trecho da música oficial da Copa do Mundo de 2026

Poucos artistas estão tão intimamente ligados à Copa do Mundo quanto Shakira. Seu grande sucesso de 2010, “Waka Waka (This Time for Africa)”, continua sendo a referência máxima entre os hinos do torneio, acumulando bilhões de visualizações e tornando-se a trilha sonora definitiva para uma geração de fãs de futebol. Agora, a cantora pretende repetir essa magia na edição de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

A música tema oficial do próximo torneio foi intitulada “Dai Dai”. Shakira revelou que a faixa está programada para ser lançada na íntegra em todas as principais plataformas de streaming no dia 14 de maio.