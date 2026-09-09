A capacidade de Mohammadi de cobrar arremessos laterais longos usando um salto mortal completo para a frente se consolidou como uma arma imprevisível em bolas paradas para o Kostroma nesta temporada. O defensor nascido em Teerã já havia registrado duas assistências semelhantes na liga, primeiro na vitória por 3 a 1 sobre o SKA Khabarovsk em 9 de agosto e depois no apertado triunfo por 1 a 0 contra o Rotor Volgograd na nona rodada. Esse método ofensivo pouco convencional oferece uma dimensão tática única que continua desestabilizando as linhas defensivas adversárias ao longo da campanha de 2026-27.