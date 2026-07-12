VÍDEO: Nenhum sinal de lesão no tornozelo de Kylian Mbappé; o astro da França troca piadas com Thierry Henry e Michael Olise antes do confronto nas semifinais da Copa do Mundo contra a Espanha

Enquanto a França se prepara para o confronto com a Espanha nesta terça-feira, Mbappé está prestes a fazer mais história. Ele já se tornou o primeiro jogador da história da França a estar envolvido em 100 gols pela seleção, tendo marcado 64 gols e dado 36 assistências pelo país. Seus oito gols no torneio atual o deixam empatado com Lionel Messi na disputa pela Chuteira de Ouro.

Além de trocar piadas no hotel da equipe, Henry também visitou o vestiário francês logo após a vitória nas quartas de final. O campeão da Copa do Mundo de 1998 elogiou a trajetória da equipe, mas alertou o atual grupo de estrelas de que o trabalho está longe de terminar.

Ele disse aos jogadores: “Ver esse entusiasmo é realmente extraordinário. Que dure por muito tempo. Isso realmente aquece o coração, especialmente vendo uma equipe como essa. Mas, ei, estamos apenas nas semifinais. É lindo, não me interpretem mal! Mas quando digo ‘estamos apenas nas semifinais’, é porque queremos chegar até o fim.” Com Mbappé aparentemente em forma e em grande fase, o sonho de três finais consecutivas continua bem vivo.