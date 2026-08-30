Badr Al-Ruzaiza assumiu a presidência da Federação Saudita de Futebol no domingo, após vencer as eleições do conselho administrativo por aclamação, dando início a uma nova fase, em meio a afirmações do novo presidente e de seu antecessor sobre a importância de construir sobre o que foi conquistado nos últimos anos e de dar continuidade ao desenvolvimento do futebol saudita.
Após o anúncio de sua indicação como presidente da federação, Al-Ruzaiza fez questão de enviar uma mensagem direta a Yasser Al-Misehal, que encerrou sete anos na presidência do conselho administrativo, expressando seu reconhecimento pelo trabalho realizado pelo conselho anterior.