Vídeo: o contraste entre Mbappé e seu irmão na noite dos campeões: do auge do brilho ao colapso

Os irmãos Kylian e Ethan Mbappé escreveram um capítulo contrastante em uma única noite na Liga dos Campeões da Europa, depois de o primeiro brilhar com o Real Madrid diante da Inter de Milão, enquanto o segundo chamou a atenção com o Lille contra o Real Betis antes de sua noite virar rapidamente de forma inesperada.
Kylian Mbappé brilhou no início do confronto entre Real Madrid e Inter de Milão e abriu o placar para o time espanhol aos 14 minutos, depois de aproveitar um erro defensivo e finalizar às redes do time italiano, dando ao Real Madrid a vantagem no início de sua caminhada na fase de liga da Liga dos Campeões.
Segundo a rede "Opta", Mbappé elevou seu número para 71 gols na Liga dos Campeões da Europa, igualando Raúl González e passando a integrar a lista dos 5 maiores artilheiros da história da competição.