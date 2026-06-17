VÍDEO: Novidades sobre a arquibancada Kop do Wrexham! Ryan Reynolds e Rob Mac veem o projeto de 70 milhões de libras tomar forma à medida que a enorme estrutura se ergue no céu galês

A nova arquibancada é o ponto central de uma ampla transformação avaliada em aproximadamente £70m ($95m). Quando concluído, espera-se que o projeto eleve a capacidade total do Racecourse Ground para além da marca de 18.000. Só a arquibancada Kop, após a reforma, deverá acomodar cerca de 7.750 torcedores, graças às novas especificações que adicionaram mais de 2.000 assentos ao projeto original. O objetivo final do projeto Wrexham Gateway, apoiado pelo Governo do País de Gales, é elevar o Racecourse Ground ao status de Categoria 4 da UEFA.

Embora a construção tenha começado oficialmente em 2025, o projeto enfrentou os obstáculos típicos associados a uma obra de tal magnitude. No entanto, Mac manteve-se firme quanto ao cronograma para quando os torcedores finalmente poderão ocupar seus lugares na nova estrutura. Ao falar sobre a conclusão do projeto, ele disse, conforme citado pelo Wales Online: “Estará pronto para o início da temporada 2027-28. Estará aberto ao público, e isso significa torcedores ocupando seus lugares.”

Enquanto isso, Reynolds continua confiante na capacidade de seu parceiro de levar o projeto até o fim, apesar das complexidades envolvidas em uma reforma de tão grande escala. Refletindo sobre a determinação por trás do projeto, Reynolds acrescentou: “Esse homem faz as coisas acontecerem. Se você disser ao Rob que algo é impossível, você vê suas pupilas se dilatarem de repente e algo acontecer internamente.”