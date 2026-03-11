Getty/GOAL
VÍDEO: Neymar ignorado enquanto o astro do Chelsea, Estevão, coroa seu jogador brasileiro favorito de todos os tempos
Um jogo rápido de lendas
O futuro astro Estevao teve a tarefa de escolher entre os maiores ícones do futebol brasileiro ao falar com a GOAL no London Football Awards, em parceria com a Willow Foundation. O jogo em formato de chave obrigou o jogador formado na base do Palmeiras a tomar decisões difíceis, onde ele escolheu Neymar em vez de Ronaldinho e preferiu Ronaldo Nazário a Rivaldo para definir uma semifinal emocionante.
Do outro lado do sorteio histórico, as decisões tiveram o mesmo peso para o atacante altamente cotado. Ele apoiou com confiança Pelé para avançar sobre Romário, antes de selecionar o icônico ponta Garrincha em vez de Kaká, preparando perfeitamente o cenário para um confronto espetacular entre os quatro finalistas, os talentos mais reverenciados da geração do país.
Coroando o rei definitivo
À medida que a emocionante chave chegava ao seu clímax, Estêvão enfrentou sua comparação moderna mais difícil até então, acabando por escolher Neymar em vez de Ronaldo para chegar à grande final. Por outro lado, sua escolha na semifinal do outro lado foi instantânea, pois ele escolheu Pelé em vez de seu ex-companheiro de seleção Garrincha sem pensar duas vezes.
Quando forçado a tomar a decisão final entre seu herói pessoal e a lenda do Santos, o adolescente respeitosamente deixou de lado seu preconceito. Ele coroou Pelé como o maior, reconhecendo o legado histórico insuperável do ícone falecido, mais notavelmente sua conquista inigualável de ser o único jogador na história do futebol a ganhar três Copas do Mundo.
O impacto do Chelsea e as esperanças para a Copa do Mundo
Além de participar de debates nas redes sociais, o jogador de 18 anos vem se firmando no Chelsea, marcando sete gols e três assistências em 32 partidas em todas as competições. Infelizmente, seu impressionante momento foi interrompido recentemente por uma lesão no tendão da coxa sofrida no mês passado, que deve mantê-lo afastado dos gramados até o final de março.
Apesar de perder quatro partidas cruciais, o dinâmico ponta continua muito otimista em relação às suas perspectivas para o próximo torneio mundial. Tendo feito sua estreia na seleção brasileira principal em setembro de 2024, sob o comando de Dorival Júnior, ele já conquistou 11 convocações e marcou cinco gols internacionais, tornando-se um forte candidato a integrar a seleção final neste verão.
Ancelotti monitora a forma física do veterano astro
Enquanto isso, o homem que perdeu por pouco o jogo de Estêvão está travando sua própria batalha para chegar à Copa do Mundo de 2026. Neymar recebeu uma chance vital após ser incluído na ampla lista preliminar do técnico Carlo Ancelotti para os próximos amistosos internacionais contra a França e a Croácia no final de março.
O atacante de 34 anos enfrenta uma pressão imensa para provar sua aptidão para o técnico italiano e os diretores da CBF. Agora, ele tem apenas um jogo nacional contra o Corinthians para convencer definitivamente Ancelotti de que merece uma vaga cobiçada no avião.
