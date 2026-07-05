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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

VÍDEO: O goleiro do Paraguai, Orlando Gills, joga a bola em Kylian Mbappé após este ter recusado o aperto de mão - com o astro da França acalmando o confronto acalorado da Copa do Mundo

K. Mbappe
O. Gill
França
Paraguai x França
Paraguai
Copa do Mundo

Kylian Mbappé garantiu a classificação da França para as quartas de final da Copa do Mundo com um pênalti no segundo tempo, antes que as tensões chegassem ao auge ao final da partida contra o Paraguai. O goleiro Orlando Gill jogou a bola da partida no capitão dos Bleus, alegando que seu aperto de mão havia sido ignorado, o que desencadeou um confronto em massa envolvendo jogadores e comissão técnica.

  • Pênalti de Mbappé decide partida acirrada

    A França garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo graças ao pênalti convertido por Mbappé aos 70 minutos, na Filadélfia. O atacante converteu com calma a cobrança, em uma partida marcada por disputas físicas e agressividade tática.

    O gol aumentou a tensão em campo, com Mbappé parecendo provocar o goleiro paraguaio Gill após marcar. A abordagem física do Paraguai concentrou-se fortemente no capitão da França, que sofreu repetidas faltas e foi provocado durante toda a partida, apesar de a seleção sul-americana ter evitado receber cartões.

    A situação se agravou após o apito final. Gill se aproximou de Mbappé para apertar a mão, mas o atacante francês se afastou. O goleiro reagiu jogando a bola da partida nas costas de Mbappé, o que desencadeou um confronto em massa envolvendo jogadores e membros das comissões técnicas de ambas as seleções.

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  • Gill explica sua reação

    Gill falou sobre o incidente após a partida, explicando por que reagiu após o apito final. O goleiro disse que, inicialmente, se aproximou de Mbappé para parabenizá-lo, mas perdeu a paciência quando seu gesto foi ignorado.

    “Estendi a mão para parabenizá-lo, mas ele me ignorou”, disse Gill, segundo o Daily Mail. “Obviamente, entrei em um momento de tensão, mas foi só isso que fiz. Depois disso, me acalmei. Eu só queria parabenizá-los. A verdade é que eles tiveram uma excelente campanha, já que são os favoritos ao título mundial.”

    “Desde o primeiro momento, nos propusemos a marcar presença em campo — a jogar com garra”, acrescentou Gill sobre a abordagem agressiva do Paraguai. “Se a bola passar, o jogador não passa. E, sinceramente, acho que a equipe se saiu bem.”

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