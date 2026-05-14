VÍDEO: “O Bukayo é um de nós e isso é tudo” – Saka reage à “linda” carta escrita por um torcedor do Arsenal

A carta diz: "Bukayo Saka. O que eu poderia dizer que ainda não tenha sido dito? Bukayo Saka não é apenas um nome no time, ele é quem deixa a arquibancada North Bank de pé. O movimento de ombro, a finalização. A esperança disfarçada de ponta.

"Ele é a razão pela qual as crianças do norte de Londres cortam para dentro com o pé esquerdo e realmente acreditam. O rapaz que ri na bandeira de escanteio, com 3 a 0 contra o Real Madrid, como um torcedor em campo. Bukayo Saka é um de nós.

"Apesar de tudo, dos chutes, da pressão, da expectativa, Bukayo é alegria, resiliência e esperança. A jornada significa algo. Significa que as crianças têm a prova de que o sonho se torna realidade. Bukayo é um de nós e, para um torcedor do Arsenal, isso é tudo."