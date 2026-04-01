VÍDEO: O ícone do tênis Novak Djokovic é visto comemorando na torcida enquanto a Itália é surpreendida pela Bósnia e Herzegovina na final da repescagem da Copa do Mundo

Em campo, as esperanças da Itália de evitar mais um desastre internacional começaram bem quando Moise Kean abriu o placar aos 15 minutos. No entanto, os visitantes sofreram um duro golpe quando Alessandro Bastoni recebeu um cartão vermelho aos 41 minutos. O jogo mudou de rumo no final da partida, quando Haris Tabakovic marcou o gol de empate aos 79 minutos, levando o confronto a uma exaustiva prorrogação, na qual nenhuma das equipes conseguiu encontrar uma vantagem decisiva. A tensão atingiu seu auge durante a disputa de pênaltis, onde a precisão da Itália desapareceu completamente. A Bósnia e Herzegovina converteu quatro de suas tentativas, enquanto a Azzurra conseguiu apenas um gol. O resultado garante que a Itália ficará de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, um fracasso sem precedentes para uma nação com a sua tradição futebolística.

O técnico da Itália, Gennaro Gattuso, ficou encarregado de recompor o vestiário abalado, oferecendo um pedido de desculpas sincero aos torcedores após o apito final. “Peço desculpas pessoalmente por não termos conseguido, mas esses rapazes deram absolutamente tudo de si”, afirmou. “Esses rapazes não mereciam isso, pelo esforço, pelo amor, pela determinação.”