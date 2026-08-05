O Santos garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil com uma apertada vitória por 1 a 0 sobre o Remo, mas a partida foi rapidamente ofuscada por cenas lamentáveis no apito final. Neymar, que foi alvo da torcida mandante durante todo o jogo no Mangueirão, reagiu às vaias constantes mandando beijos para a arquibancada enquanto seguia em direção ao vestiário.

O ícone do Brasil, que recentemente anunciou sua aposentadoria da seleção, foi então visto dançando de forma provocativa e gritando "Eliminado! Eliminado!" para dirigentes e torcedores do Remo na zona mista, inflamando ainda mais um ambiente que já era tenso. A situação chegou ao limite quando a torcida do Remo respondeu com gestos obscenos e reações agressivas, e apenas as barreiras de segurança impediram uma agressão física entre os dois lados.