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VÍDEO: “O fantasma de Jordi Alba estava lá!” – Lionel Messi viraliza por um passe errado raro na última partida do Inter Miami
Um raro lapso de concentração
Em uma carreira marcada por passes cirúrgicos e uma visão de jogo incomparável, Messi foi o centro das atenções pelos motivos errados após o empate de 2 a 2 do Inter Miami contra o time do Texas. Durante o confronto no Nu Stadium, o lendário atacante teve um lapso momentâneo ao lançar a bola pela lateral esquerda para um espaço completamente vazio. Enquanto Messi tentava iniciar um ataque, ele lançou uma bola com precisão em direção à linha lateral, esperando uma sobreposição que nunca aconteceu. A bola rolou inofensivamente para fora do campo, enquanto seus companheiros de equipe observavam confusos.
Canalizando o espírito de Alba
Aquele momento bizarro gerou comparações imediatas com a longa parceria de Messi com o experiente zagueiro espanhol. O comentarista que cobria a partida resumiu perfeitamente o sentimento, brincando que “o fantasma de Jordi Alba estava ali”, enquanto a bola rolava lentamente para o espaço vazio onde o lateral costumava estar. Alba, que compartilhou nove anos repletos de troféus com Messi no Barcelona antes de se juntar a ele na Flórida em 2023, encerrou sua carreira profissional no final do ano passado. No entanto, parece que quase uma década de entrosamento telepático entre os dois deixou Messi com hábitos que estão se mostrando difíceis de abandonar na era pós-Alba.
Fãs reagem ao erro causado pela memória muscular
Os torcedores não demoraram a apontar que o erro provavelmente foi resultado de uma memória muscular profundamente enraizada, e não de um declínio na habilidade. As redes sociais foram inundadas de reações, com um torcedor comentando no X que “Messi sente falta do Alba de verdade”, enquanto outro sugeriu que o capitão simplesmente “esqueceu por um momento que o Alba havia se aposentado”. O sentimento ecoou por todo o espaço digital, com usuários comentando que “a memória muscular é real” e brincando que o astro estava “passando a bola para fantasmas”.
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E agora?
Com o empate, o Inter Miami permanece na quarta posição da tabela, com 11 pontos em seis partidas, apenas dois pontos atrás do líder, o Nashville SC. Messi e seus companheiros de equipe enfrentarão o New York Red Bulls no domingo.