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Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

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VÍDEO: “Ninguém aguenta isso!” – Neymar, furioso, sai de campo com as mãos nos ouvidos enquanto a torcida do Santos vaiou impiedosamente o craque da seleção brasileira

Neymar
Santos
Santos x Fluminense
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O retorno de Neymar ao Santos acabou mal, depois que o ícone brasileiro foi vaiado incessantemente por seus próprios torcedores após uma dolorosa derrota por 3 a 2 para o Fluminense. O jogador de 34 anos foi visto saindo de campo com os dedos nos ouvidos, antes de recorrer às redes sociais para deixar uma mensagem emocionante aos seus críticos.

  • Um pesadelo na Vila Belmiro

    O clima na Vila Belmiro ficou tenso no domingo, quando os torcedores descarregaram suas frustrações após uma derrota no final da partida contra o Fluminense. Apesar de Neymar ser uma lenda do clube, a torcida local não poupou críticas, submetendo o atacante a uma enxurrada de vaias e assobios assim que soou o apito final.

    Visivelmente abalado, o veterano foi filmado descendo o túnel com os dedos nos ouvidos para bloquear a hostilidade. Logo após a partida, ele recorreu às redes sociais para expressar sua incredulidade diante da recepção hostil dos torcedores, escrevendo: “Chegou o dia em que tenho que explicar por que coço a orelha! Gente, sinceramente, vocês estão sendo muito duros e passando dos limites… É muito triste ter que aturar isso. Nenhum ser humano aguenta.”

    Embora Neymar tenha sido fundamental para a sobrevivência do Santos na temporada passada, esta campanha tem se mostrado muito mais difícil. Apesar de ter marcado quatro gols e dado três assistências em nove partidas, seus esforços individuais não conseguiram mascarar a péssima sequência da equipe, com apenas três vitórias em 12 jogos do campeonato, deixando o clube na 15ª posição, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, atualmente ocupada pelo rival Corinthians.

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  • A tensão atinge o auge contra o Fluminense

    A partida em si foi uma montanha-russa de emoções que terminou em decepção para os anfitriões. O Santos esteve duas vezes na frente com gols de Gabigol e Álvaro Barreal, mas não conseguiu manter a vantagem. O ponto de virada ocorreu no final do segundo tempo, quando Neymar perdeu uma chance clara de garantir o resultado, o que acabou levando ao gol da vitória de John Kennedy aos 85 minutos para os visitantes. Os torcedores também expressaram seu descontentamento com uma jogada mal sucedida nos acréscimos, que muitos consideraram desnecessária durante a busca pelo empate no final da partida.

    A derrota significa que o Santos venceu apenas duas das últimas dez partidas em todas as competições. A inconsistência colocou imensa pressão sobre o elenco, com o jogador de maior destaque do clube, Neymar, tornando-se o alvo das críticas.

  • Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Sonhos da Copa do Mundo em jogo

    Além do drama interno, a situação atual de Neymar levanta questões significativas sobre seu futuro na seleção. Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, deixou a porta aberta para o artilheiro recordista, desde que ele mantenha a boa forma e o ritmo. No entanto, sua atual dificuldade em recuperar a forma e o ambiente hostil que o cerca no clube podem complicar as coisas para o técnico da Seleção.

    Neymar não joga pela seleção desde que sofreu uma lesão devastadora em outubro de 2023, durante uma partida das eliminatórias contra o Uruguai. Embora continue sendo o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil, seu caminho de volta à camisa amarela parece agora mais nebuloso do que nunca. Se ele não conseguir resolver o atrito no Santos e recuperar sua precisão, uma das maiores carreiras da história do futebol brasileiro pode estar caminhando para um desfecho inesperadamente amargo.