Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Santos v Coritiba - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

VÍDEO: Neymar se emociona ao ouvir o hino nacional do Brasil antes da partida do Santos, com o anúncio da Copa do Mundo prestes a ser feito

Neymar
Santos
Brasil
Copa do Mundo
Santos x Coritiba
Coritiba
Brasileirão

Neymar não conseguiu conter a emoção no domingo, quando se emocionou até às lágrimas durante o hino nacional brasileiro, antes do confronto entre Santos e Coritiba pela Série A. Com o anúncio da convocação da Seleção para a Copa do Mundo de 2026 marcado para segunda-feira, o lendário atacante parece estar plenamente ciente do que está em jogo em relação à sua possível convocação.

  • Um momento de emoção pura na Vila Belmiro

    A cena na Vila Belmiro foi de puro significado, com Neymar pisando no gramado sagrado do clube onde sua trajetória começou. Segurando a filha nos braços enquanto o hino nacional ecoava pelo estádio, o jogador de 34 anos estava visivelmente emocionado, enxugando as lágrimas à medida que a realidade de sua situação se impunha. Para um jogador que tem enfrentado constante escrutínio, esse foi um raro vislumbre do peso pessoal de seu retorno profissional.

    A partida de domingo contra o Coritiba serviu como a última chance para o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil antes de Carlo Ancelotti anunciar sua seleção definitiva para a Copa do Mundo de 2026, embora ele não tenha conseguido impedir a derrota do Santos por 3 a 0. Com a Seleção de olho no torneio que será realizado na América do Norte, as imagens do ritual pré-jogo emocionante de Neymar viralizaram, destacando a imensa pressão e o desejo associados a representar os pentacampeões mundiais no cenário global pela última vez.

    • Publicidade

  • Assista ao vídeo



  • O longo caminho de volta após o pesadelo das lesões

    O caminho de Neymar até este momento foi marcado por obstáculos físicos e profissionais. Uma lesão devastadora no ligamento cruzado anterior (LCA), sofrida durante uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra o Uruguai em outubro de 2023, o deixou fora dos gramados por uma parte significativa de sua carreira. Sua passagem subsequente pelo Al Hilal, na Liga Profissional da Arábia Saudita, não conseguiu proporcionar o ritmo de que ele precisava, levando muitos a se perguntar se seus dias no futebol internacional de elite estavam efetivamente acabados.

    No entanto, um retorno romântico ao Santos no início de 2025 provou ser o catalisador para um renascimento na carreira, apesar dos contínuos problemas com lesões. Desde que recuperou a forma física total em fevereiro, ele conseguiu reencontrar seu equilíbrio, mudando a narrativa de um declínio para uma de resiliência. Suas atuações no Brasil o colocaram de volta na conversa sobre a seleção nacional exatamente no momento certo para Ancelotti.

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-VENAFP

    A contagem regressiva final para a Copa do Mundo

    Neymar foi incluído na lista preliminar de 55 convocados da seleção brasileira na semana passada, mas a transição para a lista final de 26 jogadores continua sendo o maior desafio para o ex-jogador do Barcelona. O anúncio oficial desta segunda-feira decidirá se a carreira lendária de Neymar incluirá uma quarta participação na Copa do Mundo. Seu currículo estatístico é incomparável; com 79 gols em 128 partidas, ele é o maior artilheiro de todos os tempos da seleção, tendo ultrapassado o lendário Pelé em 2023. Sua experiência nos torneios de 2014, 2018 e 2022 proporciona um nível de liderança veterana que Ancelotti pode achar impossível deixar de lado.