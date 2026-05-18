VÍDEO: Neymar se emociona ao ouvir o hino nacional do Brasil antes da partida do Santos, com o anúncio da Copa do Mundo prestes a ser feito

A cena na Vila Belmiro foi de puro significado, com Neymar pisando no gramado sagrado do clube onde sua trajetória começou. Segurando a filha nos braços enquanto o hino nacional ecoava pelo estádio, o jogador de 34 anos estava visivelmente emocionado, enxugando as lágrimas à medida que a realidade de sua situação se impunha. Para um jogador que tem enfrentado constante escrutínio, esse foi um raro vislumbre do peso pessoal de seu retorno profissional.

A partida de domingo contra o Coritiba serviu como a última chance para o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil antes de Carlo Ancelotti anunciar sua seleção definitiva para a Copa do Mundo de 2026, embora ele não tenha conseguido impedir a derrota do Santos por 3 a 0. Com a Seleção de olho no torneio que será realizado na América do Norte, as imagens do ritual pré-jogo emocionante de Neymar viralizaram, destacando a imensa pressão e o desejo associados a representar os pentacampeões mundiais no cenário global pela última vez.