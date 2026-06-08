VÍDEO: Neymar renova o visual para a Copa do Mundo de 2026! O craque da seleção brasileira exibe um novo corte de cabelo enquanto usa tecnologia da NASA para superar o mais recente contratempo devido a uma lesão

Numa corrida contra o tempo para estar em forma para o maior palco de todos, Neymar está recorrendo à tecnologia avançada para acelerar a recuperação de uma lesão muscular na panturrilha direita. O atacante está passando por um tratamento não convencional que se diferencia dos métodos tradicionais de reabilitação em campo.

No último sábado, Neymar foi visto utilizando uma esteira antigravitacional, um equipamento que permite caminhar e correr sem o forte impacto normalmente sentido na área lesionada. A tecnologia foi projetada para aliviar o peso sobre os membros inferiores, mantendo ao mesmo tempo a aptidão cardiovascular e o envolvimento muscular, proporcionando ao jogador de 34 anos sua melhor chance de recuperação.