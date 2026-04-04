Vídeo... O Al-Ahli recupera o brilho e tira o Al-Hilal da segunda posição do campeonato, por enquanto

Al-Ahli x Damac
Al-Ahli
Damac
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O Al-Raqi volta a vencer

O Al-Ahli de Jeddah conquistou uma vitória confortável sobre o visitante Damac por 3 a 0 na noite deste sábado, na partida disputada pela 27ª rodada da Liga Profissional Roshen da temporada 2025-2026, reforçando sua posição na disputa pelas primeiras colocações da tabela e confirmando sua superioridade técnica diante de sua torcida.

Com essa vitória, o “Al-Raqi” elevou sua pontuação para 65 pontos, assumindo provisoriamente a segunda colocação na classificação da Liga Roshen, à frente do Al-Hilal por um ponto, antes da partida do “Al-Za’im” contra o Al-Taawoun, neste sábado à noite, na mesma rodada.

Os três gols do Al-Ahli contra o Damak foram marcados por Dhari Al-Anzi (4º minuto), Ivan Toni (6º minuto) e Matheus Gonçalves (56º minuto).

    Um choque logo no início

    O Al Ahly causou um choque logo no início para os visitantes, marcando dois gols em 6 minutos graças ao brilhantismo do seu ponta-esquerda brasileiro, Wenderson Galeno.

    Galino partiu rapidamente pela esquerda logo aos 4 minutos e cruzou com precisão para o segundo poste, na área livre, onde seu companheiro inglês Ivan Tony recebeu e chutou direto para o gol, antes que Dhari Al-Anzi completasse a jogada e mandasse a bola para o fundo da rede dos visitantes.

    De forma semelhante, Galino partiu novamente menos de dois minutos depois e deu um passe idêntico, permitindo que Tony aproveitasse a oportunidade e convertesse com habilidade em um segundo gol, garantindo a vantagem de sua equipe em tempo recorde.

  • Pressão contínua

    O Al Ahli continuou pressionando o Damac após marcar os dois gols logo no início, tentando ampliar a vantagem e aproveitar as oportunidades para consolidar a liderança inicial. A primeira tentativa perigosa ocorreu aos 11 minutos, por meio do brasileiro Galeno, que chutou com força de dentro da área, mas a bola passou ao lado do gol, desperdiçando uma chance certa de marcar o terceiro gol.

    Tony voltou aos 16 minutos para ameaçar o gol do Damac com um chute forte, que quase colocou o time em segurança ofensiva logo no início, mas a defesa do goleiro impediu o gol, mantendo a partida sob o controle do Al-Ahli no aspecto ofensivo.

    Aos 28 minutos, foi a vez do jogador Enzo Milot, que penetrou na área e chutou uma bola perigosa que ricocheteou no goleiro, confirmando o grande domínio do Al-Ahli sobre o jogo e a continuidade da pressão sobre a defesa do Damac, enquanto a equipe buscava marcar o terceiro gol antes do fim do primeiro tempo.

    O único ataque com que o Damac ameaçou o Al-Ahli no primeiro tempo ocorreu aos 22 minutos, quando Valentin chutou com força, mas Edouard Mendy defendeu.

    Lesão inesperada

    Aos 52 minutos do segundo tempo, o Al-Ahli sofreu um forte golpe com a lesão do seu zagueiro brasileiro Roger Ibáñez, que caiu no chão sem ter sofrido qualquer contato.

    Ibanez parece ter sofrido uma distensão muscular, pois pediu ao seu técnico alemão, Matthias Jaissle, para ser substituído, levando o técnico a colocar em campo o jovem jogador Mohamed Bakr.

  • Terceiro golpe

    O Al-Ahli ampliou sua vantagem ao marcar o terceiro gol por meio do seu jogador brasileiro Gonçalves, que recebeu um passe magistral de Tony dentro da área aos 56 minutos do segundo tempo.

    Gonçalves conseguiu receber a bola e chutou, que bateu nos zagueiros adversários e acabou entrando no gol, enquanto o adversário continuava com sua defesa impressionante.



  • Ataque contínuo e volta às vitórias

    O Al-Ahli continuou seu ataque constante contra o Damac e quase marcou o quarto gol com um chute forte de Ivan Toni aos 65 minutos, mas a bola passou rente à trave esquerda.

    Galinho chutou com força, mas a bola passou rente à trave esquerda do goleiro do Damac (71º), e Enzo Milot voltou a ameaçar o adversário com um chute de surpresa, mas a bola saiu longe do gol aos 87 minutos.

    Com essa vitória, o Al-Ahli retomou a sequência de vitórias após o tropeço na última rodada contra o Al-Qadsia, quarto colocado, por 2 a 3 fora de casa.

