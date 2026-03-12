Getty/GOAL
VÍDEO: O astro do Arsenal, Eberechi Eze, elogia Trent Alexander-Arnold como o melhor passador que já viu e cita o zagueiro do Nottingham Forest como seu adversário mais difícil
A influência de um ícone brasileiro
Eze falou abertamente sobre as influências e os desafios que moldaram sua ascensão ao topo da Premier League. O criativo meio-campista, que se tornou um ponto focal do ataque do Arsenal, compartilhou insights sobre sua trajetória no futebol, desde as lendas que ele idolatrava quando era jovem até os adversários de elite que enfrenta hoje. Em entrevista ao GOAL no London Football Awards, em parceria com a Willow Foundation, Eze refletiu sobre a pura alegria do jogo. Para um jogador conhecido por seu talento e habilidade técnica, sua escolha de herói de infância não é nenhuma surpresa para aqueles que o veem deslizar pelo campo do Emirates Stadium.
Quando questionado sobre qual jogador ele aspirava ser enquanto crescia, a resposta de Eze foi instantânea: “Ronaldinho”. A influência da lenda brasileira é claramente visível no estilo de jogo de Eze, caracterizado por uma sensação semelhante de liberdade e um desejo de entreter a torcida com movimentos criativos. Refletindo sobre seus momentos pessoais mais marcantes, ele identificou seu impressionante gol acrobático contra o West Ham United pelo Crystal Palace em abril de 2024 como o melhor gol que já marcou.
Eze elogia De Bruyne, que considera “especial”, e Trent, o rei dos passes
A entrevista também abordou o imenso talento de Eze e seus encontros em competições nacionais. Falando sobre a arte do passe, Eze elogiou o craque do Real Madrid e companheiro de equipe da Inglaterra, Trent Alexander-Arnold, descrevendo-o como o melhor passador que já viu, destacando sua visão única e capacidade de cobrir grandes áreas.
A conversa então se voltou para os adversários mais difíceis que ele enfrentou em campo. Eze expressou grande respeito pelo ex-astro do Manchester City, Kevin De Bruyne, como “uma pessoa especial” e o melhor jogador que já enfrentou, destacando a habilidade do belga em controlar o ritmo das partidas.
Um surpreendente adversário defensivo
Curiosamente, quando questionado sobre o zagueiro mais difícil de enfrentar, Eze não escolheu um nome tradicionalmente conhecido, mas sim Ola Aina. Essa escolha destaca as batalhas táticas que acontecem longe das manchetes, onde o físico e o posicionamento individuais representam os maiores obstáculos para os atacantes.
A escolha de Aina, lateral versátil e atlético do Nottingham Forest, ressalta a profundidade do talento atualmente disponível na Premier League. Enquanto muitos atacantes podem apontar nomes como Virgil van Dijk, a escolha de Eze prova que os duelos individuais são frequentemente decididos por atributos físicos específicos e timing, que o jogador do Forest possui em abundância em situações de um contra um.
Em busca de mais títulos no norte de Londres
Por fim, Eze relembrou o momento de maior orgulho que viveu vestindo uma camisa de futebol. Ele citou a vitória do Palace sobre o Manchester City na final da FA Cup de 2025 como o melhor jogo que já disputou até agora. Com o Arsenal competindo em várias frentes, o meio-campista claramente tem seus olhos voltados para conquistas ainda maiores no futuro próximo. Os Gunners estão atualmente em busca de um tetracampeonato sem precedentes, com um confronto pela Premier League contra o Everton marcado para o próximo sábado.
