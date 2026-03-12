VÍDEO: O astro do Arsenal, Eberechi Eze, elogia Trent Alexander-Arnold como o melhor passador que já viu e cita o zagueiro do Nottingham Forest como seu adversário mais difícil

Eze falou abertamente sobre as influências e os desafios que moldaram sua ascensão ao topo da Premier League. O criativo meio-campista, que se tornou um ponto focal do ataque do Arsenal, compartilhou insights sobre sua trajetória no futebol, desde as lendas que ele idolatrava quando era jovem até os adversários de elite que enfrenta hoje. Em entrevista ao GOAL no London Football Awards, em parceria com a Willow Foundation, Eze refletiu sobre a pura alegria do jogo. Para um jogador conhecido por seu talento e habilidade técnica, sua escolha de herói de infância não é nenhuma surpresa para aqueles que o veem deslizar pelo campo do Emirates Stadium.

Quando questionado sobre qual jogador ele aspirava ser enquanto crescia, a resposta de Eze foi instantânea: “Ronaldinho”. A influência da lenda brasileira é claramente visível no estilo de jogo de Eze, caracterizado por uma sensação semelhante de liberdade e um desejo de entreter a torcida com movimentos criativos. Refletindo sobre seus momentos pessoais mais marcantes, ele identificou seu impressionante gol acrobático contra o West Ham United pelo Crystal Palace em abril de 2024 como o melhor gol que já marcou.