A França garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo graças ao pênalti convertido por Mbappé aos 70 minutos, na Filadélfia. O atacante converteu com calma a cobrança, em uma partida marcada por disputas físicas e agressividade tática.

O gol aumentou a tensão em campo, com Mbappé parecendo provocar o goleiro paraguaio Gill após marcar. A abordagem física do Paraguai concentrou-se fortemente no capitão da França, que sofreu repetidas faltas e foi provocado durante toda a partida, apesar de a seleção sul-americana ter evitado receber cartões.

A situação se agravou após o apito final. Gill se aproximou de Mbappé para apertar a mão, mas o atacante francês se afastou. O goleiro reagiu jogando a bola da partida nas costas de Mbappé, o que desencadeou um confronto em massa envolvendo jogadores e membros das comissões técnicas de ambas as seleções.