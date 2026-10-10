O Al-Hilal venceu o clássico da oitava rodada da Liga Roshn Saudita, após superar seu rival Al-Ittihad pelo placar de 3 a 2, na noite de sábado, em um confronto emocionante que registrou diversas reviravoltas e gols decisivos, antes de o Al-Hilal conseguir manter sua vantagem apesar das tentativas do Al-Ittihad de buscar o empate nos minutos finais.
Com este resultado, o Al-Hilal impôs ao Al-Ittihad sua primeira derrota na Liga Roshn nesta temporada, elevando seu saldo para 21 pontos na liderança da tabela de classificação, enquanto o Al-Ittihad estacionou em 17 pontos na segunda colocação, sofrendo um golpe impactante na disputa precoce pelo título.