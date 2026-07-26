VÍDEO: Neymar marca dois gols pelo Santos! O astro brasileiro volta a balançar as redes após uma Copa do Mundo marcada por lesões - com uma comemoração em que brinca de cartas, numa indireta aos críticos

A polêmica começou quando surgiram imagens de Neymar participando do torneio de pôquer BSOP Winter, em São Paulo. Enquanto seus companheiros de time estavam na Venezuela para uma exigente partida da repescagem da Copa Sul-Americana contra a Universidad Central, Neymar foi flagrado na mesa de pôquer, o que gerou reações negativas imediatas de parte da torcida e da mídia local. Apesar do alvoroço, o Santos conseguiu uma vitória convincente por 4 a 1 naquela partida continental, mesmo sem seu craque.

Em meio à crescente pressão externa, o Santos se apressou em esclarecer que seu craque não havia faltado à viagem à Venezuela por vontade própria. O técnico Cuca explicou que a decisão de deixar Neymar em São Paulo foi tática, com o objetivo de priorizar sua preparação física a longo prazo em detrimento de uma agenda de viagens exaustiva. Cuca enfatizou que Neymar havia participado de todos os treinos obrigatórios antes de comparecer ao torneio e estava oficialmente em um dia de folga programado quando foi flagrado jogando cartas.