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VÍDEO: Neymar compartilha com a namorada Bruna Biancardi sua reação emocionada à convocação para a Copa do Mundo do Brasil
Retorno emocionante para Neymar
Neymar ficou emocionado depois que o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, confirmou sua convocação para a lista de 26 jogadores. No Instagram, o jogador de 34 anos postou um vídeo comovente em que aparece chorando ao lado de Biancardi e sua comitiva no momento em que sua convocação foi anunciada.
Ele legendou a postagem: “Minha visão de um dos dias mais emocionantes e felizes da minha vida já está disponível no canal do YouTube E OBRIGADO, BRASIL”. A convocação vem após uma recuperação árdua de uma lesão no ligamento cruzado anterior sofrida em outubro de 2023. O maior artilheiro da história da seleção brasileira, que ostenta 79 gols em 128 partidas pela seleção, provou de forma notável que está pronto para sua quarta participação na Copa do Mundo.
Ancelotti defende o atacante veterano
Ancelotti foi alvo de críticas por ter escolhido Neymar em detrimento de atacantes em boa fase, mas o técnico italiano defendeu veementemente sua decisão durante uma coletiva de imprensa no Rio de Janeiro. “Ele melhorou sua preparação física”, explicou Ancelotti, segundo a ESPN. “Ele será um jogador importante nesta Copa do Mundo. Ele tem experiência nesse tipo de competição e o carinho do nosso grupo; ele pode criar um ambiente melhor dentro da equipe. Escolhemos o Neymar não porque achamos que ele será um bom substituto. Escolhemos o Neymar porque acreditamos que ele pode ajudar a equipe, seja por um minuto, cinco minutos, 90 minutos ou até mesmo cobrando um pênalti.”
Desilusão para o atacante do Chelsea
Embora as manchetes sejam dedicadas ao craque do Santos, a divulgação da lista de convocados causou uma enorme decepção para João Pedro. O jogador de 24 anos teve uma temporada brilhante, marcando 15 gols e dando cinco assistências na Premier League, além de ter participado de impressionantes 25 gols em todas as competições. Apesar disso, Pedro compartilhou sua decepção nas redes sociais: “Tentei dar o meu melhor em todos os momentos. Infelizmente, não foi possível realizar esse sonho de representar meu país em uma Copa do Mundo, mas continuo calmo e concentrado, como sempre tento estar. Alegrias e frustrações fazem parte do futebol. Daqui em diante, desejo boa sorte a todos que estão lá.”
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O que vem por aí para o Brasil?
O Brasil passará agora a concentrar-se na sua próxima campanha na Copa do Mundo na América do Norte. Antes de iniciar a fase de grupos contra o Marrocos, em Nova Jersey, no dia 13 de junho, a seleção nacional agendou dois importantes jogos de preparação contra o Panamá e o Egito para finalizar seus preparativos táticos.