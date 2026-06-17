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Wrexham AFC v Middlesbrough - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Donny Afroni

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VÍDEO: Novidades sobre a arquibancada Kop do Wrexham! Ryan Reynolds e Rob Mac veem o projeto de 70 milhões de libras tomar forma à medida que a enorme estrutura se ergue no céu galês

Wrexham
Championship

O Wrexham ofereceu aos torcedores um vislumbre impressionante do futuro, à medida que a ambiciosa reforma do Racecourse Ground, no valor de 70 milhões de libras, continua ganhando ritmo. Novas imagens captadas por drone divulgadas pelo clube mostram a enorme escala da nova arquibancada Kop, que já começa a se destacar no horizonte do Norte de Gales.

  • Uma nova era no Hipódromo

    A visão compartilhada pelos coproprietários de Hollywood, Ryan Reynolds e Rob Mac, está se tornando rapidamente uma realidade concreta. O Wrexham divulgou recentemente imagens impressionantes nas redes sociais que oferecem a visão mais clara até o momento do andamento das obras de reforma do icônico estádio. A estrutura de aço da nova arquibancada Kop agora se eleva acima das arquibancadas existentes, marcando um marco significativo na história moderna do clube.

    Em uma breve, mas empolgante atualização que acompanha o vídeo, o clube declarou: “O andamento das obras na arquibancada Kop continua”. As imagens destacam a enorme magnitude do projeto, que visa modernizar o estádio de futebol internacional mais antigo do País de Gales, ao mesmo tempo em que aumenta significativamente a receita e a atmosfera nos dias de jogo.

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  • Expansão e aumento da capacidade

    A nova arquibancada é o ponto central de uma ampla transformação avaliada em aproximadamente £70m ($95m). Quando concluído, espera-se que o projeto eleve a capacidade total do Racecourse Ground para além da marca de 18.000. Só a arquibancada Kop, após a reforma, deverá acomodar cerca de 7.750 torcedores, graças às novas especificações que adicionaram mais de 2.000 assentos ao projeto original. O objetivo final do projeto Wrexham Gateway, apoiado pelo Governo do País de Gales, é elevar o Racecourse Ground ao status de Categoria 4 da UEFA.

    Embora a construção tenha começado oficialmente em 2025, o projeto enfrentou os obstáculos típicos associados a uma obra de tal magnitude. No entanto, Mac manteve-se firme quanto ao cronograma para quando os torcedores finalmente poderão ocupar seus lugares na nova estrutura. Ao falar sobre a conclusão do projeto, ele disse, conforme citado pelo Wales Online: “Estará pronto para o início da temporada 2027-28. Estará aberto ao público, e isso significa torcedores ocupando seus lugares.”

    Enquanto isso, Reynolds continua confiante na capacidade de seu parceiro de levar o projeto até o fim, apesar das complexidades envolvidas em uma reforma de tão grande escala. Refletindo sobre a determinação por trás do projeto, Reynolds acrescentou: “Esse homem faz as coisas acontecerem. Se você disser ao Rob que algo é impossível, você vê suas pupilas se dilatarem de repente e algo acontecer internamente.”

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    Recursos modernos e homenagens ao patrimônio

    Projetada pelos arquitetos de renome mundial da Populous, a estrutura de dois andares é mais do que apenas um bloco de assentos. Ela contará com áreas seguras para assistir em pé, instalações de hospitalidade premium e assentos modernos e acessíveis. Apesar dessas melhorias contemporâneas, o projeto permanece profundamente enraizado na história local, apresentando um exterior de tijolos vermelhos inspirado na famosa alvenaria de Ruabon da região.

    O projeto também carrega um profundo significado emocional para a comunidade. Os planos incorporam a roda-gigante da mina de carvão de Gresford como uma homenagem aos mineiros que perderam a vida no desastre de 1934. Além disso, está prevista a instalação de uma estátua de Joey Jones, lenda do Wrexham, no local, garantindo que o passado do clube seja honrado à medida que ele avança rumo a um futuro promissor.