Getty Images
Traduzido por
VÍDEO: Neymar fica furioso ao ser substituído por ERRO durante a goleada sofrida pelo Santos contra o Coritiba
- AFP
Incidente bizarro em confronto da Série A
Conforme noticiado pela ESPN, o estranho incidente ocorreu no segundo tempo da partida da Série A, enquanto Neymar recebia atendimento médico devido a uma lesão na panturrilha direita. A comissão técnica do Santos entregou ao árbitro Paulo César Zanovelli um cartão para substituir Escobar, que veste a camisa número 31. No entanto, o quarto árbitro, por engano, ergueu o cartão com o número 10, usado por Neymar. Sem perceber o erro, Neymar voltou ao campo para continuar jogando. Ele só percebeu que sua participação na partida havia oficialmente terminado quando viu que seu companheiro de equipe Robinho Jr já havia entrado em campo em seu lugar.
O caos capturado pelas câmeras
Assim que o atacante percebeu o que havia acontecido, perdeu completamente a paciência. Enquanto Neymar e o banco imploravam desesperadamente para que Zanovelli revertesse a decisão, o jogo continuava, de forma cômica, normalmente do outro lado do campo. Recusando-se a aceitar a situação, um furioso Neymar agarrou o cartão de substituição. Ele procurou ativamente as câmeras de transmissão para mostrar o papel, provando que nele estava claramente escrito 31 e não 10. Em seguida, ele disparou uma série de insultos contra o quarto árbitro, apontando agressivamente para ele como o culpado por toda a confusão.
Uma tarde desastrosa para os anfitriões
O caos à beira do campo agravou uma tarde desastrosa para os anfitriões na Vila Belmiro. O Santos foi completamente dominado pelo Coritiba, com Breno Lopes marcando duas vezes em jogadas de campo antes de sofrer um pênalti que Josué converteu, fechando o placar em 3 a 0 no primeiro tempo. O segundo tempo foi marcado por uma preocupante emergência médica, quando Luan Peres precisou de ambulância após levar uma bola no rosto. Logo em seguida, o ponta do Santos, Álvaro Barreal, recebeu um cartão vermelho direto. Jogando com 10 homens, os anfitriões não tiveram chance de se recuperar.
- Getty Images Sport
O que vem por aí para Neymar e o Santos?
O Santos ocupa a 16ª posição na tabela da Série A, com apenas 18 pontos, e precisa se reorganizar rapidamente antes de enfrentar o San Lorenzo na quarta-feira. Enquanto isso, Neymar aguarda ansiosamente para saber se Carlo Ancelotti o incluirá na convocação da seleção brasileira, a ser anunciada na segunda-feira, para a próxima Copa do Mundo, na esperança de que essa explosão não tenha repercussões negativas.