O lendário camisa 10 provou que ainda possui o talento necessário para decidir partidas na Série A do Campeonato Brasileiro. Em um ambiente de alta pressão para o Santos, Neymar deu uma aula de finalização precisa e de criação de jogadas, ajudando a quebrar a preocupante sequência de sete jogos sem vitórias do clube.

Seu primeiro gol, marcado nos acréscimos do primeiro tempo, foi uma demonstração clássica de seu estilo característico. Iniciando a jogada pela esquerda, Neymar avançou para dentro, trocou uma jogada rápida de um-dois com um companheiro e, sem esforço, colocou a bola no canto oposto, passando pelo goleiro. Foi um gol que lembrou a todos por que ele continua sendo a figura central da cultura do futebol brasileiro.