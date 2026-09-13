A interrupção bizarra se soma a uma crescente lista de invasões de gramado na MLS, após as travessuras virais de "Raccinho", o guaxinim, na Filadélfia há dois anos. O emocionante jogo de seis gols deixa o Charlotte empatado em pontos com o New England Revolution, na quarta colocação da Conferência Leste. Para os visitantes, desperdiçar a vantagem já nos acréscimos foi um golpe amargo, depois de deixar escapar uma crucial vitória fora de casa.