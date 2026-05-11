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Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

VÍDEO: Neymar marca um golaço de jogada individual pelo Santos, enquanto o craque brasileiro reforça sua candidatura a uma vaga na seleção para a Copa do Mundo de 2026

Neymar
Santos
Copa do Mundo
Brasil
Santos x Bragantino
Bragantino
Brasileirão

Neymar Jr. provou mais uma vez que a Vila Belmiro é o seu território, ao liderar o Santos à vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. Em uma atuação inspirada, o camisa 10 não só marcou um gol, como também deu um passo importante para garantir sua vaga na lista final de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

  • Neymar brilha na vitória tão necessária do Santos

    O lendário camisa 10 provou que ainda possui o talento necessário para decidir partidas na Série A do Campeonato Brasileiro. Em um ambiente de alta pressão para o Santos, Neymar deu uma aula de finalização precisa e de criação de jogadas, ajudando a quebrar a preocupante sequência de sete jogos sem vitórias do clube.

    Seu primeiro gol, marcado nos acréscimos do primeiro tempo, foi uma demonstração clássica de seu estilo característico. Iniciando a jogada pela esquerda, Neymar avançou para dentro, trocou uma jogada rápida de um-dois com um companheiro e, sem esforço, colocou a bola no canto oposto, passando pelo goleiro. Foi um gol que lembrou a todos por que ele continua sendo a figura central da cultura do futebol brasileiro.

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  • Papel fundamental no segundo gol

    A influência de Neymar não se limitou apenas aos seus próprios gols. Aos 75 minutos, ele foi o artífice do gol que colocou o jogo fora do alcance do Bragantino. Ao cobrar uma falta, ele executou uma jogada ensaiada inteligente que acabou encontrando Adonis Frias, que finalizou com determinação para fazer 2 a 0.

    A atuação de Neymar foi o catalisador para um resultado coletivo tão necessário. Ele registrou três chutes a gol, um passe decisivo, sete avanços com a bola e seis vitórias em duelos terrestres em uma exibição cheia de ação antes de ser substituído por Gabriel Barbosa aos 82 minutos.

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    Uma ovação de pé para o ídolo

    A noite terminou com um momento emocionante entre o jogador e a torcida. Quando Neymar foi substituído, todo o estádio se levantou. A ovação de pé foi uma clara demonstração de apoio ao jogador de 34 anos, que busca garantir sua vaga na seleção para a Copa do Mundo de 2026. Com os três pontos garantidos, o Santos volta agora sua atenção para uma agenda cheia, incluindo uma rodada dupla contra o Coritiba e um confronto continental com o San Lorenzo.