E Al-Rezaiza afirmou logo após sua eleição: "Não preparei palavras, nem organizei nada, porque estava preocupado com uma única coisa: dizer obrigado a Yasser Al-Misehal. Você e seus colegas, sete anos não foram pouco", segundo o publicado pela conta do jornal Asharq Al-Awsat no X.

Al-Rezaiza garantiu que sua diretoria tem como objetivo dar continuidade às conquistas alcançadas e desenvolver o futebol saudita ao longo da próxima etapa, ressaltando que o apoio financeiro de que o esporte saudita desfruta representa um fator importante para a continuidade do trabalho.

O jornal Al-Riyadiyah citou as palavras do novo presidente da Federação Saudita: "Sete anos não foram fáceis para a diretoria anterior, e agradecemos aos colegas pelo que apresentaram e pelo que fizeram durante o período que passou".

E acrescentou: "Hoje o futebol saudita vive um apoio financeiro notável por parte da liderança e do Ministério do Esporte, e esperamos dar continuidade às conquistas. Temos pela frente a Copa do Golfo e a Copa da Ásia, e buscamos conquistá-las".

Leia também: "Vai mentir como sempre": Ziyech eleva o tom da rivalidade com o presidente do Wydad