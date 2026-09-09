O defensor iraniano Mohammadi exibiu mais uma vez seu característico arremesso lateral com cambalhota para ajudar o Kostroma a garantir uma vitória por 2 a 0 sobre o Ryazan na quarta fase classificatória da Copa da Rússia. O lançamento acrobático do jogador de 29 anos preparou um gol crucial para selar a vaga de sua equipe na próxima fase. O lance de brilho individual dá sequência a uma fase impressionante do lateral, que se tornou uma arma letal nas competições nacionais da Rússia.
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VÍDEO: o arremesso lateral mais perigoso do mundo? Nader Mohammadi produz OUTRA assistência impressionante com mortal em duelo da Copa da Rússia
Arma acrobática desbloqueia a defesa
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Rotina mortal impulsiona o embalo
A capacidade de Mohammadi de cobrar arremessos laterais longos usando um salto mortal completo para a frente se consolidou como uma arma imprevisível em bolas paradas para o Kostroma nesta temporada. O defensor nascido em Teerã já havia registrado duas assistências semelhantes na liga, primeiro na vitória por 3 a 1 sobre o SKA Khabarovsk em 9 de agosto e depois no apertado triunfo por 1 a 0 contra o Rotor Volgograd na nona rodada. Esse método ofensivo pouco convencional oferece uma dimensão tática única que continua desestabilizando as linhas defensivas adversárias ao longo da campanha de 2026-27.
- Russian Look
Confronto vital em casa pela frente
O Kostroma volta aos compromissos da liga em 14 de setembro, quando recebe o Neftekhimik pela 11ª rodada da First League. Em sexto lugar na tabela, com 18 pontos em nove partidas, os donos da casa estão bem posicionados para entrar forte na briga pelo acesso. Somar o máximo de pontos em casa será vital para manter o embalo e diminuir a diferença para a liderança.
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