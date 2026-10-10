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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Vídeo: O clássico cumpre as promessas: Al Hilal impõe ao Al Ittihad a primeira derrota na Liga Roshn

Al Hilal x Al-Ittihad
Al Hilal
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

A cúpula cumpre as promessas

O Al-Hilal venceu o clássico da oitava rodada da Liga Roshn Saudita, após superar seu rival Al-Ittihad pelo placar de 3 a 2, na noite de sábado, em um confronto emocionante que registrou diversas reviravoltas e gols decisivos, antes de o Al-Hilal conseguir manter sua vantagem apesar das tentativas do Al-Ittihad de buscar o empate nos minutos finais.

Com este resultado, o Al-Hilal impôs ao Al-Ittihad sua primeira derrota na Liga Roshn nesta temporada, elevando seu saldo para 21 pontos na liderança da tabela de classificação, enquanto o Al-Ittihad estacionou em 17 pontos na segunda colocação, sofrendo um golpe impactante na disputa precoce pelo título.

  • Martinelli incendeia o clássico e Al Nusairi responde

    O Al-Hilal começou o confronto com uma clara pressão ofensiva, e o inglês Ollie Watkins quase abriu o placar aos quatro minutos, após subir para um perigoso cabeceio, mas Predrag Rajković, goleiro do Al-Ittihad, defendeu a bola com sucesso.

    Dois minutos depois, o Al-Hilal voltou a ameaçar a meta com um forte chute de Simon Boubary, que ficou nas mãos do goleiro sérvio.

    O forte início do Al-Hilal resultou no gol que abriu a vantagem aos 11 minutos, quando o brasileiro Gabriel Martinelli aproveitou um belo passe de Watkins para colocar a bola nas redes e dar a vantagem aos donos da casa.

    O Al-Ittihad tentou responder por meio das movimentações de seus jogadores no meio-campo, e Hossam Aouar quase alcançou o empate aos 20 minutos, mas seu chute passou ao lado da trave esquerda da meta do Al-Hilal.

    A resposta do Al-Ittihad não demorou muito, pois o marroquino Youssef En-Nesyri conseguiu marcar o gol de empate aos 22 minutos, após receber um ótimo passe de Marwan Al-Sahafi e disparar um chute foguete que surpreendeu seu compatriota Yassine Bounou, levando a partida de volta ao ponto de partida em meio a um clima fervoroso nas arquibancadas.



  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Watkins recoloca o Aston Villa à frente, e Samatta marca o terceiro gol

    O Al Hilal não permitiu que o Al Ittihad mantivesse o empate por muito tempo, e Ollie Watkins voltou a dar a vantagem à sua equipe aos 30 minutos, aproveitando a oportunidade à sua frente para balançar as redes e transformar sua superioridade ofensiva em um segundo gol.



    Com esse gol, o atacante inglês confirmou sua influência contínua com o Zaeem, depois de ter dado a assistência para o primeiro gol antes de assumir ele próprio a missão de marcar.

    Leia também: Vídeo: foguete de En-Nesyri surpreende Bono e abraço marroquino no clássico

    Com o início do segundo tempo, o Al Ittihad entrou com força em busca de ajustar o placar, e o holandês Steven Bergwijn quase chegou às redes aos 50 minutos, depois de disparar um chute forte que passou rente à trave esquerda.

    A equipe seguiu com suas tentativas de voltar ao jogo, mas o Al Hilal manteve a solidez e seguiu perigoso sempre que teve a bola nos espaços ofensivos.

    Aos 58 minutos, Simon Boabré quase ampliou a vantagem do Al Hilal com um chute forte que acertou o travessão, antes de Summerville conseguir marcar o terceiro gol aos 64 minutos, por meio de um chute forte que se alojou no ângulo esquerdo do gol de Rajković, dando à sua equipe uma vantagem importante e colocando o Al Ittihad diante de uma missão ainda mais difícil nos minutos restantes.


  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Bergwijn incendeia o final, e o Al-Hilal mantém a vitória

    O Al-Ittihad se recusou a desistir apesar de estar perdendo por dois gols, e seguiu pressionando em busca de diminuir a diferença, até conseguir um pênalti aos 89 minutos. Steven Bergwijn foi o encarregado de cobrá-lo e teve sucesso ao mandar a bola para o fundo das redes, marcando o segundo gol do Al-Ittihad e esquentando o clima dos minutos finais do clássico.

    O gol de Bergwijn colocou o Al-Hilal sob forte pressão no tempo restante, depois que a diferença caiu para apenas um gol, e o Al-Ittihad passou a precisar aproveitar o que restava da partida para tentar buscar o empate.

    Mas o Al-Hilal manteve sua vantagem e conseguiu preservar o resultado até o apito final, decidindo uma das partidas mais emocionantes da rodada.

    Com essa vitória, o Al-Hilal confirmou sua força na disputa pelo título da Roshn Saudi League, depois de elevar sua pontuação para 21 pontos e ampliar a diferença para o Al-Ittihad para quatro pontos.

    Já o Al-Ittihad, apesar de sofrer sua primeira derrota nesta temporada, mostrou determinação até os últimos instantes, mas suas tentativas não foram suficientes para evitar a queda diante de seu rival tradicional.



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