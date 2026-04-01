Djokovic fez uma aparição de destaque no Estádio Bilino Polje, atraindo grande atenção da torcida local durante o confronto decisivo. O astro sérvio do tênis, que frequentemente demonstra sua paixão pelo futebol e sua afinidade com a região dos Balcãs, foi filmado comemorando ao lado da torcida da casa. Enquanto a Bósnia e Herzegovina vencia a Itália por 4 a 1 nos pênaltis, as imagens capturaram Djokovic sorrindo abertamente, aplaudindo e trocando abraços com as pessoas ao seu redor nas arquibancadas.
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VÍDEO: O ícone do tênis Novak Djokovic é visto comemorando na torcida enquanto a Itália é surpreendida pela Bósnia e Herzegovina na final da repescagem da Copa do Mundo
Djokovic é o centro das atenções em Zenica
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Azzurri são eliminados na disputa por pênaltis
Em campo, as esperanças da Itália de evitar mais um desastre internacional começaram bem quando Moise Kean abriu o placar aos 15 minutos. No entanto, os visitantes sofreram um duro golpe quando Alessandro Bastoni recebeu um cartão vermelho aos 41 minutos. O jogo mudou de rumo no final da partida, quando Haris Tabakovic marcou o gol de empate aos 79 minutos, levando o confronto a uma exaustiva prorrogação, na qual nenhuma das equipes conseguiu encontrar uma vantagem decisiva. A tensão atingiu seu auge durante a disputa de pênaltis, onde a precisão da Itália desapareceu completamente. A Bósnia e Herzegovina converteu quatro de suas tentativas, enquanto a Azzurra conseguiu apenas um gol. O resultado garante que a Itália ficará de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, um fracasso sem precedentes para uma nação com a sua tradição futebolística.
O técnico da Itália, Gennaro Gattuso, ficou encarregado de recompor o vestiário abalado, oferecendo um pedido de desculpas sincero aos torcedores após o apito final. “Peço desculpas pessoalmente por não termos conseguido, mas esses rapazes deram absolutamente tudo de si”, afirmou. “Esses rapazes não mereciam isso, pelo esforço, pelo amor, pela determinação.”
- Getty Images Sport
Uma noite de comemoração para a Bósnia
Enquanto a Itália lamenta, a Bósnia e Herzegovina se prepara para uma comemoração histórica. Ao garantir sua vaga no torneio de 2026, a seleção nacional provou que é capaz de competir com os gigantes tradicionais da Europa. A presença de Djokovic no estádio serviu como um amuleto da sorte para a equipe da casa, que ganhou confiança à medida que o jogo avançava. Esta vitória garante a segunda participação da nação na Copa do Mundo, cuja única qualificação anterior ocorreu durante o torneio de 2014 no Brasil. Os Dragões agora podem se preparar para disputar o Grupo B neste verão, onde estão programados para enfrentar Canadá, Catar e Suíça na fase de grupos.