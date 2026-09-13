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Adhe Makayasa

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VÍDEO: O invasor de campo mais improvável? Momento hilário em que um esquilo paralisa o jogo enquanto FC Cincinnati e Charlotte FC empatam em thriller de seis gols

Major League Soccer
FC Cincinnati x Charlotte FC
FC Cincinnati
Charlotte FC

Um esquilo agitado roubou temporariamente a cena no TQL Stadium na noite de sábado, correndo pelo gramado e interrompendo brevemente a partida durante um empolgante empate por 3 a 3 entre FC Cincinnati e Charlotte FC. A aparição inesperada do animal arrancou fortes aplausos da torcida da casa em meio a um caótico confronto da Major League Soccer recheado de seis gols.

  • Invasor de campo interrompe a partida

    O jogo foi temporariamente interrompido aos 35 minutos, quando um esquilo invadiu o gramado e atravessou o campo correndo. A participação animada do roedor provocou aplausos e risos por todo o estádio, enquanto os funcionários do gramado corriam para capturá-lo. A partida foi retomada após um atraso de três minutos, assim que o animal foi retirado do campo em segurança.

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  • Invadores improváveis roubam a cena

    A interrupção bizarra se soma a uma crescente lista de invasões de gramado na MLS, após as travessuras virais de "Raccinho", o guaxinim, na Filadélfia há dois anos. O emocionante jogo de seis gols deixa o Charlotte empatado em pontos com o New England Revolution, na quarta colocação da Conferência Leste. Para os visitantes, desperdiçar a vantagem já nos acréscimos foi um golpe amargo, depois de deixar escapar uma crucial vitória fora de casa.

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  • Charlotte FC v FC CincinnatiGetty Images Sport

    Final da viagem se aproxima

    O Charlotte precisa rapidamente apertar a marcação defensiva antes do último jogo de sua sequência de três partidas fora de casa. O Charlotte enfrenta o D.C. United no Audi Field no sábado, 19 de setembro, com o objetivo de consolidar sua vaga entre os quatro primeiros. Enquanto isso, o Cincinnati tentará aproveitar a resiliência mostrada ao buscar o empate em casa e salvar um ponto.

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