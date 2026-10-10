O Al-Hilal começou o confronto com uma clara pressão ofensiva, e o inglês Ollie Watkins quase abriu o placar aos quatro minutos, após subir para um perigoso cabeceio, mas Predrag Rajković, goleiro do Al-Ittihad, defendeu a bola com sucesso.

Dois minutos depois, o Al-Hilal voltou a ameaçar a meta com um forte chute de Simon Boubary, que ficou nas mãos do goleiro sérvio.

O forte início do Al-Hilal resultou no gol que abriu a vantagem aos 11 minutos, quando o brasileiro Gabriel Martinelli aproveitou um belo passe de Watkins para colocar a bola nas redes e dar a vantagem aos donos da casa.

O Al-Ittihad tentou responder por meio das movimentações de seus jogadores no meio-campo, e Hossam Aouar quase alcançou o empate aos 20 minutos, mas seu chute passou ao lado da trave esquerda da meta do Al-Hilal.

A resposta do Al-Ittihad não demorou muito, pois o marroquino Youssef En-Nesyri conseguiu marcar o gol de empate aos 22 minutos, após receber um ótimo passe de Marwan Al-Sahafi e disparar um chute foguete que surpreendeu seu compatriota Yassine Bounou, levando a partida de volta ao ponto de partida em meio a um clima fervoroso nas arquibancadas.







