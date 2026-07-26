Neymar provou que ainda tem o toque de ouro, marcando os dois gols do Santos no empate em 2 a 2 contra o Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, no sábado. O atacante de 34 anos, que recentemente passou por um programa de reabilitação focado na preparação física após uma Copa do Mundo marcada por lesões com a seleção brasileira, não mostrou sinais de falta de ritmo ao liderar o ataque do Santos. Seu primeiro gol definiu o tom da tarde, mas foi a forma como comemorou que realmente chamou a atenção do mundo do futebol, ao fazer um gesto que fazia referência ao pôquer e, com isso, mirou naqueles que haviam questionado seu profissionalismo.
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VÍDEO: Neymar marca dois gols pelo Santos! O astro brasileiro volta a balançar as redes após uma Copa do Mundo marcada por lesões - com uma comemoração em que brinca de cartas, numa indireta aos críticos
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A diretoria do Santos defende seu craque
A polêmica começou quando surgiram imagens de Neymar participando do torneio de pôquer BSOP Winter, em São Paulo. Enquanto seus companheiros de time estavam na Venezuela para uma exigente partida da repescagem da Copa Sul-Americana contra a Universidad Central, Neymar foi flagrado na mesa de pôquer, o que gerou reações negativas imediatas de parte da torcida e da mídia local. Apesar do alvoroço, o Santos conseguiu uma vitória convincente por 4 a 1 naquela partida continental, mesmo sem seu craque.
Em meio à crescente pressão externa, o Santos se apressou em esclarecer que seu craque não havia faltado à viagem à Venezuela por vontade própria. O técnico Cuca explicou que a decisão de deixar Neymar em São Paulo foi tática, com o objetivo de priorizar sua preparação física a longo prazo em detrimento de uma agenda de viagens exaustiva. Cuca enfatizou que Neymar havia participado de todos os treinos obrigatórios antes de comparecer ao torneio e estava oficialmente em um dia de folga programado quando foi flagrado jogando cartas.
- Getty Images Sport
Emoções contraditórias em um retorno dramático
A partida marcou o retorno oficial do atacante ao futebol de clubes após a campanha do Brasil na Copa do Mundo e, embora seus movimentos com a bola tenham parecido precisos, sua disciplina continuou sendo motivo de discussão. No calor da segunda etapa, Neymar recebeu um cartão amarelo por uma entrada tardia, somando seu terceiro cartão amarelo na atual temporada do Campeonato Brasileiro. Essa advertência tem um peso significativo, pois significa que o astro ficará suspenso para o próximo confronto contra o Athletico-PR, em 9 de agosto, deixando mais uma vez a escalação titular do Santos sem seu principal motor criativo.
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