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VÍDEO: O invasor de campo mais improvável? Momento hilário em que um esquilo paralisa o jogo enquanto FC Cincinnati e Charlotte FC empatam em thriller de seis gols
Invasor de campo interrompe a partida
O jogo foi temporariamente interrompido aos 35 minutos, quando um esquilo invadiu o gramado e atravessou o campo correndo. A participação animada do roedor provocou aplausos e risos por todo o estádio, enquanto os funcionários do gramado corriam para capturá-lo. A partida foi retomada após um atraso de três minutos, assim que o animal foi retirado do campo em segurança.
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Invadores improváveis roubam a cena
A interrupção bizarra se soma a uma crescente lista de invasões de gramado na MLS, após as travessuras virais de "Raccinho", o guaxinim, na Filadélfia há dois anos. O emocionante jogo de seis gols deixa o Charlotte empatado em pontos com o New England Revolution, na quarta colocação da Conferência Leste. Para os visitantes, desperdiçar a vantagem já nos acréscimos foi um golpe amargo, depois de deixar escapar uma crucial vitória fora de casa.
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Final da viagem se aproxima
O Charlotte precisa rapidamente apertar a marcação defensiva antes do último jogo de sua sequência de três partidas fora de casa. O Charlotte enfrenta o D.C. United no Audi Field no sábado, 19 de setembro, com o objetivo de consolidar sua vaga entre os quatro primeiros. Enquanto isso, o Cincinnati tentará aproveitar a resiliência mostrada ao buscar o empate em casa e salvar um ponto.
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