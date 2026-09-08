Vídeo: o contraste entre Mbappé e seu irmão na noite dos campeões: do auge do brilho ao colapso

Na outra partida, Ethan Mbappé não esperou muito para deixar sua marca com o Lille diante do Real Betis, ao apresentar uma arrancada forte e servir a assistência para o gol de abertura de seu companheiro Oueda aos 12 minutos, depois de enviar um cruzamento perfeito para a segunda trave, para que o atacante japonês a mandasse para as redes.

Mas a partida tomou um rumo diferente mais tarde, depois que o Real Betis reagiu e virou sua desvantagem em vantagem por 3 a 2, após o empate por 2 a 2 vigorar antes de a equipe espanhola marcar seu terceiro gol aos 53 minutos.

E apenas três minutos após o terceiro gol do Betis, Ethan Mbappé recebeu um cartão vermelho aos 56 minutos, encerrando sua primeira aparição europeia de forma dura, depois de passar, em apenas 44 minutos, de dar uma assistência para o Lille a deixar sua equipe com um jogador a menos em um momento em que buscava o retorno à partida.