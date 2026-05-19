VÍDEO: Neymar compartilha com a namorada Bruna Biancardi sua reação emocionada à convocação para a Copa do Mundo do Brasil

Neymar ficou emocionado depois que o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, confirmou sua convocação para a lista de 26 jogadores. No Instagram, o jogador de 34 anos postou um vídeo comovente em que aparece chorando ao lado de Biancardi e sua comitiva no momento em que sua convocação foi anunciada.

Ele legendou a postagem: “Minha visão de um dos dias mais emocionantes e felizes da minha vida já está disponível no canal do YouTube E OBRIGADO, BRASIL”. A convocação vem após uma recuperação árdua de uma lesão no ligamento cruzado anterior sofrida em outubro de 2023. O maior artilheiro da história da seleção brasileira, que ostenta 79 gols em 128 partidas pela seleção, provou de forma notável que está pronto para sua quarta participação na Copa do Mundo.



