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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: “O primeiro de todos os tempos”... O Egito faz história ao vencer a Nova Zelândia e lidera o grupo

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Uma noite histórica para os Faraós

A seleção do Egito conquistou uma vitória histórica sobre a Nova Zelândia, por 3 a 1, na partida que os enfrentou nesta segunda-feira, válida pela segunda rodada do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026.

A Nova Zelândia abriu o placar aos 15 minutos, com um belo gol de cabeça de Finn Sormann, aproveitando a falta de marcação da defesa egípcia.

No segundo tempo, o Egito virou o jogo ao marcar três gols com Mustafa Abdel Raouf Zico (59º), Mohamed Salah (67º) e Mahmoud Hassan Trezeguet (82º).



O Egito desperdiçou muitas chances no segundo tempo para ampliar o placar, sendo a mais notável a que Zico perdeu aos 93 minutos, depois de driblar o goleiro, mas demorou a chutar, deixando escapar a chance certa.



Esta é a primeira vitória da Egito na história das fases finais da Copa do Mundo, após ter participado das edições de 1934, 1990, 2018 e 2026.

O Egito liderou o grupo com 4 pontos, à frente do Irã, em segundo lugar, e da Bélgica, em terceiro, ambos com 2 pontos cada, enquanto a Nova Zelândia ocupa a quarta posição com 1 ponto.



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