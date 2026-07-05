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VÍDEO: O goleiro paraguaio Orlando Gill joga a bola em Kylian Mbappé após o jogador ter recusado o aperto de mão - com o astro da França acalmando o confronto acalorado da Copa do Mundo
Pênalti de Mbappé decide partida acirrada
A França garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo graças ao pênalti convertido por Mbappé aos 70 minutos, na Filadélfia. O atacante converteu com calma a cobrança, em uma partida marcada por disputas físicas e agressividade tática.
O gol aumentou a tensão em campo, com Mbappé parecendo provocar o goleiro paraguaio Gill após marcar. A abordagem física do Paraguai concentrou-se fortemente no capitão da França, que sofreu repetidas faltas e foi provocado durante toda a partida, apesar de a seleção sul-americana ter evitado receber cartões.
A situação se agravou após o apito final. Gill se aproximou de Mbappé para apertar a mão, mas o atacante francês se afastou. O goleiro reagiu jogando a bola da partida nas costas de Mbappé, o que desencadeou um confronto em massa envolvendo jogadores e membros das comissões técnicas de ambas as seleções.
Assista ao vídeo
Gill explica sua reação
Gill falou sobre o incidente após a partida, explicando por que reagiu após o apito final. O goleiro disse que, inicialmente, se aproximou de Mbappé para parabenizá-lo, mas perdeu a paciência quando seu gesto foi ignorado.
“Estendi a mão para parabenizá-lo, mas ele me ignorou”, disse Gill, segundo o Daily Mail. “Obviamente, entrei em um momento de tensão, mas foi só isso que fiz. Depois disso, me acalmei. Eu só queria parabenizá-los. A verdade é que eles tiveram uma excelente campanha, já que são os favoritos ao título mundial.”
“Desde o primeiro momento, nos propusemos a marcar presença em campo — a jogar com garra”, acrescentou Gill sobre a abordagem agressiva do Paraguai. “Se a bola passar, o jogador não passa. E, sinceramente, acho que a equipe se saiu bem.”
- Getty Images Sport
A França volta sua atenção para as quartas de final
A França agora volta sua atenção para as quartas de final, com a equipe de Didier Deschamps enfrentando o Marrocos no Boston Stadium nesta quinta-feira. Enquanto isso, o Paraguai foi eliminado da competição, apesar de ter dado trabalho a um dos favoritos do torneio.
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