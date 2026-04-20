VÍDEO: “Ninguém aguenta isso!” – Neymar, furioso, sai de campo com as mãos nos ouvidos enquanto a torcida do Santos vaiou impiedosamente o craque da seleção brasileira

O clima na Vila Belmiro ficou tenso no domingo, quando os torcedores descarregaram suas frustrações após uma derrota no final da partida contra o Fluminense. Apesar de Neymar ser uma lenda do clube, a torcida local não poupou críticas, submetendo o atacante a uma enxurrada de vaias e assobios assim que soou o apito final.

Visivelmente abalado, o veterano foi filmado descendo o túnel com os dedos nos ouvidos para bloquear a hostilidade. Logo após a partida, ele recorreu às redes sociais para expressar sua incredulidade diante da recepção hostil dos torcedores, escrevendo: “Chegou o dia em que tenho que explicar por que coço a orelha! Gente, sinceramente, vocês estão sendo muito duros e passando dos limites… É muito triste ter que aturar isso. Nenhum ser humano aguenta.”

Embora Neymar tenha sido fundamental para a sobrevivência do Santos na temporada passada, esta campanha tem se mostrado muito mais difícil. Apesar de ter marcado quatro gols e dado três assistências em nove partidas, seus esforços individuais não conseguiram mascarar a péssima sequência da equipe, com apenas três vitórias em 12 jogos do campeonato, deixando o clube na 15ª posição, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, atualmente ocupada pelo rival Corinthians.