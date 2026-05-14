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VÍDEO: “O Bukayo é um de nós e isso é tudo” – Saka reage à “linda” carta escrita por um torcedor do Arsenal
- AFP
"Bukayo Saka é um de nós" — Torcedor escreve carta emocionante para o craque do Arsenal
A carta diz: "Bukayo Saka. O que eu poderia dizer que ainda não tenha sido dito? Bukayo Saka não é apenas um nome no time, ele é quem deixa a arquibancada North Bank de pé. O movimento de ombro, a finalização. A esperança disfarçada de ponta.
"Ele é a razão pela qual as crianças do norte de Londres cortam para dentro com o pé esquerdo e realmente acreditam. O rapaz que ri na bandeira de escanteio, com 3 a 0 contra o Real Madrid, como um torcedor em campo. Bukayo Saka é um de nós.
"Apesar de tudo, dos chutes, da pressão, da expectativa, Bukayo é alegria, resiliência e esperança. A jornada significa algo. Significa que as crianças têm a prova de que o sonho se torna realidade. Bukayo é um de nós e, para um torcedor do Arsenal, isso é tudo."
"Uau" – Veja Saka lendo a carta de um torcedor
Saka reage após "receber o carinho do público"
Saka está no Arsenal desde os sete anos de idade, tendo passado pela famosa academia Hale End do clube até chegar à sua posição atual como titular da equipe principal, líder e queridinho da torcida. Questionado por Adebayo Akinfenwa, apresentador do podcast “Beast Mode On”, sobre como se sente ao ler as palavras contidas na carta do torcedor, o jogador de 24 anos responde: “Uau. Obrigado. Isso é lindo. Esse é um verdadeiro torcedor do Arsenal, dá para perceber por algumas coisas que ele diz.
“Alguns dos momentos que compartilhamos juntos, eu nem sabia, mas obviamente para ele significaram muito. Para mim, isso é legal. É lindo ler coisas assim, receber o carinho das pessoas.”
Assista ao episódio completo do podcast “Beast Mode On” com o convidado Bukayo Saka
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