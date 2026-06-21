Neymar foi visto de volta aos treinos neste sábado, em Nova Jersey, intensificando sua reabilitação enquanto o Brasil se prepara para o último desafio da fase de grupos. O craque do Santos ficou de fora no início do torneio, mas imagens dele realizando exercícios com a bola em campo acenderam a esperança entre os torcedores da Seleção de que seu camisa 10 esteja finalmente pronto para deixar sua marca em solo norte-americano.

Enquanto a maioria do elenco participava de um trabalho de recuperação em ambiente fechado no centro de treinamento Columbia Park, após suas recentes atuações, Neymar foi acompanhado em campo apenas pelo lateral Alex Sandro. O atacante vem lutando contra uma distensão de grau dois na panturrilha, que inicialmente previa um prazo de recuperação de duas a três semanas, mas seu progresso abriu caminho para um retorno ao time mais cedo do que o esperado.