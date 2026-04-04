Vídeo... O Al-Ahli recupera o brilho e tira o Al-Hilal da segunda posição do campeonato, por enquanto

O Al-Ahli de Jeddah conquistou uma vitória confortável sobre o visitante Damac por 3 a 0 na noite deste sábado, na partida disputada pela 27ª rodada da Liga Profissional Roshen da temporada 2025-2026, reforçando sua posição na disputa pelas primeiras colocações da tabela e confirmando sua superioridade técnica diante de sua torcida.
Com essa vitória, o “Al-Raqi” elevou sua pontuação para 65 pontos, assumindo provisoriamente a segunda colocação na classificação da Liga Roshen, à frente do Al-Hilal por um ponto, antes da partida do “Al-Za’im” contra o Al-Taawoun, neste sábado à noite, na mesma rodada.
Os três gols do Al-Ahli contra o Damak foram marcados por Dhari Al-Anzi (4º minuto), Ivan Toni (6º minuto) e Matheus Gonçalves (56º minuto).