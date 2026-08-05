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Muhammad Zaki

Traduzido por

VÍDEO: Neymar dançando provoca cenas CAÓTICAS enquanto astro do Santos zomba de rivais após vitória na Copa do Brasil

Neymar
Santos
Remo
Remo x Santos
Copa do Brasil
Brasileirão

Neymar se viu no centro de uma discussão acalorada após a vitória apertada do Santos sobre o Remo na Copa do Brasil. O astro brasileiro foi filmado dançando e zombando em uma troca tensa com dirigentes e membros da comissão do adversário no túnel, depois de garantir uma vaga nas quartas de final.

  • Caos irrompe no túnel em Belém

    O Santos garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil com uma apertada vitória por 1 a 0 sobre o Remo, mas a partida foi rapidamente ofuscada por cenas lamentáveis no apito final. Neymar, que foi alvo da torcida mandante durante todo o jogo no Mangueirão, reagiu às vaias constantes mandando beijos para a arquibancada enquanto seguia em direção ao vestiário.

    O ícone do Brasil, que recentemente anunciou sua aposentadoria da seleção, foi então visto dançando de forma provocativa e gritando "Eliminado! Eliminado!" para dirigentes e torcedores do Remo na zona mista, inflamando ainda mais um ambiente que já era tenso. A situação chegou ao limite quando a torcida do Remo respondeu com gestos obscenos e reações agressivas, e apenas as barreiras de segurança impediram uma agressão física entre os dois lados.

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  • Presidente do Remo faz duras críticas

    As consequências do incidente foram imediatas e pessoais, com o presidente do Remo, Antonio Carlos Teixeira, não poupando palavras em sua avaliação pós-jogo sobre o comportamento da estrela do Santos. Em entrevista ao O Fluxo, o dirigente expressou seu nojo com a conduta do veterano, sugerindo que Neymar é um mau exemplo para a geração mais jovem de torcedores que o admira.

    Teixeira disse: "Esse vagabundo do Neymar, que é idolatrado por um monte de crianças, fez suas palhaçadas aqui e depois veio nos provocar. A culpa é nossa por idolatrarmos um monte de vagabundos como aquele cara."

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    Impacto em campo

    Apesar da confusão após a partida, Neymar teve papel fundamental na vitória do Santos. Depois de o jogo de ida, na Vila Belmiro, terminar empatado, a partida de volta seguiu travada até o intervalo. Entrando em campo no lugar de Gabriel Bontempo no intervalo, o ex-astro de Paris Saint-Germain e Barcelona deu a faísca de que os visitantes tanto precisavam. Ele mostrou sua classe duradoura ao invadir a área para servir outro reserva, Rony, que deu o toque final para derrubar seu ex-clube.

    A vitória garante que a busca do Santos por títulos continue, além de assegurar um ganho financeiro significativo por chegar às quartas de final. No entanto, as consequências disciplinares da confusão no túnel ainda estão por ser vistas, com as autoridades do futebol brasileiro provavelmente revisando relatos das provocações. Esse mais recente capítulo dramático também acontece justamente quando Neymar lança nova dúvida sobre sua carreira como jogador. Ao admitir que não sabe "por quanto tempo vou continuar", o atacante explicou que planeja honrar seu contrato até dezembro antes de decidir seu futuro.

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