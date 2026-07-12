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VÍDEO: Nenhum sinal de lesão no tornozelo de Kylian Mbappé; o astro da França troca piadas com Thierry Henry e Michael Olise antes do confronto nas semifinais da Copa do Mundo contra a Espanha
Mbappé não dá importância às preocupações com lesões
As preocupações de que a participação de Mbappé na Copa do Mundo de 2026 pudesse ser prejudicada por uma lesão foram dissipadas, já que o atacante foi flagrado trocando piadas com o lendário atacante francês Thierry Henry no hotel da seleção. O jogador de 27 anos foi visto rindo ao lado de Michael Olise e Jean-Philippe Mateta, sem demonstrar sinais evidentes do incômodo no tornozelo que levou à sua substituição no final da partida contra o Marrocos.
O comportamento otimista do capitão é um grande incentivo para o técnico Didier Deschamps, que busca levar os Bleus à terceira final consecutiva da Copa do Mundo. Mbappé vem apresentando uma forma sensacional ao longo do torneio, alcançando um total de 20 gols em Copas do Mundo na carreira.
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Deschamps explica a desistência nas quartas de final
O alarme soou inicialmente quando Mbappé foi visto com gelo preso ao tornozelo direito após ser substituído aos 77 minutos da vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos. Em entrevista coletiva após a partida, Deschamps deu uma atualização sobre a situação. “Kylian teve um pequeno problema no tornozelo; ele estava sentindo um pouco de dor”, disse o técnico sobre a condição física do capitão. Segundo a Forbes, Mbappé disse posteriormente aos repórteres que realmente sofreu uma “lesão leve no tornozelo”, mas insistiu que estava “completamente bem” enquanto se prepara para a semifinal em Dallas.
- Getty
A história chama o capitão da França
Enquanto a França se prepara para o confronto com a Espanha nesta terça-feira, Mbappé está prestes a fazer mais história. Ele já se tornou o primeiro jogador da história da França a estar envolvido em 100 gols pela seleção, tendo marcado 64 gols e dado 36 assistências pelo país. Seus oito gols no torneio atual o deixam empatado com Lionel Messi na disputa pela Chuteira de Ouro.
Além de trocar piadas no hotel da equipe, Henry também visitou o vestiário francês logo após a vitória nas quartas de final. O campeão da Copa do Mundo de 1998 elogiou a trajetória da equipe, mas alertou o atual grupo de estrelas de que o trabalho está longe de terminar.
Ele disse aos jogadores: “Ver esse entusiasmo é realmente extraordinário. Que dure por muito tempo. Isso realmente aquece o coração, especialmente vendo uma equipe como essa. Mas, ei, estamos apenas nas semifinais. É lindo, não me interpretem mal! Mas quando digo ‘estamos apenas nas semifinais’, é porque queremos chegar até o fim.” Com Mbappé aparentemente em forma e em grande fase, o sonho de três finais consecutivas continua bem vivo.
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