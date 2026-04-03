Vídeo... O Al-Nasr se distancia na liderança da Liga Roshen na noite do retorno de Ronaldo

Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League
O astro português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, liderou sua equipe a uma emocionante vitória por 5 a 2 sobre o Al-Najma, na noite desta sexta-feira, na 27ª rodada da Liga Profissional Roshen, após uma atuação brilhante que foi fundamental para garantir a vitória do “Al-Alamy”.

Com esse resultado, o Al-Nassr elevou sua pontuação para 70 pontos no topo da tabela da Liga Roshen, ampliando a diferença para o segundo colocado, Al-Hilal, para 6 pontos, antes do “Al-Hilal” enfrentar o Al-Taawoun amanhã, sábado, na mesma rodada.

Os quatro gols do Al-Nassr foram marcados por Abdullah Al-Hamdan (45+8), Sadio Mané (dupla: 45+9 e 90+5) e Cristiano Ronaldo (dupla: (56' e 73'), enquanto os dois gols do Al-Najma foram marcados por Rakan Rajeh (44') e Filipe Cardoso (47').

    O retorno de Cristiano Ronaldo

    A partida marcou o retorno de Cristiano Ronaldo ao Al-Nassr, após uma ausência de 34 dias.

    Ronaldo ficou de fora das duas últimas partidas da Liga Roshen devido a uma lesão no músculo isquiotibial, antes de se recuperar e de o português Jorge Jesus, técnico do Al-Nassr, decidir colocá-lo na escalação titular.

    E a lenda de Portugal conseguiu se destacar ao marcar dois gols fantásticos contra os visitantes, levando sua equipe ao topo da tabela.


    Uma ameaça que não cessa

    O Al-Nasr começou a partida com muita força e ameaçou o gol do Al-Najma com um chute de Abdullah Al-Hamdan, atacante da equipe, que passou rente à trave esquerda.

    Aos 17 minutos, Cristiano Ronaldo chutou com força, mas o goleiro do Al-Najma defendeu, e a bola saiu para escanteio.

    Aos 27 minutos, Ronaldo voltou a ameaçar o gol do Al-Najma, após receber um passe dentro da área, mas a bola acabou acertando os pés dos zagueiros adversários.

    O croata Marcelo Brozović disparou um chute forte aos 34 minutos, mas a bola passou rente à trave direita do Al-Nasr.

    Apenas um minuto depois, Ronaldo recebeu um passe do senegalês Sadio Mané, que o colocou cara a cara com o goleiro do Al-Najma, mas ele chutou a bola em seu corpo.


  • O Al-Najma surpreende o Al-Nasr

    Em meio a uma forte pressão do Al-Nasr, o Al-Najma conseguiu surpreender os anfitriões, marcando o primeiro gol com Rakan Rajeh aos 44 minutos do primeiro tempo.

    O gol de Rajeh surgiu após ele receber um passe magnífico dentro da área, convertendo-o em gol, ao aproveitar a saída do goleiro brasileiro Pinto para mandar a bola para o fundo da rede.



  • O Al-Nasr derrota o Al-Najma em 86 segundos

    O Al-Nasr decidiu punir o visitante Al-Najma, marcando dois gols espetaculares em apenas 86 segundos, por meio de Abdullah Al-Hamdan e Sadio Mané, após uma exibição mais do que brilhante.

    O Al-Nasr decidiu punir os visitantes em apenas 86 segundos, quando Abdullah Al-Hamdan empatou aos oito minutos do tempo de acréscimo.



    Este é o quarto gol de Al-Hamdan com a camisa do Al-Nasr em todas as competições, sendo três na Liga Roshen e um único na Liga dos Campeões da Ásia 2.

    O astro senegalês Sadio Mané voltou a marcar um gol espetacular com um chute forte, passando pela esquerda e mandando a bola para o fundo da rede, menos de um minuto depois.

    Mané recuperou o faro de gol após 34 dias de ausência, já que seu último gol havia sido marcado contra o Al-Fayha, no dia 28 de fevereiro passado.


  • A estrela está de volta

    Apenas dois minutos após o início do segundo tempo, Filipe Cardoso conseguiu marcar o gol de empate para o Al-Najma, após receber um passe magnífico dentro da área.

    O jogador do Al-Najma conseguiu avançar de forma brilhante dentro da área e desviou a bola com grande habilidade para o fundo da rede, levando o jogo de volta ao ponto de partida.



    Ronaldo vira o jogo

    Ronaldo virou o jogo contra o Al-Najma, marcando dois gols fantásticos, os quintos dele nesta temporada na Liga Roshen, ao balançar as redes com um pênalti aos 56 minutos e um chute forte aos 73.



    O primeiro gol de Ronaldo, o terceiro do Al-Nassr, saiu de um pênalti conquistado pelo artilheiro histórico do futebol, que converteu na rede.

    O segundo veio com um chute fulminante, após receber um passe magnífico de Nawaf Bushel, que ele mandou para o fundo da rede com grande força.



  • O Al-Nasr impõe sua autoridade

    Após o segundo gol de Ronaldo, a partida ficou mais tranquila para o Al-Nassr, e o técnico português Jorge Jesus fez várias substituições, com destaque para a saída de “O Don” e a entrada de nomes como Haider Abdulkarim, Abdullah Al-Khaibari e outros jogadores.

    O Al-Nassr conseguiu encerrar a goleada marcando o quinto gol com Sadio Mané aos cinco minutos do tempo de acréscimo, após um passe do substituto Salem Al-Najdi, que ele converteu em gol.



