VÍDEO: O pênalti chocante de Dango Ouattara, estrela do Brentford, leva o West Ham às quartas de final da FA Cup, enquanto Keith Andrews se pronuncia

A falha de Dango Ouattara na cobrança de pênalti à la Panenka custou caro ao Brentford após o empate em 2 a 2 com o West Ham no Estádio de Londres. O Hammers acabou garantindo sua vaga nas quartas de final da FA Cup após uma dramática vitória nos pênaltis sobre o Bees.

  • Desastre no London Stadium

    As esperanças do Brentford de chegar às quartas de final da FA Cup pela primeira vez desde 1989 foram esmagadas de forma espetacular quando a ousada aposta de Ouattara saiu pela culatra. Após um emocionante empate em 2 a 2 na prorrogação, com Jarrod Bowen e Igor Thiago marcando dois gols cada um para seus respectivos clubes, a partida foi decidida por uma tensa disputa de pênaltis no London Stadium.

    O atacante de Burkina Faso, Ouattara, tentou um ousado chute à la Panenka, mas sua tentativa foi facilmente defendida por Alphonse Areola. Esse foi o único erro de toda a disputa de pênaltis, com o West Ham garantindo a vitória por 5 a 3, deixando o jogador de 24 anos enfrentando duras críticas por sua decisão sob pressão.

  • Andrews recusa-se a culpar Ouattara

    O técnico do Brentford, Keith Andrews, recusou-se a culpar seu jogador, lançando uma defesa apaixonada do atacante, apesar da eliminação de sua equipe da FA Cup.

    “Não, não estou chateado”, disse Andrews sobre o pênalti de Ouattara, conforme citado pela ESPN. “Acho que a coisa mais fácil para um jogador de futebol é não cobrar um pênalti. É preciso uma coragem incrível para cobrar um pênalti em um palco como aquele. Esta é provavelmente a primeira vez que falo sobre pênaltis e as pessoas que os perdem. Odeio a cultura em torno dos jogadores que erram pênaltis — acho que você sabe de quem estou falando, heróis nacionais que fazem isso — sendo ridicularizados, insultados. Acho isso repugnante. É preciso muita coragem para fazer isso. Ele treinou muito essa técnica e, se ele fizer isso, todos vão elogiá-lo. Dango terá todo o apoio que precisa de mim e de todos os que estão ligados a ele.”

    O que vem a seguir?

    Esta vitória garante a passagem do Hammers para as quartas de final da FA Cup, onde enfrentará o Leeds United no dia 4 de abril. Mas antes disso, o time enfrentará partidas difíceis da Premier League contra o Manchester City e o Aston Villa.

    O Brentford, por outro lado, tentará se recuperar dessa derrota quando receber o campeão Wolves na Premier League. Ouattara, que tem cinco gols e uma assistência no campeonato nesta temporada, tentará compensar seu erro causando um impacto significativo na partida.

