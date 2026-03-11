VÍDEO: Neymar ignorado enquanto o astro do Chelsea, Estevão, coroa seu jogador brasileiro favorito de todos os tempos

O futuro astro Estevao teve a tarefa de escolher entre os maiores ícones do futebol brasileiro ao falar com a GOAL no London Football Awards, em parceria com a Willow Foundation. O jogo em formato de chave obrigou o jogador formado na base do Palmeiras a tomar decisões difíceis, onde ele escolheu Neymar em vez de Ronaldinho e preferiu Ronaldo Nazário a Rivaldo para definir uma semifinal emocionante.

Do outro lado do sorteio histórico, as decisões tiveram o mesmo peso para o atacante altamente cotado. Ele apoiou com confiança Pelé para avançar sobre Romário, antes de selecionar o icônico ponta Garrincha em vez de Kaká, preparando perfeitamente o cenário para um confronto espetacular entre os quatro finalistas, os talentos mais reverenciados da geração do país.