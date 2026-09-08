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Vídeo: o contraste entre Mbappé e seu irmão na noite dos campeões: do auge do brilho ao colapso

Lille x Bétis
Lille
Bétis
Liga dos Campeões
Real Madrid x Inter de Milão
Real Madrid
Inter de Milão
E. Mbappe
K. Mbappe
Espanha
Itália
França

Ele merece o cartão vermelho?

Os irmãos Kylian e Ethan Mbappé escreveram um capítulo contrastante em uma única noite na Liga dos Campeões da Europa, depois de o primeiro brilhar com o Real Madrid diante da Inter de Milão, enquanto o segundo chamou a atenção com o Lille contra o Real Betis antes de sua noite virar rapidamente de forma inesperada.

Kylian Mbappé brilhou no início do confronto entre Real Madrid e Inter de Milão e abriu o placar para o time espanhol aos 14 minutos, depois de aproveitar um erro defensivo e finalizar às redes do time italiano, dando ao Real Madrid a vantagem no início de sua caminhada na fase de liga da Liga dos Campeões.

Segundo a rede "Opta", Mbappé elevou seu número para 71 gols na Liga dos Campeões da Europa, igualando Raúl González e passando a integrar a lista dos 5 maiores artilheiros da história da competição.

  • As reviravoltas do futebol: Ethan da euforia ao colapso

    Na outra partida, Ethan Mbappé não esperou muito para deixar sua marca com o Lille diante do Real Betis, ao apresentar uma arrancada forte e servir a assistência para o gol de abertura de seu companheiro Oueda aos 12 minutos, depois de enviar um cruzamento perfeito para a segunda trave, para que o atacante japonês a mandasse para as redes.

    Mas a partida tomou um rumo diferente mais tarde, depois que o Real Betis reagiu e virou sua desvantagem em vantagem por 3 a 2, após o empate por 2 a 2 vigorar antes de a equipe espanhola marcar seu terceiro gol aos 53 minutos.

    E apenas três minutos após o terceiro gol do Betis, Ethan Mbappé recebeu um cartão vermelho aos 56 minutos, encerrando sua primeira aparição europeia de forma dura, depois de passar, em apenas 44 minutos, de dar uma assistência para o Lille a deixar sua equipe com um jogador a menos em um momento em que buscava o retorno à partida.

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  • Punição precoce para o mais jovem representante dos clubes da França

    De acordo com a rede Opta, "Ethan Mbappé registrou hoje sua primeira assistência na Liga dos Campeões da Europa", contribuindo para a abertura do placar diante do Betis.


    Seu irmão Kylian Mbappé também conseguiu marcar seu primeiro gol na temporada atual da Liga dos Campeões, anunciando sua intenção de disputar com força a manutenção do título de artilheiro da "orelhuda".

    A Opta prosseguiu: "Ethan Mbappé (19 anos e 253 dias) é o mais jovem jogador a defender as cores de um clube francês a ser expulso na Liga dos Campeões da Europa".


    Por sua vez, a conta Mister Chip escreveu: "A família Mbappé registrou 97 participações diretas em gols na Liga dos Campeões da Europa (96 de Kylian e 1 de Ethan) e uma expulsão (0 de Kylian e 1 de Ethan)".

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  • Merece a expulsão?

    Por sua vez, a rede espanhola Archivo VAR analisou o caso da expulsão de Ethan Mbappé e afirmou: "A tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR) usou a lente de aumento na partida entre Lille e Real Betis. Ethan Mbappé acertou uma cotovelada em Natan depois que o zagueiro lhe disse algo".



    E acrescentou: "Este é um erro grave. Cartão amarelo para o zagueiro por sua provocação, e expulsão do jogador francês por sua agressividade".

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