VÍDEO: O pênalti chocante de Dango Ouattara, estrela do Brentford, leva o West Ham às quartas de final da FA Cup, enquanto Keith Andrews se pronuncia

As esperanças do Brentford de chegar às quartas de final da FA Cup pela primeira vez desde 1989 foram esmagadas de forma espetacular quando a ousada aposta de Ouattara saiu pela culatra. Após um emocionante empate em 2 a 2 na prorrogação, com Jarrod Bowen e Igor Thiago marcando dois gols cada um para seus respectivos clubes, a partida foi decidida por uma tensa disputa de pênaltis no London Stadium.

O atacante de Burkina Faso, Ouattara, tentou um ousado chute à la Panenka, mas sua tentativa foi facilmente defendida por Alphonse Areola. Esse foi o único erro de toda a disputa de pênaltis, com o West Ham garantindo a vitória por 5 a 3, deixando o jogador de 24 anos enfrentando duras críticas por sua decisão sob pressão.