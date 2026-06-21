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VÍDEO: Neymar no treino! O astro da seleção brasileira se recuperou da lesão e espera fazer sua primeira aparição na Copa do Mundo de 2026 contra a Escócia
Neymar intensifica a recuperação em Nova Jersey
Neymar foi visto de volta aos treinos neste sábado, em Nova Jersey, intensificando sua reabilitação enquanto o Brasil se prepara para o último desafio da fase de grupos. O craque do Santos ficou de fora no início do torneio, mas imagens dele realizando exercícios com a bola em campo acenderam a esperança entre os torcedores da Seleção de que seu camisa 10 esteja finalmente pronto para deixar sua marca em solo norte-americano.
Enquanto a maioria do elenco participava de um trabalho de recuperação em ambiente fechado no centro de treinamento Columbia Park, após suas recentes atuações, Neymar foi acompanhado em campo apenas pelo lateral Alex Sandro. O atacante vem lutando contra uma distensão de grau dois na panturrilha, que inicialmente previa um prazo de recuperação de duas a três semanas, mas seu progresso abriu caminho para um retorno ao time mais cedo do que o esperado.
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Ancelotti confirma data de retorno
Após a vitória do Brasil sobre o Haiti, o técnico Carlo Ancelotti deu a notícia definitiva que os torcedores estavam esperando. O técnico italiano tem sido cauteloso com seu craque, mas confirmou que o processo de integração já está em sua fase final. O plano é que o jogador de 34 anos recupere sua forma física individualmente antes de se juntar aos companheiros para sessões táticas completas no início da semana.
Ancelotti disse: “Neymar vai treinar amanhã individualmente e, na segunda-feira, com o restante da equipe. Ele estará à disposição para a partida contra a Escócia.” Essa notícia representa um grande impulso tático para a Seleção, que até agora passou pela fase de grupos sem seu maior artilheiro de todos os tempos.
- Getty Images Sport
Ganhando impulso para as eliminatórias
Apesar das contínuas preocupações com lesões, o ânimo no elenco da Seleção Brasileira continua alto após uma vitória dominante por 3 a 0 sobre o Haiti, na qual Matheus Cunha e Vinícius Júnior marcaram gols. Essa vitória ajudou os pentacampeões a encontrarem seu ritmo após um empate vacilante na estreia contra o Marrocos. Com quatro pontos na conta, evitar a derrota contra a Escócia deve ser suficiente para garantir a classificação para as oitavas de final.
A presença de Neymar no vestiário e nos treinos dá um impulso psicológico para uma equipe que busca encerrar sua longa espera pelo sexto título mundial. A menos que haja algum contratempo de última hora nos treinos, o experiente atacante deve retornar em Miami nesta quarta-feira, proporcionando a Ancelotti o poder de fogo necessário para superar o último obstáculo do Grupo C e avançar para as oitavas de final com um ataque completo.