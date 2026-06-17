VÍDEO: Novidades sobre a arquibancada Kop do Wrexham! Ryan Reynolds e Rob Mac veem o projeto de 70 milhões de libras tomar forma à medida que a enorme estrutura se ergue no céu galês

A visão compartilhada pelos coproprietários de Hollywood, Ryan Reynolds e Rob Mac, está se tornando rapidamente uma realidade concreta. O Wrexham divulgou recentemente imagens impressionantes nas redes sociais que oferecem a visão mais clara até o momento do andamento das obras de reforma do icônico estádio. A estrutura de aço da nova arquibancada Kop agora se eleva acima das arquibancadas existentes, marcando um marco significativo na história moderna do clube.
Em uma breve, mas empolgante atualização que acompanha o vídeo, o clube declarou: “O andamento das obras na arquibancada Kop continua”. As imagens destacam a enorme magnitude do projeto, que visa modernizar o estádio de futebol internacional mais antigo do País de Gales, ao mesmo tempo em que aumenta significativamente a receita e a atmosfera nos dias de jogo.