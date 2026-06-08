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VÍDEO: Neymar renova o visual para a Copa do Mundo de 2026! O craque da seleção brasileira exibe um novo corte de cabelo enquanto usa tecnologia da NASA para superar o mais recente contratempo devido a uma lesão
Recuperação de última geração para o craque da Seleção
Numa corrida contra o tempo para estar em forma para o maior palco de todos, Neymar está recorrendo à tecnologia avançada para acelerar a recuperação de uma lesão muscular na panturrilha direita. O atacante está passando por um tratamento não convencional que se diferencia dos métodos tradicionais de reabilitação em campo.
No último sábado, Neymar foi visto utilizando uma esteira antigravitacional, um equipamento que permite caminhar e correr sem o forte impacto normalmente sentido na área lesionada. A tecnologia foi projetada para aliviar o peso sobre os membros inferiores, mantendo ao mesmo tempo a aptidão cardiovascular e o envolvimento muscular, proporcionando ao jogador de 34 anos sua melhor chance de recuperação.
Como funciona a esteira da NASA
A mecânica da máquina é tão fascinante quanto eficaz. O atleta é preso à unidade na cintura por uma saia inflável especializada, permitindo que a máquina controle com precisão a carga de peso exercida sobre as pernas. Isso permite que médicos, fisioterapeutas e preparadores físicos aumentem gradualmente a porcentagem do peso corporal à medida que a recuperação do jogador avança por várias etapas.
Embora possa parecer futurista, essa tecnologia específica tem sido um elemento essencial no futebol de elite há mais de uma década. Vários grandes clubes brasileiros, incluindo Cruzeiro e Flamengo, já investiram nessa tecnologia para ajudar seus craques a retornarem após períodos de afastamento. Agora, a seleção nacional está contando fortemente com ela para garantir que seu craque esteja pronto para a estreia no torneio.
O novo penteado de Neymar para a Copa do Mundo
Além da recuperação da lesão, o astro brasileiro optou por um visual renovado, com tons mais claros de loiro e um penteado que lembra o que ele exibiu durante a Copa do Mundo de 2018 na Rússia; a transformação foi revelada por seu cabeleireiro de longa data, Wagner Tenório, nas redes sociais.
O novo corte de cabelo rapidamente gerou ampla discussão entre os fãs nas redes sociais, com muitos comparando-o a algumas das aparições mais memoráveis de Neymar na Copa do Mundo. O jogador de 34 anos tem um histórico de mudar o penteado antes de grandes torneios.
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Ancelotti apoia o retorno oportuno de Neymar
O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, continua otimista de que o craque Neymar, atualmente lesionado, se recuperará a tempo de disputar a Copa do Mundo. O técnico italiano confirmou que o astro do Santos está apresentando excelente evolução nos treinos individuais e passará por um exame médico decisivo na segunda-feira, antes de possivelmente se juntar aos treinos com o elenco completo na próxima semana.
O Brasil foi sorteado no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. O Brasil é a seleção mais vitoriosa da história da Copa do Mundo, com cinco títulos.