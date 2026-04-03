Vídeo... O Al-Nasr se distancia na liderança da Liga Roshen na noite do retorno de Ronaldo

O astro português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, liderou sua equipe a uma emocionante vitória por 5 a 2 sobre o Al-Najma, na noite desta sexta-feira, na 27ª rodada da Liga Profissional Roshen, após uma atuação brilhante que foi fundamental para garantir a vitória do “Al-Alamy”.
Com esse resultado, o Al-Nassr elevou sua pontuação para 70 pontos no topo da tabela da Liga Roshen, ampliando a diferença para o segundo colocado, Al-Hilal, para 6 pontos, antes do “Al-Hilal” enfrentar o Al-Taawoun amanhã, sábado, na mesma rodada.
Os quatro gols do Al-Nassr foram marcados por Abdullah Al-Hamdan (45+8), Sadio Mané (dupla: 45+9 e 90+5) e Cristiano Ronaldo (dupla: (56' e 73'), enquanto os dois gols do Al-Najma foram marcados por Rakan Rajeh (44') e Filipe Cardoso (47').