VÍDEO: “O fantasma de Jordi Alba estava lá!” – Lionel Messi viraliza por um passe errado raro na última partida do Inter Miami

Aquele momento bizarro gerou comparações imediatas com a longa parceria de Messi com o experiente zagueiro espanhol. O comentarista que cobria a partida resumiu perfeitamente o sentimento, brincando que “o fantasma de Jordi Alba estava ali”, enquanto a bola rolava lentamente para o espaço vazio onde o lateral costumava estar. Alba, que compartilhou nove anos repletos de troféus com Messi no Barcelona antes de se juntar a ele na Flórida em 2023, encerrou sua carreira profissional no final do ano passado. No entanto, parece que quase uma década de entrosamento telepático entre os dois deixou Messi com hábitos que estão se mostrando difíceis de abandonar na era pós-Alba.