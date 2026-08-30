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Vídeo: novo presidente da Federação Saudita afirma: buscamos dois títulos e não há espaço para o individualismo

Campeonato Saudita
Arábia Saudita

"... estaremos entre as primeiras nações do mundo"

Badr Al-Ruzaiza assumiu a presidência da Federação Saudita de Futebol no domingo, após vencer as eleições do conselho administrativo por aclamação, dando início a uma nova fase, em meio a afirmações do novo presidente e de seu antecessor sobre a importância de construir sobre o que foi conquistado nos últimos anos e de dar continuidade ao desenvolvimento do futebol saudita.

Após o anúncio de sua indicação como presidente da federação, Al-Ruzaiza fez questão de enviar uma mensagem direta a Yasser Al-Misehal, que encerrou sete anos na presidência do conselho administrativo, expressando seu reconhecimento pelo trabalho realizado pelo conselho anterior.

  • 7 anos que não foram fáceis

     E Al-Rezaiza afirmou logo após sua eleição: "Não preparei palavras, nem organizei nada, porque estava preocupado com uma única coisa: dizer obrigado a Yasser Al-Misehal. Você e seus colegas, sete anos não foram pouco", segundo o publicado pela conta do jornal Asharq Al-Awsat no X.

    Al-Rezaiza garantiu que sua diretoria tem como objetivo dar continuidade às conquistas alcançadas e desenvolver o futebol saudita ao longo da próxima etapa, ressaltando que o apoio financeiro de que o esporte saudita desfruta representa um fator importante para a continuidade do trabalho.

    O jornal Al-Riyadiyah citou as palavras do novo presidente da Federação Saudita: "Sete anos não foram fáceis para a diretoria anterior, e agradecemos aos colegas pelo que apresentaram e pelo que fizeram durante o período que passou".

    E acrescentou: "Hoje o futebol saudita vive um apoio financeiro notável por parte da liderança e do Ministério do Esporte, e esperamos dar continuidade às conquistas. Temos pela frente a Copa do Golfo e a Copa da Ásia, e buscamos conquistá-las".

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  • O segredo da vitória por aclamação: o método de trabalho

    O novo presidente da Federação Saudita afirmou que a vitória de sua chapa por aclamação não foi resultado de segredos ou arranjos especiais, mas sim veio após a leitura do regulamento eleitoral e a confirmação do cumprimento das condições exigidas, destacando que sua diretoria não adotará o método de trabalho individual durante a próxima fase, segundo o que foi divulgado pela conta do Asharq Al-Awsat na plataforma X.

    O presidente da Federação Saudita aproveitou a oportunidade para agradecer a todos os candidatos que disputaram as eleições, apontando que o processo eleitoral teve grande repercussão.

    Em resposta à pergunta de um dos jornalistas, disse: "Agradeço por esta pergunta, pois você me deu a chance de agradecer a todos os meus colegas candidatos. As eleições, em termos de repercussão, talvez tenham sido as maiores, e graças a Deus a sorte esteve ao nosso lado e a chapa cumpriu todas as condições".

    Al-Ruzaiza falou sobre o método de trabalho que a nova diretoria adotará, afirmando que as decisões não serão tomadas de forma individual, mas por meio da consulta entre os membros do conselho, ressaltando: "Este é o mecanismo que acredito ser sustentável".

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  • Volume de responsabilidades

    Al Rezaiza falou sobre o tamanho das responsabilidades que aguardam sua diretoria, afirmando que a próxima fase exige mais trabalho e desenvolvimento.

    E disse: "Temos um grande trabalho pela frente, buscamos mais trabalho e desenvolvimento, e que nosso esporte esteja na vanguarda das nações do mundo".

    A nova diretoria da Federação Saudita de Futebol é composta por: o presidente Badr Al Rezaiza e seu vice Louai Mashabi, além de 7 nomes na condição de membros do conselho, sendo eles: Lamia bin Bahian, Fahd Al Mansour, Salman Al Sudairi, Thamer Al Saadoun, Omar Al Juraisi, Nicolas Coward e Gérard Houllier.

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